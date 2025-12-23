創業50周年の明日香野 Z世代のメディアにインタビュー取材していただきました
和菓子専科・明日香野は全国でスーパーマーケット様を中心に、皆様に『「ちょっと食べる」喜び』を毎日お届けしています。
このたび、Z世代の運営するメディア『おおさか企業図鑑 大阪の企業って凄いねん』様から、明日香野ならびに当社代表取締役社長・此下竜矢がインタビュー取材を受け、企業として明日香野を紹介する記事と、此下個人の記事を掲載していただきました。
https://note.com/honest_donkey262/n/need64538fce0
https://note.com/honest_donkey262/n/n6b602bce6b85
明日香野は若い世代にも魅力的な企業として、取り上げていただけることを励みに、和菓子を通じて「ちょっと食べる」喜びをお届けしてまいります。
企業として『明日香野』が取り上げられた記事では、Z世代の運営する編集部が率直な質問を投げかけます。
「ぶっちゃけ和菓子業界は伝統があり、古いという印象があるのですが…」。
これに対して、此下は就任してからの15年間で、週休3日制とフレックス制の導入、残業時間を57%削減など、働き方の効率化と改革が進んでいることを紹介しました。
明日香野のSNSにフォロワーが15万人いること、多くのイベントやアスリートを応援していることなどにも関心を持っていただき、紹介していただきました。
当社代表取締役社長・此下個人に焦点を当てた記事では、此下の幼少期からが語られ、センター試験模試の数学偏差値28からの大学受験で、大阪大学に合格。そして大学時代にタイで起業したことでキャリアが始まり、現在は10カ国で50社以上を経営していることなどが綴られています。
経営者として大切にしていることを聞かれた此下は、縁のあった事業を「全力で愛して仕事をする」ことと語り、愛せるところを見つけるためには会社の構成要素を「因数分解」して、その上で進むべき道を決断することと答えました。
明日香野は「おおさか企業図鑑」様の取材に全面協力いたしました。
今回ご紹介いただいた「おおさか企業図鑑」様のホームページはこちら。
■おおさか企業図鑑 大阪の企業って凄いねん
https://note.com/honest_donkey262
