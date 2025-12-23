こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
シーメンスヘルスケアのシングルソース フォトンカウンティングCT 国内初号機を淀川キリスト教病院に導入
「全身用X線CT診断装置 ネオトム Ａｌｐｈａ．Ｐｒｉｍｅ 認証番号：307AABZX00032000
シーメンスヘルスケア株式会社（東京都品川区、代表取締役社長: 櫻井 悟郎）は、2025年8月に発売を開始したシングルソース（X線管と検出器を1対搭載）フォトンカウンティングCT「NAEOTOM Alpha.Prime」が、宗教法人 在日本南プレスビテリアンミッション 淀川キリスト教病院（大阪府大阪市）に国内で初めて導入されることが決定したことをお知らせします。
シングルソースフォトンカウンティングCT「NAEOTOM Alpha.Prime」
フォトンカウンティングCTは、X線の光子（フォトン）を直接電気信号に変換して計測することで情報の損失や電気ノイズを排除します。これにより、低被ばくでありながら、解剖学的・機能的情報を含む高精細な画像取得が可能となります。
「NAEOTOM Alpha.Prime」は、Siemens Healthineersが世界で初めて※1発売したシングルソースフォトンカウンティングCTです。フォトンカウンティングの技術による高精細な画質や機能をシングルソースCT装置でも実現し、従来※2のシングルソースCTと同等の設置面積を実現したことで、幅広い施設への導入が可能な普及モデルです。また、AIを活用した診断支援や自動化機能により、最大で1日100件以上※3の検査対応が可能です。救急外来を含む多様な診療科で、高精度なCT画像診断を実現しながら、検査の効率化に貢献します。
導入の背景
淀川キリスト教病院は、「全人医療」を理念に掲げ、地域に根差した総合診療体制を構築しています。24時間365日の救急診療に加え、高度医療を提供する急性期病院として、年間約3万件のCT検査を実施しています。高精度な医療をさらに多くの人に届けるべく、今回の「NAEOTOM Alpha.Prime」の導入決定となりました。
淀川キリスト教病院の藤原 寛院?は、「フォトンカウンティングCTの導入によって、これまでより高精細かつ低被ばくな検査が可能となり、救急や脳血管神経領域をはじめ、循環器、がん診療、小児領域など、あらゆる分野で迅速かつ正確な診断に貢献できると期待しています。当院は登録医制度を通じて地域の医療機関と連携し、紹介患者さんに包括的で一貫した診療を提供しています。地域の中核病院としての信頼に応え、『全人医療』の理念を大切にしながら、地域医療の質向上に確実に結びつけるため、本装置を地域の医療機関にも積極的にご活用いただきたいと考えています」と述べています。
当社は今後も、フォトンカウンティング技術をはじめとする先進的なソリューションの提供を通じて、医療の質と業務効率の向上に貢献してまいります。
※1 当社調べ
※2 Siemens Healthineers製シングルソースCT装置との比較
※3 Semmelweis University 2025年1月14日発表 “The world’s most advanced CT scanner was inaugurated at Semmelweis University”
シーメンスヘルスケア株式会社、シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社、株式会社バリアン メディカル システムズは、グローバルなメドテックカンパニー、Siemens Healthineersの日本における事業会社です。Siemens Healthineersは、ドイツ・エアランゲンを本拠とし、世界70ヵ国以上に拠点を置き、180カ国以上で事業を展開しています。「We pioneer breakthroughs in healthcare. For everyone. Everywhere. Sustainably. ヘルスケアを、その先へ。すべての人々へ。」というPurposeのもと、CT、MRI、マンモグラフィなどをはじめとする画像診断装置や、免疫や生化学検査のための体外診断薬・検査装置、画像ガイド下治療や先進的ながん医療のための医療機器を提供しています。また、医療従事者の方々が高品質で効率的なケアを提供できるよう、デジタルヘルスケアサービスや病院経営に関するソリューションも積極的に拡充しています。2025年9月末までの2025年度における全世界の売上は約234億ユーロ。全世界で約7万4千人の社員が活躍しています。詳しい情報はこちらでご覧いただけます。
グローバルサイト：https://www.siemens-healthineers.com
日本のサイト：https://www.siemens-healthineers.com/jp/
