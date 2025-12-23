2031年に市場規模33億米ドルへ、CAGR4.8％で拡大する世界の紙用コーティング材市場
Panorama Data Insightsが新たに発表したレポートによると、世界の紙用コーティング材市場は、2022年の約22億米ドルから2031年には約33億米ドルへと拡大すると予測されています。2023年から2031年までの予測期間において、年平均成長率（CAGR）は4.8％と堅調な成長が見込まれており、紙関連産業の中でも安定した需要基盤を持つ分野として注目を集めています。
紙用コーティング材の基本機能と役割
紙用コーティング材は、原紙の表面に塗布されることで、平滑性や光沢、耐水性、耐摩耗性などの機能を付与する重要な材料です。これにより、印刷適性が向上し、色再現性や触感といった品質面での付加価値が高まります。単なる補助材料ではなく、最終製品の品質を左右する中核的な要素として、包装紙、印刷用紙、衛生用紙など幅広い用途で活用されています。
材料技術の進化と製品価値の向上
近年の紙用コーティング材は、ラテックス、プラスチック、粘土などの素材と組み合わせて加工されることで、より高度な機能性を実現しています。これらの材料は、紙に無菌性を付与し、耐久性や保存性を高めると同時に、製品寿命の延長にも寄与しています。特に食品包装や医療関連用途では、衛生性と安全性の観点から、コーティング技術の重要性が一段と高まっています。
リサイクル性と環境配慮が成長を後押し
環境意識の高まりを背景に、紙製品のリサイクル性を高めるコーティング材への需要が世界的に拡大しています。従来は機能性を優先するあまり、再資源化が難しいケースもありましたが、近年はリサイクル工程に配慮した配合設計が進んでいます。これにより、美的外観や機能性を維持しながら、循環型社会に適合した紙製品の開発が可能となり、市場全体の成長を後押ししています。
包装・印刷分野を中心とした需要拡大
紙用コーティング材市場の需要を牽引しているのは、依然として包装および印刷分野です。電子商取引の拡大やブランド価値を重視する消費動向により、高品質で見栄えの良い紙包装へのニーズが高まっています。コーティングされた紙は、視覚的な魅力だけでなく、耐久性や保護性能にも優れており、付加価値型包装材料としての存在感を強めています。
地域別に見た市場動向と成長ポテンシャル
世界市場では、成熟市場と新興市場の双方が成長に寄与しています。先進国では、高機能・高付加価値型コーティング材への置き換え需要が進み、新興国では紙製品の消費量そのものが増加しています。こうした地域特性の違いは、メーカーにとって製品戦略や技術開発の方向性を多様化させる要因となっており、市場全体の厚みを増しています。
技術革新がもたらす競争環境の変化
紙用コーティング材市場では、性能向上とコスト効率の両立を目指した技術革新が進んでいます。より薄い塗工で高い効果を発揮する製品や、用途別に最適化された専用コーティング材の開発が進展しています。これにより、競争環境は単なる価格競争から、技術力や環境対応力を軸とした差別化競争へと移行しつつあります。
主要な企業:
● Nippon Paper Industries Co., Ltd
主要な企業:
● Nippon Paper Industries Co., Ltd