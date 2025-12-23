絶景オーシャンビューで淡路ビーフや淡路牛を堪能できるグリルレストラン「オーシャンテラス」では、約30種の料理を取り揃えた「オーシャンテラス ビュッフェ」に、華やかなおせち料理を加えた『新春ビュッフェ』を2026年1月2日（金）から4日（日）まで3日間限定で提供いたします。

今年の新春おせちは、「赤魚西京焼き」「田作り」「紅白蒲鉾」「栗の甘露煮」など7種の伝統的なお正月料理を用意。「赤魚西京焼き」は、上質な西京味噌にじっくり漬け込んだ赤魚を焼きあげることで味噌の香ばしさが際立ち、ふっくらとした身に奥深い旨みが際立つ贅沢な一品です。「栗の甘露煮」は、厳選した大粒の栗をやさしい蜜で丁寧に炊き上げ、栗本来の旨みを引き立てました。一粒口に含むと、自然のほくほくとした甘みが優しく広がり、心和む食感をお楽しみいただけます。淡路ビーフや淡路牛を堪能できるグリル料理とともに、新年を祝う特別なひとときを、穏やかに広がるオーシャンビューとともに、心ゆくまで贅沢にお楽しみください。

■ オーシャンテラス 期間限定『新春ビュッフェ』 概要

提供期間：1月2日（金）～ 4日（日）営業時間：ランチ／11:30～15:30（最終入店14:00、L.O 15:00）ディナー／17:00～20:00（最終入店19:00）内容：美しいオーシャンビューを眺めながら、約30種類の地元食材の極上料理を愉しめる「オーシャンテラス ビュッフェ」に、期間限定でおせち料理が登場料金：【土日祝】大人（中学生以上）／5,000円、子供（小学生）／2,800円、４歳以上 ／1,000円※上記価格はビュッフェの料金です。ディナー時は、ビュッフェに、追加でお肉のオーダーが必須です。（小学生以下はビュッフェのみのオーダー可）※3歳以下のお子様は無料定休日：水・木曜日HP：https://ocean-terrace-awaji.jp/Instagram：https://www.instagram.com/oceanterraceawaji/お問合せ：オーシャンテラス（株式会社パソナふるさとインキュベーション運営）TEL 0799-82-1907

