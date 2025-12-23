¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²£ÉÍ»ÔÎ©Âç³Ø¡Û°ÀÇ¾¼ðáç¤ËÂÐ¤¹¤ë¡ÈÄã»ÀÁÇÎÎ°èÉ¸Åª·¿¡É¶É½êÊü¼ÍÀþ¼£ÎÅ¤ÎÍ¸úÀ¤ò¼Â¾Ú
¡¡²£ÉÍ»ÔÎ©Âç³ØÂç³Ø±¡°å³Ø¸¦µæ²Ê Ç¾¿À·Ð³°²Ê³Ø¶µ¼¼ Î©ÀÐ·òÍ´½Ú¶µ¼ø¡¢»³ËÜÅ¯ºÈ¶µ¼ø¤È¡¢ÎÌ»Ò²Ê³Ø¸¦µæ³«È¯µ¡¹½ Ê¬»Ò¥¤¥á¡¼¥¸¥ó¥°¿ÇÃÇ¼£ÎÅ¸¦µæÉô µÈ°æ¹¬·Ã¶¨ÎÏ¸¦µæ°÷¡Ê¸½¥ê¥ó¥¯¥á¥Ã¥É³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡Ë¤é¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë³ØºÝÅª¸¦µæ¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¹â°ÀÅÙ¿À·Ðç±¼ð¡ÊWHOÃæ¿õ¿À·Ð·ÏÇ¾¼ðáç¥°¥ì¡¼¥É4¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢ÄÌ¾ï¤Î²½³ØÊü¼ÍÀþÎÅË¡¤Ç¤Ï¼£ÎÅÄñ¹³À¤ò¼¨¤¹¡ÈÄã»ÀÁÇÎÎ°è¡É¤òÉ¸Åª¤È¤·¤¿Êü¼ÍÀ°åÌôÉÊ¡Î⁶⁴Cu¡ÏCu-ATSM¡ö£±¤Î¶É½êÅêÍ¿¤¬Í¸ú¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡¢´µ¼ÔÍ³ÍèÇ¾¼ðáç¡ÊPDX¡ö£²¡Ë¥â¥Ç¥ë¤òÍÑ¤¤¤ÆÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¼Â¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËËÜ¸¦µæ¤Ï¡¢¡Î⁶⁴Cu¡ÏCu-ATSM ¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡ÈÄã»ÀÁÇÎÎ°è¤Î²Ä»ë²½¡Ê¿ÇÃÇ¡Ë¡É¤È¡È¶É½êÊü¼ÍÀþ¼£ÎÅ¡Ê¼£ÎÅ¡Ë¡É¤òÃ±°ìÌôºÞ¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¿ÇÃÇ¡¦¼£ÎÅ°ìÂÎ·¿¡Ê¥»¥é¥Î¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¡Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¼Â¾Ú¡¦³ÎÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ1¡Ë¡£
¡¡ËÜ¸¦µæÀ®²Ì¤Ï¡¢²¤½£Êü¼ÍÀþ¼ðáç³Ø²ñ»ï ¡ÖRadiotherapy and Oncology¡ÊThe Green Journal¡Ë¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê2025Ç¯12·î£·Æü¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ø³«¡Ë¡£
¸¦µæÀ®²Ì¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¥Þ¥¦¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ç¶É½êÅêÍ¿¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÂçÂÑÍÆÎÌ¡ÊMTD¡Ë¤òÉ¾²Á¤·¡¢Á´¿ÈÈïÇø¤òÂçÉý¤ËÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é°ÂÁ´¤ËÅêÍ¿²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§
¼ðáçÁÈ¿¥²òÀÏ¤Ç¡¢Êü¼ÍÀþ¼£ÎÅ¤Ë¤è¤êDNA Â»½ý¥Þ¡¼¥«¡¼¡Ê¦ÃH2AX¡Ë¤È¥¢¥Ý¥È¡¼¥·¥¹¤¬Áý²Ã¤·¡¢ÆÃ¤ËÄã»ÀÁÇÎÎ°è¤Ç¶¯¤¤¼ðáçºÙË¦»à¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿
