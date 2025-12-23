バンコクで長年愛され、「予約の取れないマッサージ店」として知られるタイの人気マッサージ店 at ease（アットイーズ）。その at ease が開発したオリジナルセルフケア商品「ハーブアイマスク」および「ハーブホットパック」が、2022年12月よりAmazon.co.jpで販売開始され、このたび 累計販売数1万個を突破しました。両商品は、ハーブに精通したタイ伝統医学医師の監修のもと開発され、自社オーガニック農園で育てた無農薬のタイハーブを使用。「自宅にいながら本格的なタイスパの癒やしを体験できるセルフケア商品」として、多くの利用者から支持を集めています。

■バンコクで17年以上愛される名店「at ease」

at ease （アットイーズ）は、バンコクで17年以上にわたり多くの人に親しまれてきた人気スパで、日本語フリーペーパー発行部数1位の雑誌調査では「好きなマッサージ店ランキング」第1位に選ばれた実績を持ちます。また、トリップアドバイザーでも上位にランクインし、人気雑誌「FIGARO」にも掲載された実力派マッサージ店です。その施術思想とハーブ知識を活かし、「忙しい日常の中でも、心と身体を整える時間を自宅で持ってほしい」という想いから、本商品は誕生しました。

■商品① タイ伝統医学医師監修「ハーブアイマスク」

https://www.amazon.co.jp/dp/B0BP6RZ3ZQ

【アットイーズ アイマスク】スマートフォンやパソコン作業による目の疲れ、ストレスが溜まりやすい現代人の生活に寄り添うセルフケアアイテムです。自社農園で育てた無農薬ハーブと緑豆を使用し、温冷2WAY仕様で、目元をやさしく包み込みます。【主な特長】タイ伝統医学医師監修自社オーガニック農園の無農薬ハーブ使用温（電子レンジ約20秒）／冷（冷凍庫）両対応約300回繰り返し使用可能洗える専用カバー付き香りが苦手な方向けにハーブ無しタイプも用意仕事の合間や就寝前のリラックスタイムに、タイのスパにいるような香りと温もりを楽しめます。

■商品② 首・肩・腰を温める「ハーブホットパック」

https://www.amazon.co.jp/dp/B0BP71XXB4?th=1

アットイーズ「ホットパック」「身につけるハーブ浴」をコンセプトにした、首・肩・腰・お腹など全身に使える温熱セルフケアアイテムです。電子レンジで温めるだけで、ハーブの香りと程よい重みが心地よくフィットします。【主な特長】タイ伝統医学医師監修4種のハーブ（コブミカン・レモングラス・プライ・ウコン）＋緑豆約700gの重量設計で安定感のある使用感紐付きでズレにくく、ながらケアにも対応約300回使用可能洗える専用カバー付き香りが苦手な方向けにハーブ無しタイプも用意冷えやすい季節はもちろん、夏の冷房対策やリラックスタイムにも活用されています。

■セルフケア・ギフト需要の高まりを背景に支持拡大

アットイーズの両商品は、「頑張った自分へのご褒美」や「大切な人へのギフト」としても選ばれており、繰り返し使えるエコ設計や全額返金保証といった安心感も、累計1万個突破という実績につながっています。

■商品概要

商品名： ・at ease ハーブアイマスク ・at ease ハーブホットパック監修：タイ伝統医学医師発売開始日：2022年12月販売チャネル：Amazon.co.jp販売実績：累計販売数 10,000個突破特長： ・自社オーガニック農園のタイハーブ使用 ・温冷／温熱ケア対応 ・約300回繰り返し使用可能 ・洗える専用カバー付き ・全額返金保証

■販売者・会社概要ブランド名：アットイーズタイハーブ販売者名：株式会社リビングアットイーズ代表者：上野 圭司所在地：〒659-0012 兵庫県芦屋市朝日ヶ丘町7-15-204