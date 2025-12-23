クラシエ株式会社（フーズカンパニー）は、年末年始における祖父母と孫のコミュニケーション実態や、帰省時のお菓子に対する意識を明らかにすることを目的に、「祖父母と孫の年末年始の過ごし方とお菓子に関する意識調査」を実施しました。クラシエの「知育菓子®」は、粉や水を混ぜたり、形を作ったりといった「手を動かす体験」を通して、子どもの好奇心や創造力を育むだけでなく、家族や友だちと一緒に作ることで自然と会話や笑顔が生まれるお菓子として親しまれています。本調査を通じて、祖父母が孫との時間に求めることや、帰省時に選ばれるお菓子の傾向、知育菓子®に対する期待などが明らかになりました。

【調査サマリー】1. 祖父母の65％が年末年始に孫の帰省を予定、祖父母と孫との交流がさかんに2. 祖父母が孫の帰省で一番したいのは「特別な遊び」ではなく「一緒にごはん」3. 交流で楽しみにしていることは「成長を見る」「会話する」「笑顔を見る」が上位4. 祖父母の「最高の瞬間」は孫の笑顔、25.5％でトップに5. 年末年始の帰省準備は「お年玉」と「お菓子」が定番、6割強が「お菓子を買って待つ」6. 祖父母が買ってあげたいお菓子は「孫が好きなお菓子」、子どもの欲しい！を最優先にお菓子を選定7. 「ねるねるねるね」を含む知育菓子®の認知度は約7割、購入経験は4割8. 祖父母の約6割が「知育菓子®を一緒に楽しみたい」と回答、孫とのコミュニケーションのきっかけに

【調査の概要】

調査対象：3歳から9歳の孫がいて、帰省のある祖父母200名調査実施期間：2025年12月2日から4日調査方法：インターネット調査調査機関：楽天インサイト

【調査結果】

1. 祖父母の65％が年末年始に孫の帰省を予定、祖父母と孫との交流がさかんに

3歳から9歳の孫がいて、帰省のある祖父母に対して、今年の年末年始に孫が帰省する予定があるかを尋ねたところ、65.0%が帰省を予定していることが分かりました。帰省の日数は1～3日の短期が中心であったものの、祖父母と孫が直接顔を合わせる機会をもつ家庭が多く、年末年始に交流が生まれる様子がうかがえます。

2. 祖父母が孫の帰省で一番したいのは「特別な遊び」ではなく「一緒にごはん」

祖父母に対して、孫が年末年始に帰省したときにどんな時間を過ごしたいかを尋ねたところ、93.0%が「一緒にごはんを食べる」と回答し、51.5%が「一緒にお菓子を食べる」と回答しました。そのほか、「一緒に遊ぶ」（76.5%）、「会話を楽しむ」（61.5%）、「ゆっくり団らんする」（54.5%）など、日常の時間を一緒に過ごすことを重視する傾向がみられました。

3. 交流で楽しみにしていることは「成長を見る」「会話する」「笑顔を見る」が上位

孫と交流するうえで楽しみにしていることを尋ねたところ、「成長をみること」（86.0%）、「会話をすること」（73.0%）、「笑顔をみること」（71.5%）が上位の結果となりました。祖父母にとって孫の日々の成長や何気ない会話が大切な時間となっていることがうかがえます。

4. 祖父母の「最高の瞬間」は孫の笑顔、25.5％でトップに

孫が帰省したときに一番うれしい瞬間を尋ねたところ、最も多かった回答は「笑っているのをみたとき」（25.5%）でした。以下、「顔をみたとき」（22.5%）、「一緒に遊んだり会話をしているとき」（21.5%）と続き、祖父母の喜びはお孫さんの笑顔やふれあいにあることが分かりました。

5. 年末年始の帰省準備は「お年玉」と「お菓子」が定番、6割強が「お菓子を買って待つ」

孫が年末年始に帰省してくる前に準備しておくものについて尋ねたところ、「お年玉」が78.0%、「お菓子」が62.5%、「ごちそうの食材」が59.0%でした。年末年始に祖父母がお菓子を準備して孫を迎える姿が浮かぶ結果となりました。

