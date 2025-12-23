全国で注文住宅ブランドを展開する株式会社クレバリーホーム（本社：千葉県君津市、代表取締役：松田芳輝）は、帰省や旅行などで住まいを空ける機会が増える年末年始を“きっかけ”として、防犯意識が高まる時期を見据えた住まいの提案として、住まいの防犯対策をまとめて検討できる「防犯パッケージ」をリリースしました。警察庁の最新統計によると、2024年（令和6年）における住宅対象の侵入窃盗は、全国で約1万6,000件発生しており、1日あたり約44件の住宅が被害に遭っている計算になります。侵入窃盗は長期的には減少傾向にあるものの、依然として発生しており、特に留守宅を狙った被害は、住宅の不在時間が長くなる時期に注意が必要とされています。

■年末年始は「防犯を考え直すタイミング」

年末年始は、防犯対策を強化する“直前対策”の時期というよりも、「家を空けてみて初めて不安を実感する」タイミングでもあります。・留守中の様子が気になった・防犯カメラや照明が十分だったか不安になった・近隣での出来事が気になったこうした実感は、年末年始を過ぎた後も続く、住まいの課題です。クレバリーホームでは、この「実感」を一過性に終わらせず、これからの住まいづくりに活かす防犯提案として、防犯パッケージを位置づけています。

■防犯は「標準」ではなく「選べる備え」

防犯対策は、住まいの立地や家族構成、ライフスタイルによって必要度が異なります。そのためクレバリーホームでは、防犯を一律の標準仕様とはせず、暮らしに合わせて選択できるオプションとして防犯パッケージを用意しています。「必要な人が、必要な防犯を選ぶ」それがクレバリーホームの考える防犯のあり方です。

■侵入者が嫌う「4つの条件」を組み合わせた防犯オプション

防犯パッケージは、侵入者が嫌うとされる「光・音・視線・時間」という4つの要素を組み合わせて、防犯性を高める設計思想に基づいています。・光：センサーライトなどで暗がりをつくらない・音：警報ブザーやアラームで異常を知らせる・視線：カメラやドアホンで「見られている」環境をつくる・時間：電気錠やセンサー連動で侵入に手間をかけさせる単体ではなく組み合わせて機能させる点が、本パッケージの特長です。

■他社との差別化 ― 防犯を“後付けの設備”で終わらせない

多くの住宅会社では、防犯設備を個別オプションとして提示するケースが一般的です。クレバリーホームの防犯パッケージは、住まいの計画段階から防犯の考え方を共有し、暮らしに合った形で組み合わせを提案する点に違いがあります。「とりあえず付ける防犯」ではなく、必要性を理解したうえで選べる防犯であることが特長です。

■年末年始“以降”も続く住まいの安心へ

住宅の防犯は、特定の時期だけの課題ではありません。年末年始をきっかけに感じた不安は、その後の暮らしにも続いていきます。クレバリーホームは、耐震性・メンテナンス性・健康性能に加え、防犯についても「暮らしに合わせて選べる備え」として提案し、長く安心して住み続けられる住まいづくりをサポートしてまいります。

■クレバリーホームについて

『クレバリーホーム』は、「メンテナンス性」「耐震性」「健康性能」を基本性能とし、高品質・高性能な住まいを、コストパフォーマンスよく全国のお客様に提供することを使命としています。この想いから生まれたフランチャイズシステムにより、現在では北海道から沖縄まで全国150店舗以上を展開しています。外装には、汚れにくく、雨で自らきれいになるセルフクリーニング機能を備えた「外壁タイル」を採用し、美しさとメンテナンス性を両立。また、阪神・淡路大震災の２倍の揺れにも耐えた実証実験でその強さが証明された「プレミアム・ハイブリッド構法」により、大切なご家族を守る高い耐震性能を実現しています。さらに、すべての住まいに空気と水の両面から健康を支える機能を標準搭載。「シアスミン・エア」は、炭とイオンの力で空気を浄化し、マイナスイオンに満たされた心地よい空間をつくります。また、住まい全体の水にウルトラファインバブルを付加する「シアスミン・ウォーター」も標準仕様として、毎日の暮らしにより豊かな清潔さと快適さをもたらします。『クレバリーホーム』はこれからも、「自分らしい暮らし」は確かな基本性能があってこそ実現すると考え、メンテナンス性・耐震性・健康性能にこだわった住まいづくりで、ご家族の“しあわせ”と“いのち”を守る家を提供し続けてまいります。【会社概要】企業名 ：株式会社クレバリーホーム代表者 ：代表取締役 松田 芳輝本社所在地 ：千葉県君津市東坂田4丁目3番3号 4階代表TEL ：0120-667ｰ087資本金 ：101,000,000円事業内容 ：全国注文住宅フランチャイズ事業ホームページ ：https://www.cleverlyhome.com/