´µ¼ÔÍ³Íè°À¿À·Ðç±¼ð¡ÊPDX¡Ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢¡Î⁶⁴Cu¡ÏCu-ATSM ¤Ï ¼ðáçÁ´ÂÎ¤Ë¿×Â®¤Ë³È»¶¡¢Ä¹»þ´ÖÂÚÎ±¤¹¤ë¤Î¤òPET/CT¤Ç³ÎÇ§¡¢¶É½êÅêÍ¿¤ÇÍ°Õ¤ÊÀ¸Â¸´ü´Ö±äÄ¹¸ú²Ì¤ò¼¨¤·¤¿¡Ê¿Þ2,3¡Ë
¸¦µæÇØ·Ê¤È°ÕµÁ
¡¡¹â°ÀÅÙ¿À·Ðç±¼ð¤Ï¡¢¼ðáçÆâÉô¤ËÄã»ÀÁÇ´Ä¶¤òÍ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎÄã»ÀÁÇÎÎ°è¤¬²½³ØÎÅË¡¤äÊü¼ÍÀþ¼£ÎÅ¤ËÂÐ¤¹¤ëÄñ¹³À¤òÀ¸¤ß¡¢ºÆÈ¯¤ä¼£ÎÅÉÔ±þ¤Î¼çÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Î⁶⁴Cu¡ÏCu-ATSM ¤Ï¡¢Äã»ÀÁÇºÙË¦¤ËÆÃ°ÛÅª¤Ë½¸ÀÑ¤¹¤ëÀ¼Á¤ò»ý¤ÄÊü¼ÍÀÆ¼¡Ê⁶⁴Cu¡ËÀ½ºÞ¤Ç¡¢¼ðáç¤Î¼åÅÀ¤Ç¤¢¤ëÄã»ÀÁÇ´Ä¶¤òµÕ¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¡ÈÄã»ÀÁÇÉ¸Åª·¿Êü¼ÍÀþ¼£ÎÅ¡É¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°À¿À·Ðç±¼ð¤ËÂÐ¤¹¤ëCu-ATSM¤òÍÑ¤¤¤¿¼ðáç¤Î²Ä»ë²½¸¦µæ¡ÎÊ¸¸¥1¡Ï¤ä¼£ÎÅ¸ú²Ì¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ëÁ°Î×¾²¸¦µæ¡ÎÊ¸¸¥2¡Ï¤ò·Ð¤Æ¡¢ËÜÀ½ºÞ¤ÎÁ´¿ÈÅêÍ¿¤Ë¤è¤ëÂèµÁêÎ×¾²»î¸³¤Ï´û¤Ë´°Î»¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤ÏÂè·Áê»î¸³¤Ç¼£ÎÅ¸ú²Ì¤Î¸¡¾Ú¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢¿À·Ðç±¼ð¤ÎºÆÈ¯¤ÏÂ¿¤¯¤¬¼ðáç¶áËµ¤Î¶É½ê¤ÇÀ¸¤¸¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÌôºÞ¤ò¶É½ê¤Ë¹âÇ»ÅÙ¤ÇÁ÷Ã£¤¹¤ë¼£ÎÅÀïÎ¬¤Î³ÎÎ©¤¬½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¡Î⁶⁴Cu¡ÏCu-ATSM ¤ÎÇ¾¼ðáç¶É½êÅêÍ¿¤ËÃåÌÜ¤·¡¢¤½¤Î¼£ÎÅ¸ú²Ì¤È°ÂÁ´À¤ò´µ¼ÔÍ³Íè°À¿À·Ðç±¼ð¡ÊPDX¡Ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¾ÜºÙ¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¸¦µæ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼£ÎÅ¤¬º¤Æñ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡¢¡ÖÄã»ÀÁÇÎÎ°è¡×¤òÀµÌÌ¤«¤éÉ¸Åª¤È¤¹¤ë¿·¤·¤¤¶É½êÊü¼ÍÀþ¼£ÎÅÀïÎ¬¤¬Í¸ú¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò½é¤á¤Æ¼¨¤·¤¿ÅÀ¤Ç¡¢Âç¤¤Ê°ÕµÁ¤òÍ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ê½Ñ¸å¤Ë»ÄÂ¸¤·¤ä¤¹¤¤¿»½áÀ¼ðáçºÙË¦¤ÏÄã»ÀÁÇ´Ä¶¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¤³¤ì¤é¤òÄ¾ÀÜ¹¶·â¤Ç¤¤ëËÜ¼£ÎÅË¡¤Ï¡¢½¾Íè¤Î²½³ØÊü¼ÍÀþÎÅË¡¤òÊä´°¡¦¶¯²½¤¹¤ë¿·¤·¤¤¶É½êÎÅË¡¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÅ¸³«
¡¡¸¦µæ¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï¡¢Î×¾²±þÍÑ¤Ø¸þ¤±¤Æ°Ê²¼¤Î²ÝÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡¦ ÂçÆ°Êª¥â¥Ç¥ë¤òÍÑ¤¤¤¿Í¸úÀ¡¦°ÂÁ´À¤Î¸¡¾Ú
