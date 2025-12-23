株式会社サイバーレコード（本社所在地：熊本県熊本市、代表者：増田一哉、以下「当社」）が支援する北海道北広島市のふるさと納税返礼品として、株式会社エーデルワイスファームが提供する「薪・炭火仕上げ熟成ベーコン 650g」を掲載中です。本場ドイツ1920年代の製法と、4週間氷温熟成を組み合わせて作るので脂身まで甘く熟成され、加熱するととろけるような味わいで、保存料、着色料、酸化防止剤、卵は不使用です。本取り組みは、受託自治体数112自治体、ふるさと納税サイト運営数571件の実績※がある当社のサポートによるものです。※令和7年5月時点

当初は牧場生活の中で、家族が楽しむためにつくっていたハムやベーコンでしたが、一流ホテルの要請を受けて商品化しました。今では失われてしまった1920年代のドイツの製法と、4週間氷温熟成を組み合わせて作るハムやベーコンは、脂身まで甘く熟成され、加熱するととろけるような味わいになります。スモークにはカシワやナラのオーク材を2年間自然乾燥させた薪を使うことで、やわらかく芳醇なスモークの香りが楽しめます。出来上がるまで約1か月もかかる、こだわりの逸品です。

対象返礼品について

▼楽天薪・炭火仕上げ熟成ベーコン 650ghttps://item.rakuten.co.jp/f012343-kitahiroshima/006-0228/▼チョイス薪・炭火仕上げ熟成ベーコンブロック〈650g〉https://www.furusato-tax.jp/product/detail/01234/6537376?utm_source=hokkaido_kitahiroshimashi&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_01234

北海道北広島市について

https://www.rakuten.ne.jp/gold/f012343-kitahiroshima/https://www.furusato-tax.jp/city/product/01234?utm_source=hokkaido_kitahiroshimashi&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_01234

北広島市は、札幌市と新千歳空港の間に広がるなだらかな丘陵地帯にあり、自然と都市機能が調和した住みよいまちです。札幌まで鉄道で16分、新千歳空港まで約20分、自動車でも北海道内各地にアクセスしやすい位置にある一方、樹木や花々が四季を彩り、アオサギやエゾリスなどの野鳥や小動物がすむ自然豊かなまちです。面積119.05平方キロメートル、6万人弱が暮らす本市は、明治17年に広島県人25戸103人が一村創建を目指して原始の森に開拓の鍬を入れ、今日の基礎が築かれたことに始まります。古くから交通の要衝で、クラーク博士がBoys, be ambitious（青年よ、大志をいだけ）の名言を残し、学生たちと別れた地でもあります。

寄附金の使い道について

(1) 北海道ボールパークに関連する施策の推進に活用(ボールパーク)(2) 市長におまかせ(3) 公共施設の改修や改築工事のために活用(営繕)(4) 一人ひとりが自分らしく暮らしつづけられるまちづくりに活用（地域福祉）(5) 生涯学習振興のためスポーツ、芸術文化などに活用（生涯学習振興）(6) 生活環境の向上により市民・来訪者にとって過ごしやすいまちづくりに活用（地域振興）(7) 小中学校の豊かな学びを実現するための教育環境の充実に活用（教育振興）(8) 都市と自然が融合したまちづくりに活用（緑のまちづくり）(9) 活気に満ちた農業の推進に活用（農業振興）

株式会社サイバーレコードについて2008年にGLOBAL EC COMPANY(GEC)として創業し、以来、ECビジネスの啓蒙者として、運営代行、コンサルティング、ブランディングなどに従事。モールおよびマーケットプレイスのEC支援サービスの提供に加え、ふるさと納税事業や越境ECの支援も行う｡【社名】株式会社サイバーレコード【代表者】代表取締役社長 増田一哉【所在地（本社）】〒860-0833 熊本市中央区平成3丁目23-30 4F【設立】2008年8月1日【URL】https://www.cyber-records.co.jp/【採用サイト】https://www.cyber-records.co.jp/recruit_form