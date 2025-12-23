福島中央テレビ(日本テレビ系列)は、2026年1月24日(土)午後3時から『売上10倍さん 激変生活ビフォーアフター』を全国放送します。ちょっとした目のつけどころのアイデア1つで売上が10倍以上になっている人を全国各地で発見。生活はどう変わったのか？知られざる苦労とは？密着取材を通して「今の日本のリアル」が見えてくるドキュメントバラエティー！オードリー・春日俊彰と、阿佐ヶ谷姉妹が、「売上10倍さん」たちの激変生活を見届けます。





「売上10倍さん 激変生活ビフォーアフター」春日俊彰(オードリー)、阿佐ヶ谷姉妹





(1) 大阪で発見！救世主は猫!? SNSで人生が激変した「売上10倍さん」





コロナ中に客が入らず、経営が行き詰まった大阪の喫茶店。しかし鉄道好きオーナーが店にいた猫が鉄道ジオラマの上を闊歩する様子をSNSに投稿すると大反響！猫好きの客が殺到し、経営はV字回復、売上10倍超！海外客も集う人気カフェに。さらに最初は4匹だった猫たちも170匹に激増！オーナーの1日に密着。驚きの激変生活ぶりとは？





(2) 東京で発見！ニッチすぎるビジネスに目をつけた「売上10倍さん」





・お墓の○○○をバラ売りすることでECサイト売上は初年度比600倍以上！？さらに、神棚に必ず飾られる、外国産がシェア8割以上を占める○○○の生産に新規参入し売上爆増を達成した社長に密着！なぜ注目されているのか？まさかの悩みとは？





(3) 福島で発見！東北で今最もHOTな「売上10倍村」





福島県の真ん中にある平田村。のどかな自然あふれる村が、「見た目がかわいい」と、ある野菜を作り始めました。しかし全く需要がなく売れずにカレーに加工して販売。そのカレーを食べた大御所有名人のある一言をきっかけに村人たちが奮起！「日本一○○村」として売り出したところマニアたちの間で聖地に！一体どんな人たちがやってくるのか？









■番組概要

番組名 ： 売上10倍さん 激変生活ビフォーアフター

放送日時： 2026年1月24日(土)午後3時～午後3時55分

放送地域： 日本テレビ系全国28局ネット

出演者 ： MC…春日俊彰(オードリー)、阿佐ヶ谷姉妹

スタッフ： プロデューサー 堀田泰裕

ディレクター 平出篤史(福島中央テレビ)

演出 ： 大城浩一郎(ディ・コンプレックス)

制作協力： ディ・コンプレックス

製作著作： 福島中央テレビ









■番組WEBサイト

https://www.fct.co.jp/program_sp/uriage10baisan/









■出演者コメント

春日俊彰(オードリー)

「驚きのアイデアに、なるへそ！と思いました。すごいエネルギーがある方だからこんな風に売上が10倍以上になったんだなと感心しました。」





渡辺江里子・木村美穂(阿佐ヶ谷姉妹)

江里子「売上10倍さんになられた後の生き様にも、お人柄が出ていてビックリ！」

美穂「働き者の方が、たくさん出ていらっしゃって…ゴロゴロしないで働かなきゃねと思いました」

江里子「あと私達、生配信デビューしました♪」

美穂「その様子も是非是非、見ていただきたいです」