世界の宝物庫（愛知県名古屋市）が Amazon.co.jpで販売する「【お掃除のプロ監修】防水・防カビ隙間テープ」が、2025年5月26日の販売開始以降、Amazon.co.jpにて累計販売数5,000個を突破しました。本商品は、年末に向けて増える「大掃除」「水回りのカビ対策」「掃除の手間削減」といったニーズを背景に、キッチン・洗面所・浴室・トイレなど、日常的に汚れやカビが発生しやすい「隙間」に着目して開発された、貼るだけで汚れの侵入を防ぐ掃除サポートテープです。

https://www.amazon.co.jp/dp/B0F7HVTVDM?th=1

■整理収納アドバイザー監修の実用設計

本製品は、多くのメディアで活躍する整理収納アドバイザー・岩佐弥生先生の監修のもと開発されました。日々の掃除や収納の現場で得た知見を活かし、「汚れる前に防ぐ」「掃除の手間を減らす」という考え方をもとに、使いやすさと仕上がりの美しさを両立しています。■年末大掃除の悩みに応える「貼るだけ」予防掃除キッチン・洗面台・浴室・トイレなどの水回りは、年末大掃除で特に手間がかかる場所のひとつです。コンロ周りの油汚れが隙間に入り込む浴室のパッキンに黒カビが発生するトイレの便器と床の隙間が掃除しにくいこうした“掃除しづらい隙間汚れ”を事前に防ぐために開発されたのが、貼るだけで汚れ・水分・油分の侵入を防ぐ本製品です。

■年末需要に向けて「新バリエーション」を追加予定

従来の幅3cmタイプに加え、より細い隙間に対応できる幅2.2cmタイプを2025年12月に発売予定です。【既存ラインナップ】幅3cm × 長さ5m ・透明 1個 ・白 1個 ・透明 2個 ・白 2個【新バリエーション（12月販売予定）】幅2.2cm × 長さ5m ・透明 1個 ・白 1個 ・透明 2個 ・白 2個キッチンや洗面台の細かな隙間など、年末大掃除で見落としがちな場所への対策として、さらなる活用が期待されています。

■隙間をしっかりブロックし、掃除をラクに

直角部分にも貼りやすい折り目付き設計により、キッチンのコンロ周り、洗面台、便器まわりなどの隙間にもぴったりフィット。水分・油汚れ・ホコリの侵入を防ぎ、汚れてもテープ表面をサッと一拭きするだけで清潔感を保てます。

■剥がしてもベタつきにくく、賃貸住宅にも対応

適度な粘着力を採用しているため、貼り替え時にも糊残りがしにくく、賃貸住宅でも使いやすい設計です。■初心者でも貼りやすい専用ヘラ付き付属の専用ヘラを使えば、空気を抜きながら均等に貼ることができ、初めての方でも仕上がりがきれいに整います。

■ホルムアルデヒド検査済みの安心素材国内の第三者機関による検査を実施し、安全基準をクリア。小さなお子様やペットがいる家庭でも使いやすい素材を採用しています。

■おすすめの使用場所キッチンのシンク・コンロ周り洗面台と壁の隙間浴室のドアレール・浴槽まわりトイレの便器と床の隙間結露が気になる窓枠の下

■商品概要

商品名：【お掃除のプロ監修】防水・防カビ隙間テープ 特徴： ・整理収納アドバイザー監修 ・防水・防汚・防カビ ・折り目付き設計 ・専用ヘラ付属 ・ホルムアルデヒド検査済み販売開始日：2025年5月26日累計販売数：5,000個突破販売チャネル：Amazon.co.jp

■販売者情報販売者：世界の宝物庫所在地：愛知県名古屋市西区栄生一丁目26-33担当者：古橋メールアドレス：sekainohoumotuko@gmail.com