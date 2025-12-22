全世界で累計1,490万人以上を動員しているリアル脱出ゲームを企画制作する株式会社SCRAP（本社：東京都渋谷区、代表：加藤隆生）は、謎解き関連の書籍を発行する出版レーベル「SCRAP出版」より、2025年12月19日(金)に発売された『5分間リアル脱出ゲーム 失われたシャーロック・ホームズと10の予告状』の発売を記念して、全国の未来屋書店および系列店にて無料の謎解きキャンペーン『犯罪王「M」からの予告状』を開催することを発表いたします。

「5分間リアル脱出ゲーム」シリーズは、リアル脱出ゲームのエッセンスを凝縮し、いつでもどこでも気軽に楽しめる謎解き本として、累計30万部以上を発行する人気シリーズです。その最新作となる本書『5分間リアル脱出ゲーム 失われたシャーロック・ホームズと10の予告状』は、偉大な名探偵シャーロック・ホームズが失踪し混乱の極みにある19世紀末のロンドンを舞台に、読者がロンドン警視庁の新人刑事になって犯行予告状の謎を解き、事件解決を目指す謎解き本です。

12月19日(金)に本書が発売されたことを記念して、12月26日(金)より全国の未来屋書店および系列店にて、謎解きキャンペーン『犯罪王「M」からの予告状』が実施されます。本キャンペーンは、対象書店に来店された方ならどなたでも無料でご参加いただけます。

当キャンペーンでは、本書の前日譚にあたるストーリーと、予告状の謎を解き明かす体験をお楽しみいただけます。見事クリアされた方には、シャーロック・ホームズが住んでいたベーカー街221Bのドアをモチーフにした特製しおりをプレゼントいたします。

SNSでは発売前から「特典に惹かれて予約した」「シャーロック・ホームズという題材に期待が高まる」など、多くの反響と期待の声が寄せられている本書。この機会に、誰もが一度はあこがれる、犯行予告状の謎を解くドキドキ感やシャーロック・ホームズの世界に没入できる濃厚なストーリーを味わえる『5分間リアル脱出ゲーム 失われたシャーロック・ホームズと10の予告状』と、未来屋書店での特別な謎解き体験をぜひお楽しみください。

『5分間リアル脱出ゲーム 失われたシャーロック・ホームズと10の予告状』発売記念謎解きキャンペーン『犯罪王「M」からの予告状』 概要

◼︎ストーリーあなたは名探偵シャーロック・ホームズの“助手“。ある日、ロンドン警視庁のレストレード警部が、謎の予告状が警察に届いたと捜査協力を依頼してきた。予告状には「M」の署名。世間を騒がす犯罪王の仕業かもしれないと、ホームズの指示の下、あなたは予告状の謎に挑む⋯⋯。

◼︎開催期間2025年12月26日(金)～2026年1月12日(月)

◼︎開催書店一覧全国の未来屋書店および系列店https://www.miraiyashoten.co.jp/store/

◼︎参加費無料

◼︎クリア特典ベーカー街221Bのドアモチーフしおり

『5分間リアル脱出ゲーム 失われたシャーロック・ホームズと10の予告状』 概要

■タイトル『5分間リアル脱出ゲーム 失われたシャーロック・ホームズと10の予告状』

■特設サイトhttps://scrapshuppan.com/5mins/

■著者SCRAP

■内容シリーズ累計30万部突破！ いつでもどこでも楽しめる謎解きゲーム集「5分間リアル脱出ゲーム」シリーズ最新作！失われたシャーロック・ホームズに代わり、あなたの手で犯行予告状の謎を解き、事件解決へと導く謎解き本です。

19世紀末。ロンドンの街は偉大な名探偵シャーロック・ホームズを失い、混乱の極みにあった。そんな中、ロンドン警視庁に新たな“犯行予告状”が届く。差出人の名は「M」、それはシャーロック・ホームズと相討ちになって死んだと言われる犯罪王の名だった。タチの悪い悪戯か、それとも暗黒の時代の到来を告げる鐘か……。犯行予告の謎を解き、ロンドンの街を救え！

■目次Case.01 ビッグ・ベン盗難予告Case.02 死者への殺人予告Case.03 連鎖する不幸の予告Case.04 深窓の花嫁誘拐予告Case.05 ペンバリー・フィールド爆破予告Case.06 過去から届く死の予告Case.07 100万ポンドの身代金予告Case.08 星空のハイジャック予告読者への挑戦状

■発売日2025年12月19日（金）

■販売場所［オンライン］Amazon.co.jpなどのネット書店／SCRAP GOODS SHOP（通販）［店舗］全国書店 ／リアル脱出ゲーム各店／東京ミステリーサーカス／その他SCRAPイベント開催会場販売開始：12月19日（金）

※各店の営業時間に直接店頭にお越しいただきお求めください。※営業時間外や電話、メールでのご予約は受け付けておりません。※店舗在庫によりお買い求めいただけない場合がございます。

■特典①協力書店限定特典「装画デザインカード型カレンダー」

仕様：55×91mm 対象：対象店舗（https://scrapshuppan.com/notes/5mins/） ※なくなり次第終了となります。

②SCRAP店舗／SCRAP GOODS SHOP限定特典「洋書風掛け替えカバー」

仕様：210×450mm 対象：全国のリアル脱出ゲーム店舗または東京ミステリーサーカス、SCRAP GOODS SHOP（オンラインショップ）でご購入いただいた方 ※なくなり次第終了となります。

■定価2,200円（税込）

■仕様A5判、240ページ

■ISBN978-4-86837-004-8

〈補足情報〉SCRAPとは

「リアル脱出ゲーム」をはじめとした、さまざまな体験型イベントを企画運営。SCRAPが提供するのは謎解きを通しての「物語体験」。自分がリアルな主人公になれる体験、まだ誰も知らない世界に入れる体験…そんな「物語体験」をつくっています。テレビ局やレコード会社などともコラボレーションを行ない、常に新しい体験型エンターテインメントを提供しています。

〈補足情報〉SCRAP出版ついて

2016年6月、SCRAPの出版レーベルとして設立。「5分間リアル脱出ゲーム」シリーズ、「リアル脱出ゲームブック」シリーズ、『すごいことが最後に起こる！ イラスト謎解きパズル』など、謎解き専門書籍を次々と発行し、自宅でも楽しめる濃密な体験を提供。また、2017年から始まった日本唯一の謎解き検定試験「謎検」の対策問題集も毎年発売し、好評を博している。

