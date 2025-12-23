『ヨード卵・光』でおなじみの日本農産工業株式会社(本社：神奈川県横浜市、代表取締役 小山 剛)は、日本初※のブランド卵、『ヨード卵・光』を使用したレトルトカレー『卵と蟹のコクで仕立てたヨード卵・光のプーパッポンカレー』をオンラインショップ(そもそもから違うたまごで作る商店)にて発売を開始しました。

“プーパッポンカレー”は、卵と蟹を使ったタイの代表的な料理の一つ。試作を重ねて旨味と辛味が調和した食べやすさ、『ヨード卵・光』ならではのコクのある旨辛な味わいを目指しました。この美味しさを多くの方に知っていただければと、公式Instagramにてプレゼントキャンペーンを2025年12月31日(水)まで開催中です。

ヨード卵・光のプーパッポンカレー









■「卵と蟹のコクで仕立てたヨード卵・光のプーパッポンカレー」のこだわり

プーパッポンカレーは卵と蟹を使ったタイの代表的な料理の一つで、プーは「蟹」、パッは「炒める」、ポンは「粉」という意味。材料にコク3.5倍※※の『ヨード卵・光』や紅ズワイガニを使い、炒めた蟹のコクをふんわりと『ヨード卵・光』の溶き卵が包み込み、後引く辛さの中にも旨みが感じられる一品に仕上がりました。本格的でクセになる、何度でも食べたくなる旨辛なカレーです。

※※株式会社味香り戦略研究所調べ(一般的な卵の平均値との比較)









■日本初のブランド卵「ヨード卵・光」とは

『ヨード卵・光』は2026年に発売50周年を迎える日本初※のブランド卵です。ブランド卵の先駆けとして、ニワトリの食べるものからこだわり、約20年の研究を経て『ヨード卵・光』専用飼料を開発、試行錯誤を繰り返しながら1976年に誕生しました。最大の特徴はコクが3.5倍※※であるということ。まったりとした濃厚さと旨味を感じられます。









■プレゼントキャンペーン

卵が決め手のプーパッポンカレーキャンペーン

『卵と蟹のコクで仕立てたヨード卵・光のプーパッポンカレー』の発売を記念した、プレゼントキャンペーンを公式Instagram(@yodoran1976)にて12/31(水)まで実施中。抽選で200名様に商品をお届けします。





キャンペーンバナー画像









■担当者コメント

日本農産工業 鶏卵事業部 マーケティンググループ 清原

これまで当社が取り揃えている『ヨード卵・光』を使用した商品は、フリーズドライスープやマヨネーズ、スイーツなどでしたので、『ヨード卵・光』の美味しさを引き出すことは大前提に、それだけでもご飯のお供になるような満足感がある商品を目指して開発に取り組みました。風味豊かな蟹とコク豊かな『ヨード卵・光』の相性の良さを確信して試作を重ね、口いっぱいに広がるコクとクセになる辛さをお楽しみいただけるカレーが完成しました。パンチの効いた辛みと旨みで、カレーライスとしてだけでなく、クラッカーやフランスパンに乗せてお酒のツマミとしてもおすすめです。









■商品概要

商品名 ： 「卵と蟹のコクで仕立てたヨード卵・光のプーパッポンカレー」

内容量 ： 1食180g×5箱

価格 ： 2,970円(税込、送料込)

商品詳細ページ： https://www.yodoran.com/products/curry5





ヨード卵・光のプーパッポンカレー パッケージ





■日本農産工業株式会社について

社名 ： 日本農産工業株式会社

本社所在地： 横浜市西区みなとみらい二丁目2番1号横浜ランドマークタワー46階

事業内容 ： 1931年に畜産飼料事業を始めて以来、ノーサングループとして

“ヨード卵・光”に代表される鶏卵事業や水産飼料事業・

ペットフード事業などの事業を展開。

設立 ： 1931年8月6日

HP ： https://yodoran.com









