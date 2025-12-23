こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
音楽のビートが筋肉を鍛える*¹、リズムに合わせて変化するEMSで新感覚トレーニングMakuakeにて「ミュージック EMS」発売
13年の時を経て、楽しすぎるエクササイズマシンが復刻
「美しくを、変えていく。」をスローガンに掲げ、技術の力でグローバルに美の進化に挑み続ける5年連続美顔器シェアNO.1*²のヤーマン株式会社（所在地：東京都江東区、代表取締役社長：山粼貴三代）は音楽のリズムに合わせてEMS波形が変化するエクササイズマシン「ミュージック EMS」を2026年1月17日(土)よりアタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake」にて先行販売いたします。
『ミュージックEMS』は、Bluetooth®対応の音楽プレイヤーから音楽を転送し、そのリズムに合わせてEMS（筋電気刺激）の波形がリアルタイムで変化する次世代EMS機器です。お気に入りの音楽を聴きながら、楽しく効率的に狙った筋肉をケアすることができます。
■開発背景
2013年、ヤーマンでは「飽きずに運動を続ける方法」を模索し、音楽に合わせてEMS波形を変化させることで、筋肉に常に新しい刺激を与え続ける『ダンシングEMS』を発売しました。筋肉は同じ刺激に慣れてしまうとトレーニング効率が低下しますが、音楽のリズムに合わせて刺激パターンを複雑化することで、効率的かつ継続的なアプローチを実現しました。
ソファの上でも、ベッドルームでも、リビングでも、音楽を聴いているその時間をトレーニングタイムに変えることができ、「トレーニングしたいけど続かない」「楽しくトレーニングしたい」というニーズに応える製品です。
■製品特徴
『ミュージック EMS』は、2013年に発売した『ダンシングEMS』を現代のライフスタイルに合わせてリニューアルした製品です。発売当時はBluetooth®が普及し始めた時期でしたが、スマートフォンで音楽を楽しむことが一般的となった今、13年の時を経て復刻販売いたします。
✓ 音楽と連動するEMSで効率的なアプローチ
音楽のリズムに合わせてEMSが変化し、楽しくリズミカルなトレーニングを実現。刺激パターンに変化を持たせることで、筋肉が同じ刺激に慣れることを防ぎ、効率的かつ継続的なアプローチを可能にします。
✓ 最新Bluetooth®規格による安定した通信性能
本製品は、最新のBluetooth®5.2を新たに搭載いたしました。広い通信範囲においても安定した接続を可能にし、快適でストレスのない使用環境を実現します。
✓ 広範囲ケアを可能にする多極設計と細やかな出力調整
合計4極のゲルパッドを採用し、幅広い範囲を同時にケアすることが可能です。全4モード、15段階のレベル調整により、使用シーンやお好みに合わせたきめ細かなケアを叶えます。
■概要
販売価格：税込44,000円
Makuakeプロジェクト実施期間：2025年1月17日(土)〜2026年3月22日(日)
型番：YJBD0L
コントローラー：約W60ｘD30×H135（mm）
EMSケーブル：約1.1m
ゲルパッド ：約W50×H50（mm）
質量：約115g（コントローラーのみ）
消費電力：最大約1W（充電時）
電源供給方式：充電式
取扱先：応援購入サービス「Makuake」※先行販売
Makuake(マクアケ)販売ページ：https://www.makuake.com/
『ミュージック EMS』製品ページ：https://www.ya-man.com/lporder/003/musicems
※製品ページは2026年1月1日(木)以降に公開される予定です。
■ヤーマン株式会社のご紹介
1978年の設立以来、精密電子機器メーカーとしての技術開発基盤を背景に、日本初の体脂肪計*の開発など、アルゴリズム設計に強みを生かしながら、革新的な製品を作ることに全力を注いできました。業務用美容機器からはじまり家庭用美容機器へ歩みを進め、美容機器専門メーカーとして「美しくを、変えていく。」をスローガンに掲げ、これからも先端テクノロジーと常識を変えるアイデアで、美しくなる夢や驚きをお届けしていきます。
* 手足4点で計測するインピーダンス方式において
コーポレートサイト：https://www.ya-man.co.jp/
*1 電気刺激を筋肉に与え、筋肉を動かすこと
*2 (株)富士経済『美容＆健康家電マーケティングトレンドデータ2020』2018-2019年実績、『美容＆健康家電市場・関連サービストレンドデータ2023-2024』2020-2022年実績、美顔器カテゴリにおいて日本国内の美容家電全体におけるメーカーシェアとして
※発表日現在の情報となります。最新の情報と異なる場合がございますのでご了承ください。
【お問い合わせ】
https://www.ya-man.co.jp/form/
【お問い合わせ】
https://www.ya-man.co.jp/form/