6. 祖父母が買ってあげたいお菓子は「孫が好きなお菓子」、子どもの欲しい！を最優先にお菓子を選定

孫に買ってあげたいお菓子について尋ねたところ、最も多かった回答は「孫が好きなお菓子」（73.5％）でした。次いで「安全・安心なお菓子」（47.5％）、「おいしいお菓子」（38.5％）、「家族みんなで食べられるお菓子」（29.0％）が続き、祖父母は「孫が喜ぶかどうか」を第一に、おいしさや安心感も含めて総合的に選んでいることがうかがえます。

7. 「ねるねるねるね」を含む知育菓子®の認知度は約7割、購入経験は4割

「ねるねるねるね」や「ポッピンクッキン」などの知育菓子®を知っているかを尋ねたところ、約7割（67.0%）が「知っている」と回答しました。孫に「買ってあげたことがある」と回答した人は約4割（38.0%）で、祖父母世代にとっても、知育菓子®はなじみのある存在として浸透していることがわかる結果となりました。

8. 祖父母の約6割が「孫と知育菓子®を一緒に楽しみたい」と回答、孫とのコミュニケーションのきっかけに

孫と一緒に知育菓子®を楽しんで作ってみたいかを尋ねたところ、「作ってみたい」と回答した人は59.5%にのぼりました。孫とお菓子を作って食べる体験が一緒に過ごす時間、会話が増えるきっかけにつながると考えられます。

本調査では、祖父母の65％が年末年始に孫の帰省を予定しており、祖父母と孫が直接ふれあう機会が増えることが分かりました。過ごしたい時間としては「一緒にごはんを食べる」「会話を楽しむ」など、日常の団らんが重視され、孫が帰省した際の「最もうれしい瞬間」では「笑顔を見たとき」が最多となり、祖父母にとって自然なふれあいが大切であることが示されました。また、帰省前の準備では6割以上が「お菓子を買っておく」と回答し、お菓子選びでは「孫が好きなお菓子」を最優先する傾向が見られました。知育菓子®については約7割が認知し、約6割が「孫と一緒に作ってみたい」と回答しており、「作る過程も楽しめるお菓子」が祖父母と孫のコミュニケーションを深める存在として期待されていることが明らかになりました。帰省という限られた時間の中で、祖父母は「孫とのふれあい」や「笑顔の瞬間」をより大切にしており、そのきっかけとして「家族みんなで楽しめるお菓子」や「体験を共有できる知育菓子®」へのニーズが高まることが予測されます。

知育菓子®について

クラシエの「知育菓子®」は、「らしく、のびていく。」をキーワードに、「個性を伸ばす」「失敗を楽しむ」「違いを尊重する」という3つの価値を提供し、「子どもの自信を育むお菓子」として進化していきます。家族や友だちと一緒につくる楽しさを分かち合いながら、人との交流を通じて個性と自信を育むきっかけとなるお菓子です。

販売中の知育菓子®ラインナップ（全27種類）

※一部、期間限定やエリア限定での販売商品がございます。また、店舗によって取り扱い状況が異なりますので、ご了承ください。

クラシエ ホームページ https://www.kracie.co.jp/クラシエ フーズ Xアカウント https://twitter.com/Kracie_foods「みんなの知育ひろば」ブランドサイト https://www.kracie.co.jp/foods/okashi/chiiku/「みんなの知育ひろば」Instagramアカウント https://www.instagram.com/chiiku_hiroba/「みんなの知育ひろば」Facebookページ https://www.facebook.com/chiikuhiroba「みんなの知育ひろば」YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/user/nerunelaboKracie「みんなの知育ひろば」TikTokアカウント https://www.tiktok.com/@chiiku_hiroba本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先クラシエ フーズ広報事務局（共同ＰＲ内） 担当：上段（じょうだん）TEL: 080-2047-3753 Email: y-jodan@kyodo-pr.co.jp