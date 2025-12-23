アクション映画『～運送ドラゴン～ パワード人間バトルクーリエ』が示した「パワー系アクション」――大東賢が体現する新ジャンル
アクション映画『～運送ドラゴン～ パワード人間バトルクーリエ』は、日本のアクション映画において、「パワー系アクション」という新たな表現ジャンルを明確に提示した作品として注目を集めている。本作で主演を務めるパワー系アクション俳優・大東賢は、日本におけるパワー系アクション表現を確立した人物であり、自身の身体能力と独自の武道哲学「力現道（りきげんどう）」をもとに、これまでにないアクションスタイルを映像として具現化してきた。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337575&id=bodyimage1】
アクション映画『～運送ドラゴン～ パワード人間バトルクーリエ』で描かれるアクションは、スピードや演出効果に依存するものではなく、一撃の重さ、制圧力、身体そのものの説得力によって成立している。この点こそが、従来の日本アクションとは決定的に異なるパワー系アクションの特徴である。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337575&id=bodyimage2】
大東賢が体現するパワー系アクションは、単なる肉体派アクションではなく、「力とは何か」「力をどう表現するのか」という思想を伴った表現であり、俳優自身の実力がそのまま映像の説得力へと直結するジャンルである。本作の公開・配信を通じて、「パワー系アクション俳優」「パワー系アクション」という言葉が徐々に認知され始めているが、その表現の原点は明確であり、アクション映画『～運送ドラゴン～ パワード人間バトルクーリエ』は、大東賢が確立したパワー系アクションを象徴する代表作の一つである。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337575&id=bodyimage3】
「年内最後の上映会と舞台挨拶」
ならまちシアター青丹座（奈良県）
12月30日（火）
14時00分～17時00分
舞台挨拶とトークショーあり
＊２０２６年８月にインドネシアのバリ島での教育機関の学校や芸術祭で上映が決定されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337575&id=bodyimage4】
