こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【TVer】「Filmarks（フィルマークス）」と連携開始 TVerで現在配信中のドラマ・アニメ作品がチェック可能に
新作もアーカイブも！FilmarksでTVer配信中の作品情報を網羅
民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」は、2025年12月から、国内最大級の映画・ドラマ・アニメのレビューサービス「Filmarks（フィルマークス）」と連携を開始しました。Filmarks WEBサイトおよびアプリにて、ドラマ・アニメのTVer配信コンテンツ情報を掲載しています。これにより、新作からアーカイブ作品まで、現在TVerで視聴可能な作品が一覧でチェックできるようになりました。
■Filmarks内「TVer」ドラマページ
https://filmarks.com/list-drama/vod/tver
■Filmarks内「TVer」アニメページ
https://filmarks.com/list-anime/vod/tver
TVerで配信中の作品一覧を見るには、Filmarks WEBサイトにある「ドラマ」「アニメ」それぞれのタブ、もしくはFilmarksアプリの「Search」タブから、「TVer」を選択します。
また、Filmarksでは各作品ページにて、当該作品を現在配信中の動画配信サービスを確認することができます。TVerで配信中の作品には、TVerアイコンが表示され、クリック・タップすることで、TVerの当該作品配信ページに遷移することができます。
情報は随時更新されますので、ぜひご活用ください。
TVerは、テレビをアップデートし、「場所」や「時間」から“開放”することで、コンテンツを身近に、自由に楽しむ機会を提供します。今後も、ドラマやバラエティはもちろん、スポーツコンテンツやアニメ、ローカル局による制作番組、過去に話題となったアーカイブ作品の配信など、コンテンツのさらなる拡充を図り、ユーザーの皆さまのご期待に添えるよう、サービスの向上に尽力してまいります。
■「Filmarks（フィルマークス）」について（https://filmarks.com）
国内最大級の映画・ドラマ・アニメのレビューサービス。作品のレビューを簡単にチェック・投稿できる機能をベースに「作品の鑑賞記録」や「観たい作品のメモ・備忘録」「作品の感想や情報をシェアして楽しむコミュニケーションツール」として、多くの方にご利用いただいています。
■民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」について（ https://tver.jp/ ）
民放各局が制作した安心・安全なテレビコンテンツを、いつでもどこでも完全無料でお楽しみいただける国内最大級の動画配信サービスです。パソコン、スマートフォン・タブレット、テレビアプリでの常時約800番組の見逃し配信のほか、スポーツ等のライブ配信、民放5系列のゴールデン・プライムタイムを中心とした番組のリアルタイム配信（地上波同時配信）※を実施しています。
※リアルタイム配信は、パソコン、スマートフォン・タブレットアプリでのみ実施しています。テレビアプリおよびChromecastを利用した視聴はできません（ニュース速報、緊急地震速報等、リアルタイム配信では一部テロップが表示されないものがあります）。ライブ配信は、スマホ・タブレット・PC・TVerテレビアプリ（一部コンテンツ）で視聴可能です。
本件に関するお問合わせ先
【本件についてのお問い合わせ先】
株式会社TVer（宣伝担当）／E-mail：pr_ml@tver.co.jp
