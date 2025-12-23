オフィス家具のリユースショップ 「オフィスレスキュー119Happy」 が、人気の片袖デスクとチェアのセットを特別価格で購入できる“新春SALE” を開催!!
オフィス家具や家電、ビジネスホンなどのリユース事業を展開する株式会社トミザワ（本社：東京都江戸川区、代表取締役社長：池島隆）が運営する、オフィス家具のリユースショップ 「オフィスレスキュー119Happy」 では、リユースの片袖デスクとチェアのセット商品を期間中、特別価格で提供する “新春SALE”を、店舗およびオンラインストアにて、2026年1月6日（火）より開催いたします。
今回の“新春SALEでは、内田洋行製の片袖デスク（FEED-Sタイプ）とコクヨ製トレンザチェアをセットにした商品を、1万円以下の8,800円（税込）にてご提供します。
片袖デスクFEED-Sタイプは天板と幕板の間に30mmのすき間があり、対向配線も容易に行えます。作業スペースにも余裕があり、パソコンから書類、ビジネスフォンなどを置いても快適なワークスペースを確保出来ます。トレンザチェアは背もたれをV字フレームに吊り下げて支持するサスペンションバック構造により、背もたれが柔軟にたわみ、包み込むように背中にフィットします。（肘付、コートハンガー付）
このように機能性に優れたデスクとチェアのセット商品は88セット限定で、なくなり次第終了となります。
119Happyが取り扱うリユース家具は、当社独自基準による徹底したクリーニングと、専門スタッフによる厳しい商品検査と確認を行うことで、安心・快適にお使いいただけます。
この“新春SALE”は、1月6日（火）から1月20日（火）までの期間中、国内5店舗にオンラインストアを加えた合計6店舗にて開催いたします。企業様でデスク・チェアの新規ご購入をご検討の際は、1万円以内で一人用のデスクとオフィスチェアが揃うこの機会を是非ご利用ください。
【 キャンペーン概要 】
・ 名称： オフィスレスキュー119Happy “新春SALE”
・ 期間： 2026年1月6日（火）～1月20日（火）18:00まで
・ 対象商品： 片袖デスク・チェアセット（リユース品）
片袖デスク 色：マイルドグレイ サイズ：W1100×D700×H700mm
トレンザチェア 色：レッド サイズ：W580×D575mm×H910mm
・ 販売価格： 8,800円（税込）
・ 販売数量： 限定88セット
・ 対象店舗： 江戸川店、川口店、佐倉店、川崎店、三鷹店、オンラインストア
・ URL： https://www.119happy.com/ws/landing/campaign-2026-01.jsp
※販売数量には限りがございます。万が一品切れの際はご容赦ください。※その他、詳細については、ネット販売事業部（0120-673-119）にお問合せください。
■ オフィスレスキュー119 Happy について
株式会社トミザワが、“誰かの不要と、誰かの必要をつなげる”ことを目標に展開する、自信の品質と豊富な品揃えで “欲しい” が安く手に入るオフィス家具のリユースショップ。お客様の様々なニーズに対応するため、オフィス家具やOA機器、ビジネスホンなど多品種・多品目をラインナップ、さらにオフィスプランニングから内装工事にいたるまで、快適なオフィス空間の実現に向けたあらゆるサービスをワンストップで提供しています。
＜展開店舗＞
国内店： 関東エリア 5店舗（江戸川店、川口店、川崎店、佐倉店、三鷹店）
海外店： タイ 5店舗 （ノンタブリ店、パタナカン店、アマタ店、マーケットビレッジBang na店、ホームプロランシット店）
オンラインストア：https://www.119happy.com/ws/main
■ 株式会社トミザワについて
株式会社トミザワは、関東エリアを中心にオフィス家具や家電、ビジネスホンなどのリユース事業やオフィスプランニング事業、トランクルーム事業やバイク駐車場事業などを展開する企業です。“誰かの不要と、誰かの必要をつなげる“を企業理念に、社会の様々なつながりを創ることで、資源を循環させ、ムダを無くし、人びとの快適な生活や職場環境を実現するために、様々なサービスを提供しています。
社 名： 株式会社トミザワ（Tomizawa Co.Ltd.）
所在地： 〒134-0084 東京都江戸川区東葛西6-47-16
設 立： 1981年4月9日
資本金： 1,000万円
代表者： 代表取締役社長 池島隆
URL： https://www.tomizawa.net
【本件に関する問い合わせ先】
株式会社トミザワ 総務部 堀井（広報）
T： 03-3688-7511 M： horii@tomizawa.net
