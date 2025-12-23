2031年に2億2,900万米ドル規模へ成長、CAGR4.7％で拡大する世界の自動車用ポリビニルブトレイル（PVB）フィルム市場
Panorama Data Insights が新たに発表したレポートによると、世界の自動車用ポリビニルブトレイル（PVB）フィルム市場は、2022年の約1億9,800万米ドルから2031年には約2億2,900万米ドルへと拡大し、2023年から2031年の予測期間において年平均成長率（CAGR）4.7％で成長すると見込まれています。自動車の安全基準高度化と快適性向上への要求が、PVBフィルム需要を中長期的に押し上げる構図です。
PVBフィルムの特性と自動車分野での重要性
ポリビニルブチラール（PVB）は、優れた光学的透明性、柔軟性、結合性を併せ持つ樹脂として、自動車用途で長年にわたり採用されてきました。PVBフィルムは高い引張強度と耐衝撃性を有し、安全ガラスの中間膜として不可欠な役割を果たします。万一ガラスが破損しても、フィルムが破片を強固に保持するため、飛散を防ぎ、乗員の安全性を大きく向上させます。この特性はフロントガラスやサイドガラスだけでなく、近年ではパノラマルーフや大型ガラス部品にも応用が進んでいます。
自動車安全規制の強化が需要を後押し
各国で進む自動車安全規制の強化は、PVBフィルム市場の最大の成長要因の一つです。衝突安全性や歩行者保護性能に関する基準が厳格化される中で、合わせガラスの採用は事実上の標準となりつつあります。PVBフィルムは、従来の単板ガラスと比較して安全性が高く、メーカーにとって規制対応と差別化を同時に実現できる素材です。この流れは新興国市場にも波及しており、グローバルでの需要基盤を着実に拡大しています。
快適性・付加価値機能への広がり
安全性に加え、快適性や付加価値機能の面でもPVBフィルムの重要性は高まっています。遮音性や紫外線カット性能を備えた高機能PVBフィルムは、車内静粛性の向上や内装材の劣化防止に寄与します。特に電気自動車（EV）や高級車セグメントでは、静粛性と快適性が購買決定に直結するため、こうした高付加価値フィルムの採用が進んでいます。結果として、単価の高い製品構成比が増え、市場全体の収益拡大につながっています。
主要な企業:
● KURARAY CO., LTD
● Eastman Chemical Company
● Chang Chun Group
● DuLite PVB Film
● Kingboard Holdings Limited
● Jiaxing Fuying Composite Materials Co. Ltd
● Huakai Plastic （Chongqing） Co. Ltd
● Jiaxing Willing Lamiglass Material GmbH
● EVERLAM
● SEKISUI CHEMICAL CO LTD
技術革新と製品差別化の進展
PVBフィルム分野では、透明性のさらなる向上や厚み・性能の最適化を目的とした技術革新が進行しています。メーカー各社は、光学歪みの低減や耐久性向上を図り、自動車デザインの自由度を高める製品開発に注力しています。また、複合機能を持つ中間膜の開発により、ヘッドアップディスプレイ（HUD）対応ガラスなど次世代用途への展開も期待されています。こうした技術進化は、市場競争を活性化させると同時に、新たな需要創出の原動力となっています。
地域別動向とグローバル市場の広がり
世界市場では、成熟市場である北米や欧州が引き続き安定した需要を支える一方、アジア太平洋地域が高い成長ポテンシャルを示しています。自動車生産台数の増加、都市化の進展、中間所得層の拡大が相まって、PVBフィルムの需要は新興国を中心に拡大しています。特にアジアでは、国内メーカーとグローバルサプライヤーの協業が進み、供給体制の強化と技術移転が市場成長を後押ししています。
