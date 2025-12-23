日本の放射線検出機器およびサービス市場は、2027年までに年平均成長率3.3%で着実に成長し、1億1070万米ドルに達すると予測されている。

日本の放射線検出機器およびサービス市場は、2027年までに年平均成長率3.3%で着実に成長し、1億1070万米ドルに達すると予測されている。