こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
三浦友和さん・橋本環奈さん・水上恒司さん・生見愛瑠さんが初共演！「洋服の青山」新CMで“HAPPY NEW WEAR”をお祝い
〜紅白のパーティードレスやタキシード姿で華麗なダンスを披露、餅つきをイメージしたシーンも〜
青山商事株式会社（本社：広島県福山市／代表取締役社長：遠藤 泰三）は、「洋服の青山」初売りCMキャンペーンキャラクターに三浦友和さんと橋本環奈さんに加えて、水上恒司さんと生見愛瑠さんを起用した新春初売り限定CM『ニューイヤーパーティー』篇を、12月26日（金）から1月4日（日）まで全国で放送します。
今回の新春初売り限定CMは、豪華メンバー4名がパーティーフォーマルの衣装に身を包み、軽快なダンスを披露する華やかな内容となっています。
【CMストーリー】
本CMは、橋本さんが赤いパーティードレス、生見さんは白いパーティードレスを着用し、お正月らしい「紅白」の色味を表現。また三浦さんと水上さんは、タキシードを着用し、フォーマルな装いで登場します。4名が声をそろえて「HAPPY NEW WEAR」「HAPPY NEW SUIT」でお祝い。三浦さんと橋本さんがシャンパンで乾杯するシーンや、水上さんと生見さんによる餅つきをイメージした、思わずクスッとする動きを見せるシーンなど、見ているだけで笑顔になれる構成に仕上がりました。なお初売りセールとして店内の特設コーナーでは、スーツ・フォーマルを半額で取りそろえる他、人気ブランドの福袋もご用意します。
※一部店舗を除き、元日の営業を休業します。
【新CM概要】
■CMタイトル：「新春初売り ニューイヤーパーティー」篇
放送開始日：2025年12月26日（金）〜1月4日（日）
■洋服の青山 YouTube公式チャンネル
・「ニューイヤーパーティー」篇：https://youtu.be/xSvvJ6tEv-Q
・メイキング：https://youtu.be/_JKp_UWhDCg
■CMカット
■CMエピソード
毎年、和の装いで年末年始を彩ってきた新春初売りCMですが、今回は年末年始を祝う『ニューイヤー パーティー』をテーマに、パーティードレスとタキシードに身を包み、ポップで華やかなCMとなりました。アドリブのダンスがメインで構成されており、撮影現場は終始、和気あいあいとした雰囲気で、思わず笑顔になってしまう素敵な映像になっています！
■出演者コメント
＜三浦友和さん＞
今年の新春初売りCMは私と橋本さんに加え、新メンバーの水上恒司さん、生見愛瑠さんを迎えまして、すごく華やかなCMとなっておりますので、ぜひご覧ください！
＜橋本環奈さん＞
毎年、新春初売りCMに出演させていただいていますが、今年は初めてパーティードレスを着用して、すごく新鮮でした！CMの出来上がり、とても楽しみです！
＜水上恒司さん＞
前回（みんなのスーツ デビュー篇）に引き続き、ダンスを踊る撮影でした！今回は完全にアドリブだったので、リプレイを見るのが少し恥ずかしかったのですが、他のお三方のダンスと合わせたCMをすごく楽しみにしています。
＜生見愛瑠さん＞
年末年始らしい華やかなCM撮影でした！曲に合わせて水上さんとダンスを踊ったり、餅つきしたり、すごく楽しい撮影でした！CM、すごく楽しみです！
■出演者プロフィール
＜三浦友和さん＞
1952年1月28日生まれ、山梨県出身。50年に渡る芸歴の中で、「日本アカデミー賞」「ブルーリボン賞」など数多くの賞を受賞。現在も実力派俳優として高い評価を受けている。また、1987年より『洋服の青山』のイメージキャラクターを務める。
【ドラマ】「赤いシリーズ」「就活家族」「トップナイフ」「クロサギ」
「続・続・最後から二番目の恋」など
【映画】「伊豆の踊り子」「台風クラブ」「転々」「沈まぬ太陽」、「アウトレイジ」シリーズ「RAILWAYS 愛を伝えられない大人たちへ」「ALWAYS 三丁目の夕日」シリーズ「葛城事件」「64 ロクヨン」「羊と鋼の森」「風の電話」「グッバイ・クルエル・ワールド」「線は、僕を描く」「ケイコ 目を澄ませて」「PERFECT DAYS」など
＜橋本環奈さん＞
1999年生まれ。2011年、是枝裕和監督・脚本映画「奇跡」で映画デビュー。
2016年3月公開の角川映画40周年記念作品「セーラー服と機関銃 -卒業-」では初主演を務め、同作にて第40回日本アカデミー賞「新人俳優賞」受賞。映画主題歌でもある「セーラー服と機関銃」でソロデビュー。以降数多くの映画、テレビドラマに出演、多くは主演を演じる。また数多くの各種大手企業のCMに出演する他、TV・バラエティ番組などで幅広く活躍中。
舞台『千と千尋の神隠し』では2022年の東京・帝国劇場初演から主演・千尋役を演じ、2024年のロンドン・コロシアム公演、2025年の上海文化広場公演でも同役を担い、話題となる。また、2024年『NHK紅白歌合戦』では3年連続で司会を務める。
2024後期NHK連続テレビ小説『おむすび』では、ヒロイン・米田結役として出演。
2026年フジテレビ新月９ドラマ『ヤンドク！』にて主演を務める。
＜水上 恒司さん＞
1999年5月12日生まれ、福岡県出身。
俳優。NHK連続テレビ小説『ブギウギ』や映画『OUT』『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』(日本アカデミー賞 優秀主演男優賞)など数々の話題作に出演。25年は主演映画『九龍ジェネリックロマンス』『火喰鳥を、喰う』が公開。現在はドラマ『シナントロープ』が放送中。25年12月公開の映画『WIND BREAKER』では主演を務める。
＜生見 愛瑠さん＞
2002年3月6日生まれ、愛知県出身。
モデル・俳優。小学館「Cancam」専属モデル。
NTV「ヒルナンデス」「The突破ファイル」などバラエティ番組にレギュラー出演し活躍する一方、2021年に俳優デビュー。ドラマ「恋です〜ヤンキー君と白状ガール〜」（NTV）「石子と羽男〜そんなコトで訴えます⁉〜」（TBS）「風間公親〜教場0〜」（CX）「日曜の夜ぐらいは…」（ABC/EX）などに出演し話題に。2022年には映画初出演にしてヒロインを演じた「モエカレはオレンジ色」で第46回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞。24年にはTBS火曜ドラマ「くるり〜誰が私と恋をした？〜」でGP帯初主演を務めた。本年も映画「TOKYOMER〜走る緊急救命室〜南海ミッション」などに出演。26年3月にはヒロインを務める「君が最後に遺した歌」の公開が控えている。
■メイキング楽曲情報
曲名：Cheese/アーティスト名：CROWN HEAD
作詞：Tasuku/作曲：CROWN HEAD,haku2
レーベル：ユニバーサルミュージック
リリース：2025年10月22日
配信リンク：https://crownhead.lnk.to/cheesePR
本件に関するお問合わせ先
青山商事株式会社 東京オフィス 広報部 高橋、濱野
〒110-0005東京都台東区上野4-5-10 青山上野ビル 7Ｆ
TEL:03（5846）5656 MAIL: pr@aoyama-syouji.co.jp
関連リンク
YouTube公式チャンネル（CM動画）
https://youtu.be/xSvvJ6tEv-Q
YouTube公式チャンネル（メイキング）
https://youtu.be/_JKp_UWhDCg
