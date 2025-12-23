TopMediai、新機能「融合動画」で複数画像を自動生成、12月21日提供開始
動画・音楽・音声関連のオンラインAIツールを提供する Cleverguard Technology Co., Limited（所在地：香港九龍尖沙咀、代表取締役社長：黄徳安）は、2025年12月21日より、AI搭載オンラインプラットフォーム TopMediai において新機能 「融合動画（複数画像から動画生成）」 の提供を開始しました。本機能により、ユーザーは 2～3 枚の静止画をアップロードするだけで、AI が動きのある高品質な短尺動画を自動生成 できるようになります。
TopMediai はこれまでにも AI 画像生成、テキスト→動画、画像→動画など多彩なメディア生成機能をワンストップで提供してきましたが、今回新たに搭載された「融合動画」機能により、複数の静止画像から視覚的表現の豊かな動画制作がより簡単に、短時間で実現します。映像制作の専門知識がないユーザーでも、直感的な操作で魅力的な動画コンテンツが制作可能です。
【融合動画とは】
「融合動画」は、複数の写真やイラストを TopMediai の AI が解析し、パン・ズーム・クロスフェードなどの動きやカメラワーク、シーン遷移を自動で付与しながら動画として出力する機能です。画像を単純に並べるだけのスライドショーとは異なり、AI が素材の構図や内容を理解して最適な演出を加えることで、短時間でプロフェッショナル品質の動きのある映像制作を実現します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337367&id=bodyimage1】
詳細はこちら：
TopMediai 公式サイト：https://jp.topmediai.com/
AI動画生成：https://jp.topmediai.com/app/image-to-video/
融合動画:https://jp.topmediai.com/app/reference-to-video/
【主な特徴・メリット】
1.AI による高度な動きの演出
複数の画像を AI が解析し、カメラパンやズームなどの動きを付加して、単なるスライドショーではなく 動きのある動画を自動生成 します。
2.用途に合わせた出力設定
画質（360p～1080p） や アスペクト比（16:9 / 9:16 / 1:1 など） を選べるので、SNS、広告、プロモーション用途に最適な動画が作れます。
3.ショートフォーマット対応
動画の再生時間を 5 秒／8 秒 などに設定可能で、短尺動画制作にも適しています（例：SNS リール、ショート動画）。
4.生成から共有まで一貫対応
生成後は プレビュー・ダウンロード・SNS 共有 までできるため、制作から公開までの流れをスムーズに完了できます。
5.専門知識不要の簡単操作
複雑な動画編集ソフトは不要で、アップロードと設定だけで 初心者でも高品質動画を短時間で制作可能 です。
【操作ガイド：融合動画を生成する方法】
Step 1｜素材アップロード & シーン説明
まず TopMediai の「融合動画」画面から 2～3 枚の静止画像をアップロードします。必要に応じて、動画内での演出や動きの概略を テキストでシーン説明欄に入力すると、AI がより意図に沿った動画を生成する際の指針として活用されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337367&id=bodyimage2】
Step 2｜動画設定
次に、動画の 出力品質、再生時間）、アスペクト比を選択します。また、完成後の 公開／非公開設定 もこの段階で指定できます。
Step 3｜動画生成
全ての設定を確認後、「生成」ボタンをクリックすると、AI が自動で処理を開始します。数秒から数十秒で生成が完了し、プレビューやダウンロード、SNS での共有が可能になります。
TopMediai はこれまでにも AI 画像生成、テキスト→動画、画像→動画など多彩なメディア生成機能をワンストップで提供してきましたが、今回新たに搭載された「融合動画」機能により、複数の静止画像から視覚的表現の豊かな動画制作がより簡単に、短時間で実現します。映像制作の専門知識がないユーザーでも、直感的な操作で魅力的な動画コンテンツが制作可能です。
【融合動画とは】
「融合動画」は、複数の写真やイラストを TopMediai の AI が解析し、パン・ズーム・クロスフェードなどの動きやカメラワーク、シーン遷移を自動で付与しながら動画として出力する機能です。画像を単純に並べるだけのスライドショーとは異なり、AI が素材の構図や内容を理解して最適な演出を加えることで、短時間でプロフェッショナル品質の動きのある映像制作を実現します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337367&id=bodyimage1】
詳細はこちら：
TopMediai 公式サイト：https://jp.topmediai.com/
AI動画生成：https://jp.topmediai.com/app/image-to-video/
融合動画:https://jp.topmediai.com/app/reference-to-video/
【主な特徴・メリット】
1.AI による高度な動きの演出
複数の画像を AI が解析し、カメラパンやズームなどの動きを付加して、単なるスライドショーではなく 動きのある動画を自動生成 します。
2.用途に合わせた出力設定
画質（360p～1080p） や アスペクト比（16:9 / 9:16 / 1:1 など） を選べるので、SNS、広告、プロモーション用途に最適な動画が作れます。
3.ショートフォーマット対応
動画の再生時間を 5 秒／8 秒 などに設定可能で、短尺動画制作にも適しています（例：SNS リール、ショート動画）。
4.生成から共有まで一貫対応
生成後は プレビュー・ダウンロード・SNS 共有 までできるため、制作から公開までの流れをスムーズに完了できます。
5.専門知識不要の簡単操作
複雑な動画編集ソフトは不要で、アップロードと設定だけで 初心者でも高品質動画を短時間で制作可能 です。
【操作ガイド：融合動画を生成する方法】
Step 1｜素材アップロード & シーン説明
まず TopMediai の「融合動画」画面から 2～3 枚の静止画像をアップロードします。必要に応じて、動画内での演出や動きの概略を テキストでシーン説明欄に入力すると、AI がより意図に沿った動画を生成する際の指針として活用されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337367&id=bodyimage2】
Step 2｜動画設定
次に、動画の 出力品質、再生時間）、アスペクト比を選択します。また、完成後の 公開／非公開設定 もこの段階で指定できます。
Step 3｜動画生成
全ての設定を確認後、「生成」ボタンをクリックすると、AI が自動で処理を開始します。数秒から数十秒で生成が完了し、プレビューやダウンロード、SNS での共有が可能になります。