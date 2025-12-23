株式会社システム ディ(所在地：京都市中京区、代表者：堂山 遼、以下：システム ディ)が提供する校務支援クラウドサービス『School Engine Web出願システム』を、2025年12月に山形県教育局へ導入いたしました。さらに、2026年2月には特別支援学校向け校務支援クラウドサービス『School Engine』が実装予定です。





『School Engine』導入





■導入の背景

山形県教育局では、県内全域で公立高等学校受検における『Web出願システム』を導入し、出願手続きがインターネット上で完結できるようになることで、業務の効率化と関係者の負担軽減が大きく期待されています。

さらに、2026年2月には、県内の特別支援学校向けに校務支援クラウドサービス『School Engine』の実装が予定されております。これまで、学籍情報や特別支援学校固有のデータを、紙媒体や表計算ソフト等で管理されていましたが、業務の効率化や情報の一元管理のため、校務支援システム導入の検討が進められていました。『School Engine』の導入により、教育DXの一助となることが期待されます。









■『School Engine』の概要

『School Engine』は、クラウドコンピューティングにより、低額かつ定額で利用できる校務支援クラウドサービスです。自治体や教育委員会を中心とした、各校への広域導入と一括管理を実現します。2025年9月には最新モデルとして『School Engine One』の開発を発表し、すべての関係者にご利用いただける、学校デジタルプラットフォームの実現を目指します。当社は校務支援システムのクラウドサービス事業者として、今後も教員の業務負担を軽減し、児童生徒と向き合う時間を創出することで、教育の質向上を全力で支援してまいります。





『School Engine』製品ページ

https://www.systemd.co.jp/school-engine





『School Engine One』プレスリリース

https://www.systemd.co.jp/archives/30867