こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ポラスマイホームプラザ株式会社の「育実の丘 上尾」が「第12回埼玉県環境住宅賞」において「奨励賞」を受賞
ポラスグループ ポラスマイホームプラザ株式会社（本社：埼玉県さいたま市、代表取締役：中内 啓夫）が開発した「育実（はぐくみ）の丘 上尾」が、「第12回埼玉県環境住宅賞」（主催：埼玉県住まいづくり協議会）において「奨励賞」を受賞しました。
「育実の丘 上尾」は、街づくりにおける工夫によって、住民同士の自然な交流や相互理解を促すことができるコミュニティデザインを提案しています。今後も、豊かな暮らしと街への愛着を育むことができる街づくりを行ってまいります。
「SNSの一枚のような出窓が遊歩道に家族の物語を灯す街 -育実（はぐくみ）の丘 上尾-」
デザイナー： 高橋 健太郎
「リンク・ウォーク（遊歩道）」での直接的な交流 家族の想いを表現する「出窓」による間接的な交流
安全と交流を目的とした歩行者専用の「リンク・ウォーク（遊歩道）」と、住民が集う「リンク・テラス（広場）」、SNSに載せる写真の一枚のような「出窓」を街中に組み込んだ分譲住宅です。住民同士の直接的、間接的な交流によって、時間や場所、年齢、家族構成に捉われずにコミュニティを創出します。
街の縦横に配置された緑豊かな遊歩道は、風通しや日当たりを確保し、夜にはショーウィンドウのような出窓の灯りが街全体を温かく照らし、安全な帰り道となっています。
■埼玉県環境住宅賞について
埼玉県住まいづくり協議会が主催し、地球温暖化防止やSDGsの目標達成を目指した環境にやさしい住宅・まちづくりの取組事例や、健康生活を育むコミュニティの提案等のアイデアを募集し、表彰するものです。
ポラスグループ公式HP：https://www.polus.co.jp/
ポラスグループニュースリリース一覧：https://www.polus.co.jp/news/?c=newsrelease
本件に関するお問合わせ先
ポラス株式会社 コミュニケーション部広報課
担当：片平、青柳、中上
048-989-9151
関連リンク
ポラスマイホームプラザ
https://myhomeplaza.polus.co.jp/