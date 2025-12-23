モバイルとeスポーツの成長により、ソーシャルゲーム市場は2032年までに1,107億4,000万米ドルに急成長する見込み
2023年に294.8億米ドルと評価されたソーシャルゲーミング市場は、2032年までに1,107.4億米ドルに達すると予測されており、**2024年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）15.90％**という著しい成長を記録すると見込まれています。市場拡大の原動力となっているのは、モバイルゲームの普及、ソーシャルメディアの影響力拡大、そしてeスポーツや没入型技術の台頭です。消費者がよりインタラクティブで魅力的な体験を求める中、ソーシャルゲーミングはエンターテインメント、コミュニティ交流、競技性のあるゲームプレイを融合させ、世界のゲームエコシステムにおける中核セグメントとして台頭しています。
サンプルレポートのリクエスト - https://www.snsinsider.com/sample-request/3858
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337705&id=bodyimage1】
市場成長の概要
ソーシャルゲーミング分野は、近年急速な成長を遂げています。Facebook、Instagram、Discordといったプラットフォームにより、ゲーマーはリアルタイムで友人とつながり、実績を共有し、競い合うことが可能になりました。スマートフォンやタブレットがデジタルエンターテインメントの主要デバイスとなる中、ソーシャルゲーミングは日常の余暇活動に自然に溶け込んでいます。2023年時点で、世界では28億人以上がゲーム活動に参加しており、マルチプレイヤーオンラインゲームがエンゲージメントの大きな割合を占めています。世界的なサッカーをテーマにした、iOSおよびAndroid向けのEAのソーシャルゲーミングプラットフォームのリリースは、インタラクティブで社会的なゲーム体験への需要の高まりを示しています。
拡張現実（AR）、仮想現実（VR）、クラウドゲーミングといった技術の進歩は、ソーシャルゲーミング体験をさらに強化すると期待されています。没入型環境では、プレイヤーがリアルタイムで相互作用でき、仮想世界と現実世界の要素を融合させることで、より魅力的な体験が実現します。米国では、2023年に約5,890万人が月に少なくとも1回VRを利用すると予測されており、ソーシャルゲーミングにおける没入型技術の統合が進んでいることを示しています。さらに、TwitchやYouTube Gamingといったライブ配信プラットフォームの台頭により、競技性の高いソーシャルゲーミングへの関心が高まり、開発者や投資家にとって収益性の高い機会が創出されています。
将来の市場機会は、高度なマネタイズ戦略、ユーザーエンゲージメントの向上、そしてクロスプラットフォーム体験の拡大に集中すると見られています。マイクロトランザクション、ゲーム内課金、サブスクリプションサービスを活用した収益モデルが引き続き主流となる一方で、仮想アイテムやデジタル通貨の統合が進むことで、プレイヤーは仮想資産の管理やカスタマイズをより自由に行えるようになります。2024年にリリースされたEtermaxのVRベースゲーム「Trivia Crack World」は、完全没入型のトリビア体験を提供しており、ソーシャルゲーミングにおけるVR採用の拡大を示しています。複数のデバイスやエコシステム間でプレイできるクロスプラットフォーム接続は、ユーザー維持と市場拡大を促進する上で、今後さらに重要性を増すと予想されます。