¡¦ ½ÑÃæÅêÍ¿¤ä¥«¥Æ¡¼¥Æ¥ëÎ±ÃÖ¤Ê¤É¡¢ºÇÅ¬¤Ê¶É½êÅêÍ¿ÊýË¡¤Î³ÎÎ©
¡¦ É¸½à¼£ÎÅ¡ÊÊü¼ÍÀþ¡¦²½³ØÎÅË¡¡Ë¤È¤ÎÊ»ÍÑ¸ú²Ì¤ÎÉ¾²Á
¡¡¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¡¢¼ê½Ñ¸å¤Î¶É½êºÆÈ¯¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¼ÂÎ×¾²¥ì¥Ù¥ë¤Î¼£ÎÅË¡¤È¤·¤Æ¤Î±þÍÑ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¸¦µæÈñ
¡¡ËÜ¸¦µæ¤Ï¡¢²Ê³Ø¸¦µæÈñ½õÀ®»ö¶È¡¢²£ÉÍ»ÔÎ©Âç³ØÂè£µ´ü¡¢Âè£¶´üÀïÎ¬Åª¸¦µæ¿ä¿Ê»ö¶È¡Ö¸¦µæ³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¡¢¤ª¤è¤Ó²Ê³Øµ»½Ñ¿¶¶½µ¡¹½¡¡ÁÏÈ¯Åª»Ù±ç»ö¶È»Ù±ç¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÏÀÊ¸¾ðÊó
¥¿¥¤¥È¥ë¡§Local therapy with hypoxia-targeting radiopharmaceutical [⁶⁴Cu]Cu-ATSM in high-grade glioma patient-derived xenograft models
Ãø¼Ô¡§Yoshii Y, Hihara F, Matsumoto H, Igarashi C, Tachibana T, Shinada M, Ohtake M, Suzuki H, Zhang MR, Oshima A, Kaneta T, Nitta N, Shibata S, Sato H, Ito K, Narita Y, Cahill DP, Wakimoto H, Tateishi U, Kurihara H, Yamamoto T, Higashi T, Tateishi K.
·ÇºÜ»¨»ï¡§Radiotherapy and Oncology
DOI¡§https://doi.org/10.1016/j.radonc.2025.111325
ÍÑ¸ìÀâÌÀ
*1 ¡Î⁶⁴Cu¡ÏCu-ATSM¡§ËÜË®¤Ë¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿Êü¼ÍÀþ°åÌôÉÊ¡£°À¼ðáç¤Ê¤É¤ËÂ¸ºß¤¹¤ëÄã»ÀÁÇÁÈ¿¥¤ËÁªÂòÅª¤Ë½¸ÀÑ¤·¡¢ÆâÉôÊü¼ÍÀþ¼£ÎÅ¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿PET¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢PET¸¡ºº¤Ë¤ÆÌôºÞ¤ÎÀ¸ÂÎÆâ¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ë¡£
*2 PDX¡ÊPatient¡Ýderived xenograft¡Ë¡§´µ¼ÔÍ³Íè¼ðáçºÙË¦¤òÌÈ±ÖÉÔÁ´¥Þ¥¦¥¹¤ÎÇ¾Æâ¤Ë°Ü¿¢¤¹¤ë¤³¤È¤ÇºîÀ®¤·¤¿Ç¾¼ðáçÆ°Êª¥â¥Ç¥ë¡£Î×¾²Áü¤ò¹â¤¯È¿±Ç¤¹¤ë¤¿¤á¼Á¤Î¹â¤¤Á°Î×¾²¸¦µæ¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ë¡£
°úÍÑÊ¸¸¥
1. Tateishi K et al. Application of 62Cu-diacetyl-bis (N4-methylthiosemicarbazone) PET imaging to predict highly malignant tumor grades and hypoxia-inducible factor-1¦Á expression in patients with glioma. AJNR Am J Neuroradiol. 2013; 34(1): 92-9.
2. Yoshii Y et al. Multiple Administrations of 64Cu-ATSM as a Novel Therapeutic Option for Glioblastoma: a Translational Study Using Mice with Xenografts. Transl Oncol. 2018;11(1):24-30.
