科学全体の異分野交流を図ることを目的とした学生団体「Scientia Meetup（サイエンティア・ミートアップ）」（代表：山田吏月／東京大学工学部4年、副代表：八木俊輔／九州大学理学部4年）は、2026年3月10日（火）より4日間、山口県YMfg維新セミナーパークにて、全国の大学生・高専生を対象とした勉強合宿「Scientia Meetup in 山口 6th」を開催いたします。6回目となる今回の合宿では、経済的な理由で参加を断念する学生を減らすため、参加学生の参加費補助を目的としたクラウドファンディングを開始いたしました。

■ 開催の背景：細分化が進む高等教育で異分野交流の機会を創出

近年の大学の学部教育は高度に専門化しており、隣の研究室が何をしているかすら分からないことも珍しくありません。加えて大学・分野をまただい学びと交流の場は限られています。こうした背景から、Scientia Meetupは2022年の設立以来、全国40以上の大学・高専から延べ300名を超える学生が参加するイベントを開催してきました。数学、物理、化学、生物、地学、情報科学から工学、言語学に至るまで、専門分野の壁を超えて学生が集い、知識を深め広げる場を創出しています。過去には、山口県や京都府での3泊4日の合宿企画や、東京・大阪・福岡をオンラインでつなぎ交流するイベント、オンライン上での著作権勉強会などを開催しました。

■ イベント概要：学びと交流を生み出す仕組み

本合宿では、以下の3つの独自企画により、意図的に「専門外」の知識に触れる機会を創出しています。1. 知識を深める「自主ゼミ」：学生リーダー（庶務）がファシリテーターとなり、教科書や論文を一緒に読み込み、徹底的に議論します。2. 知識を広げる「ナイトLT」：専門分野をシャッフルし、普段なかなか聞くことのできない、異なる分野の専門知識に触れます。3. 強制シャッフル企画：食事や最終発表での班構成をランダムにすることで、異なる大学・分野の学生との活発な交流を行います。

これらの取り組みにより、過去の参加者アンケートでは総合満足度98%（5段階評価のトップ2合計）を記録。「もっと学問を勉強したいという気持ちが強まった」「さまざまな分野に興味のある方々と交流でき、刺激を受け、興味の幅が広がった」「物理が専門だったが、生物に関する発表を聞き、生物物理に興味を持つようになった」といった声が寄せられています。

■ 初挑戦：経済的理由による「学びの断念」をなくしたい

Scientia Meetupが今回、初めてクラウドファンディングに挑戦する理由は明確です。「学びたい」という純粋な意欲を持ちながら、経済的な理由だけで参加を諦めざるを得ない学生の存在です。特に昨今の物価高騰は、経済的に余裕のない学生にとって大きな打撃となっています。「学びたい意欲があるのに、お金を理由に諦めてほしくない」という強い想いから、今回初めてクラウドファンディング（CAMPFIRE）に挑戦します。- 目標金額：60万円- 資金使途：合宿の運営費（会場費、光熱費、バス代、食費、宿泊費、機材レンタル代など）- プロジェクトURL： https://camp-fire.jp/projects/902894/view

■ 山口県出身の代表・副代表より、開催にかける想い

本合宿を運営する中心メンバーである代表と副代表は、ともに山口県の下松市で生まれ育ちました。「徳山高専在学中に、もっとたくさんの同年代の学生と学びを深めていきたいという思いから、中学校の後輩であった副代表とScientia Meetup を立ち上げました。東京大学に進学後もその思いは変わらず、むしろ大きくなり、自分が知らない分野を知り、交流し、興味をたくさん広げていきたいと、ますます強く感じるようになりました。先日、2022年の最初の合宿に参加してくれた方から、当時同じ班だった学生との交友が今でも続いているという話を聞き、Scientia Meetupの活動の意義を再確認できました。それと同時に、合宿開催の度に聞こえてきた「金銭的な事情からどうしても参加できない」という声がよぎりました。「お金」を理由に学びたいという気持ちを妨げられてはならない。１人でも多くの学生に学びを深め交流するチャンスを届けたい。そうした思いから今回、クラウドファンディングを始めました。学びを未来に届けるために、たくさんの方に私たちの活動を知ってもらえると嬉しいです」（代表：山田吏月）

◼︎ 開催概要

- 名称：Scientia Meetup in 山口 6th- 日時：2026年3月10日(火) ～ 13日(金)- 会場：山口県YMfg維新セミナーパーク（山口県山口市秋穂二島1062）- 対象：全国の理系大学生、高専生- 主催：Scientia Meetup

■ Scientia Meetup

「知識を深め、広げる 」「人との交流を広げ、深める」をモットーに、全国の大学生・高専生同士の交流を通して、理系分野をもっともっと活性化させるために活動している学生団体。2022年に設立。運営スタッフは全員がボランティアとして活動。

- 代表：山田 吏月（やまだ りつき）山口県にある徳山工業高等専門学校を卒業後、東京大学工学部計数工学科に編入。現在4年生。- 副代表：八木 俊輔（やぎ しゅんすけ）山口県立徳山高校を卒業後、九州大学理学部化学科に入学。現在4年生。

【本件に関するお問い合わせ先】 Scientia Meetup 運営Email：inyamaguchiseminar@gmail.com公式サイト：https://sites.google.com/view/scientia-meetup