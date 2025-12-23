32歳・妊娠16週から臨月まで伴走 妊活から続くマタニティ温熱ケアの現場報告
【妊活からマタニティ期まで続いた温熱ケアの実例】
三重県伊勢市の「Brilliant」より、妊活からマタニティ期まで継続して通われたお客様のサポート事例が報告されました。
お客様は32歳。
1人目の妊活時に来店され、その後、2人目の妊活を経て妊娠。
妊娠16週から37週まで、マタニティ期のケアとして継続的に通われました。
来店当初は、むくみ、腰痛、背中の張り、肩こりといった身体的な負担に加え、上のお子さまを抱っこする日常から、全身のだるさを強く感じている状態でした。
2人目の妊娠ということもあり、お腹の膨らみが早く、体への負担も大きくなっていたといいます。
施術は、妊娠初期から臨月まで月1～2回のペースで実施。
回を重ねる中で、
・腰痛や背中、肩のこりが楽になった
・むくみが和らいだ
・上の子を抱っこする際の負担が軽くなった
といった変化が感じられるようになりました。
担当セラピストの大石先生によると、元々口数の少ないお客様でしたが、施術後半には会話が弾み、笑顔が増えていったことが印象的だったといいます。
身体が楽になることで、気持ちにも余裕が生まれていく様子がうかがえました。
サロン名：Brilliant
所在地：三重県伊勢市
担当セラピスト：大石
HP：https://brilliant-mie.studio.site/
【妊活からマタニティ・産後までを支えるサロンの在り方】
株式会社ウェルフィット（バザルト（R）スクール本部校）では、妊活期だけでなく、マタニティ、産後までを見据えて継続的に寄り添えるサロンの存在が、これからの温活ケアには欠かせないと考えています。
三重県伊勢市の Brilliant（大石先生）も、その考え方を大切にしながら、妊活期から通われた方がマタニティ期、産後まで安心してケアを受けられる環境づくりに取り組まれています。
妊娠初期の不安定な時期や、体の変化に戸惑いやすい時期にも、無理のない姿勢と心身が休まる空間を整え、「安心して身を委ねられる時間」を提供することを重視されていると話されています。
多くの方が仕事や育児と並行しながら妊娠期を過ごす中で、
「少しでも安心・安全に、ゆったりとマタニティ期を過ごしてほしい」
という想いを軸に、体だけでなく気持ちの緊張がほどける時間を大切にされている点は、同校としても非常に重要な視点だと捉えています。
マタニティ施術を受けられるサロンが限られている現状において、妊活・マタニティ・産後と長く関われる体制は、お客様にとって大きな安心材料となります。
大石先生は、「その時期だけのケアではなく、人生の流れの中で寄り添える存在でありたい」と語られており、その姿勢はバザルト（R）スクール本部校が目指すサロン像とも重なります。
今後もバザルト（R）スクール本部校では、こうした現場の取り組みを大切にしながら、温熱ケアを通じて妊娠期・出産期・その先の人生までを支えるサロンづくりを全国に広げてまいります。
