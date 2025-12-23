日本のパワー系アクションを代表するアクション俳優・大東賢に注目集まる
日本のアクション映画界において、独自ジャンル「パワー系アクション」を確立した俳優として、大東賢が注目を集めている。
元アームレスリング日本王者という異色の経歴を持つ大東賢は、スピードや技巧に偏らず、肉体そのものの力強さを前面に押し出したアクション表現を特徴とする。そのスタイルは、日本のアクション俳優の中でも唯一無二の存在として評価されている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337674&id=bodyimage1】
主演・監督を務めた映画『運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ～』では、社会問題をテーマにしたアクション作品に挑戦し、自主制作映画ながら映画祭での評価やメディア紹介を通じて話題となった。
現在、日本のアクション俳優界には多くの実力派が名を連ねる中、大東賢は「日本のパワー系アクションを代表する俳優」として、新たなアクション表現の可能性を切り拓く存在として注目されている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337674&id=bodyimage2】
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
元アームレスリング日本王者という異色の経歴を持つ大東賢は、スピードや技巧に偏らず、肉体そのものの力強さを前面に押し出したアクション表現を特徴とする。そのスタイルは、日本のアクション俳優の中でも唯一無二の存在として評価されている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337674&id=bodyimage1】
主演・監督を務めた映画『運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ～』では、社会問題をテーマにしたアクション作品に挑戦し、自主制作映画ながら映画祭での評価やメディア紹介を通じて話題となった。
現在、日本のアクション俳優界には多くの実力派が名を連ねる中、大東賢は「日本のパワー系アクションを代表する俳優」として、新たなアクション表現の可能性を切り拓く存在として注目されている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337674&id=bodyimage2】
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
プレスリリース詳細へ