au PAY、マクドナルドでのご利用で1,000名に1万ポイントがあたるキャンペーンを実施～抽選に外れてももれなく1ポイント還元、povo2.0新規登録でさらに1,000名に10GBがあたる～
KDDI、auペイメントは2025年12月31日から2026年2月3日まで、au PAYを利用し「マクドナルド」で1回500円以上お支払いいただくと、1,000名さまに1万Pontaポイントがあたる抽選を実施します。抽選に外れた方にも、もれなく1Pontaポイントを還元します。
さらに、期間中にpovo2.0に新規登録し、「マクドナルドのモバイルオーダー（注1）」または「マックデリバリーサービス（注2）」を利用いただくと、povo2.0のデータトッピング10GB（30日間）があたる抽選にも参加できます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337698&id=bodyimage1】
■本キャンペーンについて
1.概要
（1） Pontaポイント抽選キャンペーン
適用条件：
期間中に「マクドナルド」で1回500円以上をau PAY（コード支払い/ネット支払い）で決済いただくこと。
なお、期間中に「マクドナルドのモバイルオーダー（注1）」または「マックデリバリーサービス（注2）」をご利用のお客さまは抽選口数が5倍、初めてまたは久しぶりの決済（注3）なら抽選口数が20倍になります。
※抽選は、1au IDごとに1回参加できます。
※マクドナルド店舗でのレジやセルフレジ、ドライブスルーau PAY（コード払い）、モバイルオーダー、マックデリバリーサービスでの決済すべてが対象となります。
※期間中にモバイルオーダー・デリバリーを含む複数の決済手段をご利用された場合、
モバイルオーダーまたはマックデリバリーの抽選口数での抽選参加となります。
※一部店舗では、店頭での au PAY（コード支払い）利用について、ご利用いただけない、またはキャンペーン対象外となる場合があります。
特典：
1等：1万ポイント×1,000名さま
2等：1ポイント×1等当選者以外全員
※当選された方には、Pontaポイントとして2026年3月末頃までに加算します。
（2） povo2.0に新規加入でデータトッピングを抽選プレゼント
適用条件：
期間中に、以下の（1）、（2）の順で両方満たすこと。
（1）povo2.0に新規登録
（2）「マクドナルドのモバイルオーダー」または「マックデリバリーサービス」で1回500円以上をau PAY（ネット支払い）で決済
特典：
抽選で1,000名さまにデータトッピング10GB（30日間）をプレゼント
※当選された方には、2026年3月末頃までの間に順次、povo2.0に登録されたメールアドレス宛にプロモコードを送付します。
※本キャンペーンのプロモコードは1度のみ利用可能です。
2.期間
2025年12月31日～2026年2月3日
条件などの詳細はこちら
（https://aupay-cp.auone.jp/202512_mcdonalds?utm_source=au&utm_medium=web&utm_campaign=topics）をご参照ください。
（参考）
■「マクドナルドのモバイルオーダー」について
マクドナルド公式アプリやウェブサイトからスムーズに注文・支払いができる便利なサービスです。
・「マクドナルドのモバイルオーダー」の詳細はこちら（https://www.mcdonalds.co.jp/shop/mobileorder/）
■「マックデリバリー（R）サービス」について
マクドナルドの「いつものおいしさ」を、ご自宅やオフィスにお届けするマクドナルド独自の宅配サービスで、マクドナルド公式アプリやウェブサイトから注文・支払いができます。
