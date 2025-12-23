¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Ãæ¤¬¸«¤¨¤ÆÄ´Íý¤·¤ä¤¹¤¤¡ª¥°¥ê¥ëÄ´Íý¤ä¤ª²Û»Òºî¤ê¤Ë¤â»È¤¨¤ë¥Î¥ó¥ª¥¤¥ë¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¤ò¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¤È¥Ë¥È¥ê¤ÇÈÎÇä³«»Ï¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥È¥ê¡ÊËÜ¼Ò¡§»¥ËÚ»ÔËÌ¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹¡§»÷Ä» ¾¼Íº¡¡°Ê²¼¡§¥Ë¥È¥ê¡Ë¤È¤Î¶¦Æ±³«È¯¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¥Î¥ó¥ª¥¤¥ë¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£2025Ç¯12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ê ¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥× ¡Ë¤Ë¤Æ¼è¤ê°·¤¤¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢Å¹Æ¬¢¨1¤Ç¤â½ç¼¡¼è¤ê°·¤¤¤ò³«»Ï¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¤È¥Ë¥È¥ê¤Ç¤Ï¡¢2023Ç¯12·î¤è¤ê¥¥Ã¥Á¥ó²ÈÅÅ¤Î¶¦Æ±¾¦ÉÊ³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥Á¡¼¥à¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¡¢ÅÅµ¤¥±¥È¥ë¡¢¥ß¥¥µ¡¼¤Ê¤É¤òÈÎÇä¤·¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤ª¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤Ç¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¿·¤¿¤ËÄ´ÍýÃæ¤ÎÍÍ»Ò¤¬¸«¤¨¤ë¥¬¥é¥¹¥È¥ì¥¤¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥Î¥ó¥ª¥¤¥ë¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£Ç®É÷¤ò½Û´Ä¤µ¤»¤ÆÍÈ¤²Êª¤ä¥°¥ê¥ëÎÁÍý¡¢¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥Õ¤ä¤ª²Û»Ò¤Å¤¯¤ê¤Þ¤ÇÉý¹¤¯ÂÐ±þ¤·¡¢Ìý¤ò»È¤Ã¤¿Ä´Íý¤è¤ê¤â¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤¹¡£Ä¾´¶Åª¤Ë»È¤¨¤ë¥À¥¤¥ä¥ë¼°¤Ç¡¢¥È¥ì¥¤¤È¥×¥ì¡¼¥È¤Ï´ÝÀö¤¤¤¬²ÄÇ½¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤¿°ìÂæ¤Ç¤¹¡£
¾¦ÉÊÆÃÄ¹
¡ Ç®É÷¤ÇÄ´Íý¡¢Ìý¤ò»È¤Ã¤¿Ä´Íý¤è¤ê¤â¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê»Å¾å¤¬¤ê
Ç®É÷½Û´ÄÊý¼°¤Ç¡¢Ìý¤ò»È¤ï¤º¤ËÍÈ¤²Êª¤ä¥°¥ê¥ëÎÁÍý¤¬¼ê·Ú¤Ëºî¤ì¤Þ¤¹¡£Çã¤Ã¤Æ¤¤¿¤ªÁÚºÚ¤Î¤¢¤¿¤¿¤á¤â¡¢Í¾·×¤ÊÌý¤ò¥«¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê¿©»ö¤Ë¡£
¢ ¥¬¥é¥¹¥È¥ì¥¤¤ÇÄ´ÍýÃæ¤ÎÃæ¿È¤¬¸«¤¨¤ë
¥¬¥é¥¹À½¤Î¥È¥ì¥¤¤À¤«¤é¡¢Ä´ÍýÃæ¤Ë¥È¥ì¥¤¤ò¼è¤ê½Ð¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤â¿©ºà¤Î¾Æ¤¿§¤ä»Å¾å¤¬¤ê¶ñ¹ç¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÌÜ¤Ç¸«¤Æ°Â¿´¤·¤ÆÄ´Íý¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¥Î¥ó¥ª¥¤¥ëÄ´Íý¤ä¡¢¤ª»Ò¤µ¤Þ¤È°ì½ï¤Î¥¯¥Ã¥¥ó¥°¤Ë¤â°Â¿´¤Ç¤¹¡£
