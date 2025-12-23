SISON GALLERy 2026Ç¯ Ç¯»ÏÂè°ìÃÆ´ë²è¡¢Èþ½Ñºî²È¡¦²¬ ÈþÎ¤¤Ë¤è¤ë³¨²èÅ¸¡Ø»ä¤¿¤Á¤ÏÈó¾ï¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¾øÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤ò³«ºÅ
2026Ç¯¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤ò¹ð¤²¤ëSISON GALLERy¤ÎÂè°ìÃÆ´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢2026Ç¯1·î24Æü(ÅÚ)¤è¤êÅìµþ¡¦Âå´±»³¤ÎSISON GALLERy¤Ë¤Æ¡¢Èþ½Ñºî²È¡¦²¬ ÈþÎ¤¤Ë¤è¤ë³¨²èÅ¸¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ýー¥È¥ì¥¤¥ÈºîÉÊ
¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÏÈó¾ï¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¾øÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡£ºòÇ¯¡¢µþÅÔ¤Ç³«¤«¤ì¤¿²ó¸ÜÅ¸¤ò¶Å½Ì¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¿·ºî¤ò²Ã¤¨¤¿¹½À®¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Åìµþ¤Ç¤Ï2Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë²£´é¥Ýー¥È¥ì¥¤¥È¤Î¥ªー¥Àー²ñ¤âÆ±»þ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£²¬ ÈþÎ¤¡Ø»ä¤¿¤Á¤ÏÈó¾ï¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¾øÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù
²ñ´ü¡¡¡¡¡§2026Ç¯1·î24Æü(ÅÚ)～2·î7Æü(ÅÚ)
µÙÏÆü¡¡¡§·î¡¦²ÐÍËÆü
³«Ï»þ´Ö¡§13:00～18:00(ºÇ½ªÆü¤Ï17:00¤Þ¤Ç)
²ñ¾ì¡¡¡¡¡§SISON GALLERy(¥·¥½¥ó¥®¥ã¥é¥êー)
Statement
¡ÖÍ§¤À¤Á¤Î²£´é¡×¤¬½é¤á¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿2005Ç¯¡£ÄÌ¤ê¤¹¤¬¤ê¤ÎµÒ¤«¤é¡Ö¼«Ê¬¤Î²£´é¤âÉÁ¤¤¤Æ¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸å°ÍÍê¤¬Â³¤¡¢Ìó2,000¿Í¤òÉÁ¤¯¡£
ÀµÌÌ¤ò¸þ¤¤¤¿¥Ýー¥È¥ì¥¤¥È¤è¤ê¤â¸ª¤äÇØÃæ¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¤½¤Î¿Í¤é¤·¤µ¤¬É½¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢Äê´üÅª¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ªー¥Àー¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÂÔ¤ÁË¾¤àÀ¼¤âÂ¿¤¤¡£ÀïÎ¬¤ä¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤æ¤²á¤®¤¿¥¢ー¥È³¦¤Î¤Ê¤«¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤¿Í¾Çò¤¬¸ú¤¤¤¿ÀÅ¤«¤Ê¥Ý¥¨¥¸ー¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏÉ¬Á³¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
°ÕÌ£¿¼¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²¬¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö³¨¤Ç¤¢¤ì¡¢¾®Àâ¤Ç¤¢¤ì¡¢ºîÉÊ¤Ë¤Ïºî²È¤Î¿ÍÀ¸´Ñ¤¬¤«¤Ê¤é¤º¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡Ö¿Í¤Ï¿å¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥³¥Ã¥×¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¤¥áー¥¸¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¸¤Þ¤ì¤¿½Ö´Ö¤«¤é»à¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¾¯¤·¤º¤ÄÂ¸ºß¤¬¾øÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤Ï·è¤·¤ÆÉÝ¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ë¤µ¤µ¤ä¤«¤ÊÈþ¤ò¡¢Æ»Ã¼¤Ç´ñÌ¯¤Ê¤«¤¿¤Á¤ÎÀÐ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Ê¤é¡£
