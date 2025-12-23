兵庫県新温泉町、町立中学校の部活動を応援する3つのクラウドファンディング型ふるさと納税がスタート！

兵庫県新温泉町（町長：西村銀三）は、町立夢が丘中学校と浜坂中学校の部活動を応援する3つのクラウドファンディング型ふるさと納税を8月31日から開始しました。しかしながら、両中学校の支援に関するプロジェクトは株式会社集英社と株式会社トラストバンクが人気野球漫画『BUNGO ブンゴ』と連携した取組である「部活動応援プロジェクト」にも登録されており、この「部活動応援プロジェクト」の募集期間が12月31日までということもあるため、12月5日より第2弾として継続して開始しました。これらのプロジェクトは、地方の学校における部活動の充実を資金面から支え、子どもたちの活動環境を整えることを目指す取り組みに、12月31日まで支援を募集しています。





■3つのプロジェクトで部活動環境を整備

日本の地方では人口減少や予算削減などにより、学校の部活動でも様々な課題が生じています。新温泉町の中学校でも、設備の老朽化や備品の不足といった問題に直面していますが、限られた予算では解決が難しい状況でした。

そこで新温泉町は、部活動を支えるための3つのクラウドファンディングプロジェクトを立ち上げました。このプロジェクトは、必要な設備や備品を整えるだけでなく、地域のみなさんに学校教育への関心を高めてもらい、学校と地域の絆を深める取り組みとしても期待されています。





■3つのクラウドファンディングプロジェクトの内容

今回実施する3つのプロジェクトには、それぞれ次のような内容となります。





◎夢が丘中学校の教育改革プロジェクト





URL：https://www.furusato-tax.jp/gcf/5067









「みんなで創ろう！夢が丘中学校の新しい学び」と題したこのプロジェクトでは、地域の特色を活かした独自の教育プログラムの開発や、最新のICT機器を活用した学びの環境整備を目指しています。

・目標金額：120万円

・寄附金の使い道：地域と連携した学びプロジェクトの開発 、デジタル教材の購入、教室や図書室の学習環境整備





◎浜中野球部の練習環境整備プロジェクト





URL：https://www.furusato-tax.jp/gcf/5070





「浜中野球部の練習環境を整えたい！！」と題したこのプロジェクトでは、大雪による被害を受けた野球部の倉庫を撤去し、新たな倉庫を設置することを目指しています。

・目標金額：130万円

・寄附金の使い道：被害を受けた倉庫の撤収、新たな倉庫の設置

昨年度、野球部の倉庫が大雪などにより被害を受けました。そのため、野球部の備品は部室倉庫に移動することになり、練習の準備や片付けのために練習場と倉庫を往復する必要があり、相当な時間を要しています。新しい倉庫の設置により、効率的な練習時間の確保を目指します。

◎浜坂中学校吹奏楽部の楽器整備プロジェクト





URL：https://www.furusato-tax.jp/gcf/5069









「浜坂中学校吹奏楽部の楽器を新しく揃えたい！！」と題したこのプロジェクトでは、不足しているトランペットを購入し、すべての部員が十分に練習できる環境を整えることを目指しています。

・目標金額：100万円

・寄附金の使い道：トランペット購入費用

現在、楽器の老朽化や不足により、全員が十分に演奏できない状況が続いています。特にトランペットの数が足りず、一部の生徒は交代での練習を余儀なくされています。すべての部員が等しく練習に取り組める環境を整えるため、新しいトランペットの購入を目指しています。









1. 実施の背景

令和7年度、新温泉町では少子化の影響を大きく受け町内の中学校の生徒数も激減しております。この状況においても、当校は生徒一人ひとりの意欲や集中力を高め、安心して学び、過ごせる環境を提供するための取り組みを進めています。今回のプロジェクトでは、部活動の活動支援、教育活動のさらなる充実とともに、校内外の環境整備を進めることで、生徒たちの学習意欲向上を目指します。





2. 第1弾の実施状況と感謝の意

第1弾プロジェクトでは、3つのプロジェクトで合計1,249,630円の寄付をいただきました。これにより、学校の教育環境の改善に向けた取り組みや部活動支援に対して実施する予定としております。しかし、目標額には届かず、引き続き第2弾でのご支援をお願い申し上げます。





3. ご支援のお願い

新温泉町では、地域全体で子どもたちの未来を支えるための取り組みを行っています。皆様からの温かいご支援が、教育環境の改善、部活動の支援に大きな力となります。引き続き、新温泉町内の両中学校の教育活動にご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。





【本件に関するお問い合わせ先】

兵庫県新温泉町商工観光課

TEL: 0796-82-5625

E-mail: furusato@town.shinonsen.lg.jp



