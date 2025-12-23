スズキ ジムニー専門のカスタムパーツメーカーとして、長きにわたり多くのジムニーファンに愛され続けているアピオ株式会社(本社：神奈川県綾瀬市、代表取締役：河野 仁)は、2026年1月9日(金)から11日(日)まで幕張メッセで開催される世界最大級のカスタムカーの祭典「東京オートサロン2026」へ出展いたします。









今回、32年ぶりとなる東京オートサロンへの出展を決めたアピオでは、今話題のスズキ ジムニーノマドのアピオオリジナルカスタム車両を2台、2025年に取扱を開始したアピオ仕様のマツダロードスターNDを1台の計3台を展示いたします。さらに、ブース内ではファンの皆様に向けたオリジナルグッズの物販も行います。





展示車両1台目「APIO JIMNY NARROW NOMADE JC74 TS zero」





APIO NARROW NOMADE TS0





1500ccの動力性能はそのままに、狭い林道やその奥地までをクリアできるようにあえて全幅を狭く、車高はあえて純正車高のまま乗り心地を改善しつつ乗降性を犠牲にしない、アピオオリジナル唯一無二のカスタムジムニーノマド。









展示車両2台目「APIO JIMNY NOMADE JC74 TS4」





APIO NOMADE TS4





スズキジムニーノマドの車高をUPさせアピオオリジナルのバンパーへ変更することにより、オフロード性能を向上させたスペシャルモデル。









展示車両3台目「APIO ROADSTER ND」





APIO ROADSTER ND





2025年より商品開発を開始したMAZDA ROADSTER ND専用ホイールやリアキャリアなどアピオオリジナルパーツを装着し、展示を行います。









■会社概要

商号 ： アピオ株式会社

代表 ： 河野 仁

所在地 ： 〒252-1124 神奈川県綾瀬市吉岡651番地

設立 ： 1969年6月

事業内容： スズキジムニー専用パーツの企画・開発・販売

資本金 ： 1,000万円

URL ： https://www.apio.jp