£ ÀìÍÑ¤Î¥ì¥·¥Ô¥Ö¥Ã¥¯ÉÕ¤¡ªËÜ³ÊÅª¤Ê¥°¥ê¥ëÄ´Íý¡¢¤ª²Û»Òºî¤ê¤Þ¤ÇÉý¹¤¯»È¤¨¤ë
ÀìÍÑ¤Î¥ì¥·¥Ô¥Ö¥Ã¥¯¤¬ÉÕÂ°¡£²¹ÅÙ¤Ï80¡Á200¡î¤ÎÌµÃÊ³¬Ä´Àá¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¥Î¥ó¥Õ¥é¥¤Ä´Íý¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥Ú¥¢¥ê¥Ö¤ä¥É¥ê¥¢¡¢¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥Õ¤Ê¤É¤ÎÎÁÍý¤ä¡¢¥Þ¥Õ¥£¥ó¤Ê¤É¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Þ¤ÇÉý¹¤¤Ä´Íý¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ ´ÝÀö¤¤²ÄÇ½¤Ê¥È¥ì¥¤¤È¥×¥ì¡¼¥È¤Ç¤ª¼êÆþ¤ì´ÊÃ±
¥È¥ì¥¤¤È¥×¥ì¡¼¥È¤Ï¼è¤ê³°¤·¤Æ´ÝÀö¤¤¤¬²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¤ª¼êÆþ¤ì¤â´ÊÃ±¤Ç¤¹¢¨2¡£
¥Î¥ó¥ª¥¤¥ë¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¤ÇËèÆü¤Î¤ªÎÁÍý¤ò¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊØÍø¤Ë¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
URL¡§https://www.edion.com/special.html?identificationid=edionnitori
¾¦ÉÊ³µÍ×
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û¥Î¥ó¥ª¥¤¥ë¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼
¡Ú·¿ÈÖ¡Û¥Î¥ó¥ª¥¤¥ë¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼2.2 BK XJ2G02BK
¡Ú²Á³Ê¡Û5,990±ß(ÀÇ¹þ)
¡Ú¥«¥é¡¼¡Û¥Ö¥é¥Ã¥¯
¡ÚÄê³ÊÅÅ°µ¡ÛAC100V 50Hz/60Hz
¡ÚÄê³Ê¾ÃÈñÅÅÎÏ¡Û1150W
¡Ú¥¿¥¤¥Þ¡¼»þ´Ö¡ÊÌó¡Ë¡Û30Ê¬
¡Ú¥È¥ì¥¤ÍÆÎÌ¡ÊÌó¡Ë¡Û2.2L
¡Ú³°·ÁÀ£Ë¡¡ÊÌó¡Ë¡ÛÉý218mm¡ß±ü¹Ô240mm¡ß¹â¤µ284mm
¡Ú¼ÁÎÌ¡ÊÌó¡Ë¡Û2.3kg
¡Ú¥³¡¼¥É¤ÎÄ¹¤µ¡ÊÌó¡Ë¡Û1.0m
¢¨1 °ìÉô¡¢¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨2 ¿©´ïÀö¤¤´¥Áçµ¡¤Ï»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¤È¥Ë¥È¥ê¤Î¶¦Æ±³«È¯¡Û
¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡Úe angle Select¡Û¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤¯¤é¤·¤ò¡¢¿·¤·¤¤³ÑÅÙ¤«¤é¡×¤È¡¢¥Ë¥È¥ê¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡ÚDAY Value¡Û¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤¢¤ë¡ÖÄã²Á³Ê¤Çµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤¯Â·¤¨¤é¤ì¤ë¾¦ÉÊ¡×¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò¥×¥é¥¹¤¹¤ë¾¦ÉÊ¡áSimple¡ÜONE¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¡¢Î¾¼Ò¤Ç²ÈÅÅÀ½ÉÊ¤Î¶¦Æ±³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¡ß¥Ë¥È¥ê¶¦Æ±³«È¯¾¦ÉÊ¡¡ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://www.edion.com/special.html?identificationid=edionnitori
¥¨¥Ç¥£¥ª¥óÅ¹ÊÞ
https://www.edion.co.jp/store
¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×
https://www.edion.com/