¤À¤«¤é¡¢»ä¤ÏÇí¤¤«¤±¤ÎÎÓ¸é¤ä¡¢ÀÑ¤ß½Å¤Í¤é¤ì¤¿¥³¥Ã¥×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¹ñÀÒ¤â³¬µé¤â¤Ê¤¤À¸³è¤ÎºÇ¾®Ã±°Ì¤òÉÁ¤¤Þ¤¹¡£¿Í¤Î²£´é¤â¤¢¤ê¤Õ¤ì¤Æ¡¢¤«¤ÄÆü¡¹¹ï¡¹¤ÈÊÑ²½¤·¤Æ¤æ¤¯¤â¤Î¡£¤À¤«¤é¤³¤½°ì½Ö°ì½Ö¤¬´Î¿´¤À¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¡¢ºîÉÊ¤Ë¹þ¤á¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¶ËÎÏ¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÊýË¡¤Ç¡£¡×
¥¿¥Ö¥íー¤Ë¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¥Æ¥¥¹¥È¤¬¤Ä¤¯¹½À®¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ææ²ò¤¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£
Å¸¼¨¾ì¥¤¥áー¥¸
¡ü²£´é¤Î¥Ýー¥È¥ìー¥È¡¦¥ªー¥Àー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¦²ñ´üÃæ¡¢¤ª¹¥¤ß¤ÎÉþ¤ä¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¼Ì¿¿»£±Æ¤ª¤è¤ÓÃ»¤¤¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Ýー¥È¥ìー¥È¤Ï3¥ö·î¸å¤Ë¤´¼«Âð¤Ø¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ËãÉÛ¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤Ë¥¢¥¯¥ê¥ë³¨²è¡¡80,000±ß(ÀÇ¹þ)～
F8¹æ¡¡455¡ß380(mm)¡¡¡¡90,000±ß(ÀÇ¹þ)～
F10¹æ¡¡530¡ß455(mm)¡¡130,000±ß(ÀÇ¹þ)～
F15¹æ¡¡652¡ß530(mm)¡¡160,000±ß(ÀÇ¹þ)～
F20¹æ¡¡727¡ß606(mm)¡¡190,000±ß(ÀÇ¹þ)～
É×ÉØ¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤Î³Û±ï¤Ë¼ý¤á¤ë¤Ê¤É¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Û±ï¤ÎºîÀ®¡¡40,000±ß(ÀÇ¹þ)～
¡üÀÅÊª²è¡¡150,000±ß(ÀÇ¹þ)～
¢£ºî²È¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
²¬ ÈþÎ¤(Misato Oka)
Profile¡Ã
ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£½÷»ÒÈþ½ÑÂç³Ø Ìý²è²ÊÂ´¶È¸å¡¢Â¿ËàÈþ½ÑÂç³ØÈÇ²è¸¦µæ¼¼½êÂ°¡£¤½¤Î¸å¡¢¥½¥Ëー¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¤Ë¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ÊーµÚ¤ÓPV¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤ò·Ð¸³¡£Èþ½Ñºî²È¤ËÅ¾¸þ¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢°ÜÆ°¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¿´¤¬¤±¤Ê¤¬¤éÆüËÜ³Æ½ê¤ÇÅ¸¼¨³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¡£Î¹¡¢Ä®´Ñ»¡¤Î´ó¹Æ¤âÂ¿¡¹¡£
https://www.instagram.com/misato_oka/
¡¦Tumblr
https://www.tumblr.com/misatooka-works
¡¦¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://sites.google.com/view/misatooka/
¢£SISON GALLERy¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
SISON GALLERy¤Ï¡¢Âå´±»³¡¦±î³ÚÄ®¤Î°ì¤ÄÄÌ¤ê¤òÆþ¤Ã¤¿ÀÅ¤«¤Ê¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¡¢ÃÛ100Ç¯¤ÎÆüËÜ²È²°¤ò²þÁõ¤·¤½¤Î½Å¤Í¤ÆÍè¤¿»þ´Ö¤È¶¦¤Ë¤¢¤ë¡¢¿¼¤ß¤ò»ý¤Ã¤¿¶õ´Ö¤Ç¤¹¡£
²¬ ÈþÎ¤¤Î¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¾øÈ¯¤¹¤ë»þ´Ö¤òÉ½¸½¤¹¤ë²£´éºîÉÊ¤Î¡¢¤è¤ê¿·¤¿¤ÊÉ½¾ð¤ò¤ª¸«¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
SISON GALLERy
ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è±î³ÚÄ®3-18
TEL¡¡¡¡¡¡¡§ 03-6886-8048
URL¡¡¡¡¡¡¡§ https://sison.tokyo
MAIL¡¡¡¡ ¡§ info@sison.tokyo
Instagram¡§ @sison_gallery