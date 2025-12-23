信州大学社会実装研究クラスター 社会基盤研究所は、2023年春に、全学横断特別教育プログラムで同研究所が設置する「ライフクリエイター人材育成コース」の学生が黒糖焼酎を調査して、新しい飲み方を提案したことをきっかけに、町田酒造株式会社(鹿児島県大島郡龍郷町)と推進する産学連携プロジェクト「AMAMI CRAFTASTE PROJECT(アマミ クラフテイスト プロジェクト)」から、自宅で“漬けて楽しむ”新感覚のクラフトリキュールキットを共同開発し、応援購入サービス「Makuake(マクアケ)」にて2025年12月12日(金)より先行販売を開始しました。奄美大島の黒糖焼酎と島の旬のフルーツの新たな楽しみ方を提案し、地域活性化と価値共創を目指します。





新感覚クラフトリキュールキットを発表





【本プロジェクトのポイント】

1. 奄美大島の黒糖焼酎「里の曙」と、島育ちのフルーツ「たんかん」を丁寧に乾燥させた素材を組み合わせ、自宅で“自分だけのクラフトリキュール”を漬け込める体験を提供

2. 黒糖焼酎づくり、ドライフルーツ加工、レシピ開発、梱包・発送まで「オール奄美」にこだわり、地域内での価値循環と雇用創出に貢献

3. Makuakeで先行販売を行い、共感の輪を全国へ。第1弾「たんかん」に続く島フルーツシリーズへと展開予定





奄美大島の黒糖焼酎「里の曙」と、島育ちのフルーツ「たんかん」を丁寧に乾燥させた素材を組み合わせ、自宅で“自分だけのクラフトリキュール”を漬け込める体験を提供

黒糖焼酎づくり、ドライフルーツ加工、レシピ開発、梱包・発送まで「オール奄美」にこだわり、地域内での価値循環と雇用創出に貢献





【プロジェクトの概要】

信州大学社会実装研究クラスター 社会基盤研究所は、同大の学生とともに、奄美大島の地域資源を活かした新しい飲用体験の創出に向け、町田酒造株式会社と連携して「AMAMI CRAFTASTE」クラフトリキュールキットを開発しました。本キットは、奄美群島でのみ製造が認められている黒糖焼酎「里の曙」と、島で育まれた旬の「たんかん」を島内で手作業によりドライ加工した素材をセットし、ボトルへ焼酎を注いで漬け込むだけで、黒糖焼酎とフルーツの香味が調和する新しい“島の一杯”を体験できます。

「オール奄美」体制のもと、黒糖焼酎づくり、ドライフルーツ加工、レシピ開発、梱包・発送に至るまで島内で完結。信州大学社会基盤研究所は、本プロジェクトを通じて、地域資源の高付加価値化、観光・文化体験との連動、サステナブルな地域経済の実装に取り組みます。









【Makuake先行販売について】

・販売期間 ： 2025年12月12日(金)～2026年2月27日(金)

・プロジェクトページ： https://www.makuake.com/project/amami_craftasteproject/





皆さまの応援購入が、奄美大島の地域活性化および次期プロダクト開発の原動力となります。









【リターン例(早割特典セットあり)】

・「AMAMI CRAFTASTE」夕暮れたんかん 1セット／価格：5,000円(税込)





・奄美大島での冒険ツアー ＋「AMAMI CRAFTASTE」夕暮れたんかん

価格：11,000円(税込)

提供：ウトロベース( https://www.utorobase.com/ )

チケット有効期限：2026年4月1日～2026年9月29日





・奄美大島での大島紬体験 ＋「AMAMI CRAFTASTE」夕暮れたんかん

価格：16,000円(税込)

提供：夢おりの郷( https://www.yumeorinosato.com/ )

チケット有効期限：2026年4月1日～2026年9月29日









【今後の展開】

「AMAMI CRAFTASTE PROJECT」は、第1弾「たんかん」に続き、奄美大島で育つ多様なフルーツを活かしたラインアップを順次展開予定です。信州大学社会基盤研究所は、プロダクトと体験を通じて奄美大島の自然・文化・人の魅力を国内外へ発信し、持続可能な地域づくりに貢献してまいります。





第1弾「たんかん」に続く島フルーツシリーズへと展開予定





【パートナー企業について】

町田酒造株式会社( https://satoake.jp/ )

鹿児島県奄美大島を拠点に、伝統的な黒糖焼酎の製造・販売を行う企業。地域に根ざしたものづくりを通じ、奄美の文化と魅力を発信しています。









【お願い・ご留意事項】

・20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています。

・お酒は楽しく適量で。妊娠中・授乳期の飲酒は胎児・乳児に悪影響を与えるおそれがあります。

・画像・仕様は開発中のため、一部変更となる可能性があります。