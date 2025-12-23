六甲園芸合同会社（所在地：兵庫県神戸市中央区浪花町56起業プラザひょうご内、代表：河合裕之）は、家庭から排出される生ゴミを土に変え、その土で作物を育てる体験ができるキットを2025年12月よりMakuakeさんにて限定販売を開始しました（Makuakeさん販売ページ：https://www.makuake.com/project/food_waste/）。このキットは、資源循環型社会への理解を深め、身近な場所から持続可能な取り組みを実践できる環境教育ツールとして開発されました。

開発の背景：家庭から始める持続可能な社会の実現

近年、環境問題への関心が高まる中、特に日本では家庭から排出される生ゴミ処理が課題となっています。農林水産省によると、日本の食品ロスは年間約522万トンとされ、そのうち約半数が家庭から発生しています。廃棄物処理やCO2排出による環境負荷を軽減するためには、各家庭での小さな取り組みが重要です。この体験キットは、これらの社会課題に対応するため、六甲園芸合同会社が2年間実験を重ねたノウハウを活かして開発されました。SDGsの目標12「つくる責任つかう責任」や目標13「気候変動に具体的な対策を」に貢献することを目指しています。河合代表は「多くの方々が生ゴミを単なる廃棄物ではなく、貴重な資源として再認識するきっかけになれば」と語ります。コロナ禍以降、家庭菜園や室内園芸を楽しむ人が増加していることも開発の追い風となりました。

製品の特長：目で見て実感できる自然の循環システム

この体験キットの最大の特長は、生ゴミが土に変わり、その土から植物が育つ過程を一貫して観察できる点です。キットには以下の要素が含まれています：1. コンポスト変換ユニット：家庭から出る野菜くずや果物の皮などの生ゴミを、食品残渣由来の土の力で約3週間で堆肥化します。ガラス瓶で設計されており、分解過程を視覚的に確認できます。2. 栽培キット：ガラス瓶のまま作られた土を使って、簡単に栽培できる野菜の種子が付属。初心者でも手軽に栽培を始められるよう設計されています。3. ガイドブック：ガラス瓶を使った堆肥化のプロセス、作物の育て方まで詳しく解説されています。冊子の前半は子どもたちが生ゴミを出すことがもったいないと理解しやすいよう、絵本を使って表現しています。河合代表は「家庭で小さな循環型社会を体験できることで、環境問題を身近に感じ、日々の行動変容につながることを期待しています」と製品の意義を説明します。特に教育的側面に注力しており、子どもたちが環境問題や生態系について学ぶ絶好の教材としての活用も想定しています。生ゴミが土に変わるプロセスや植物の成長を観察することで、自然の循環の仕組みを実感として理解できるよう工夫されています。

今後の展開

この体験は、個人向け販売に加えて、学校や公共施設向けの環境教育プログラムとしても提供したいと考えています。作物が成長することはもちろんのこと、自身が出した生ゴミが土に変わり、それで作物が育つ成功体験を多くの子どもたちが積み重ねていければという想いがございます。加えて、ユーザー同士が栽培の成功体験を共有できるコミュニティ形成も計画中です。地域コミュニティとの連携により、循環型社会の実現に向けた取り組みを拡大していく予定です。

商品概要

- 商品名：家庭の生ゴミを使って、ベランダで作物を育てる体験キット- 価格：基本セット 2,000円（税込）- 内容物：1.A土（荒めの土） 650g、2.B土（サラサラした土） 50g、3.木のスプーン 5g、4.季節の種、5.450ml 底穴あきガラス瓶 265g、6.シリコンカバー 5g、7.ジャガイモ君の絵冊子 1冊- 発売日：発売中- 販売方法：Makuake さんにて限定販売- Makuakeさん販売ページURL：https://www.makuake.com/project/food_waste/- 対象：家庭菜園初心者、環境問題に関心のある方、子育て家庭、教育関係者

会社概要

- 会社名：六甲園芸合同会社- 設立：2025年6月- 代表者：代表社員 河合裕之- 所在地：兵庫県神戸市中央区浪花町56起業プラザひょうご内- 事業内容：食品残渣を使った商品の開発・販売、環境教育プログラムの企画・運営- 活動内容：https://note.com/rokkoengei