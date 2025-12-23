タウ、不要品回収で得た売却金を会宝産業株式会社と連名で七尾市へ災害義援金として寄付

　損害車※のリユース事業を展開する株式会社タウ（本社：埼玉県さいたま市、代表：宮本 明岳）は、使用済み自動車のリサイクル事業を展開する会宝産業株式会社（本社：石川県金沢市、代表取締役社長：近藤 高行）と共に、先日開催した地域イベント「会宝リサイくるまつり」における不要品回収で得られた売却金を、石川県七尾市へ災害義援金として寄付いたしました。

※事故や災害等により損壊した車両のこと







左：株式会社タウ　金沢支店　支店長　鳥飼　佑玖

右：七尾市健康福祉部　部長　福祉事務局長　谷一　勝信 様




■地域イベント「会宝リサイくるまつり」に関して

　10月18日、会宝産業株式会社が主催する地域イベント「会宝リサイくるまつり」が開催されました。当社は、同社と本年8月に締結した「リサイクルタウンパートナーシップ契約」に基づく取り組みの一環として、本イベントに参加いたしました。

　本イベントは、「まなぶ・つくる・楽しむ！秋のリサイくるまつり」をテーマに、地域の皆さまにリサイクルの重要性や資源循環への理解を深めていただくことを目的として開催されました。当社は、会場において指定の不要品の無料回収を実施し、当日は約300点の不要品が集まりました。

■義援金寄付の背景

　イベントにより得られた売却金35,465円につきまして、会宝産業株式会社との連名により、災害義援金として石川県七尾市へ寄付いたしました。当社および会宝産業株式会社の両社が、これまで災害復興支援用軽トラックの無償レンタルやボランティア活動などを通じて、同市の復興支援に携わってきた経緯がございます。

今後も、地域住民やパートナー企業と連携しながら、復興や資源循環を通じた持続可能な社会の実現に向けた取り組みを推進してまいります。

■七尾市健康福祉部　部長　福祉事務局長　谷一　勝信 様コメント

　七尾市は、能登地域の中でも義援金が集まりにくい状況にあります。そのような中、このような形でお届けいただけることは、私どもにとって大変ありがたく、心より感謝申し上げます。お寄せいただいた義援金は、市民の皆さま一人ひとりに行き渡るよう、有効に活用させていただきます。今後とも温かいご支援とご協力を賜りますよう、よろしくお願いいたします。

■株式会社タウ　金沢支店長　鳥飼コメント

　会宝産業株式会社および地域企業の皆さまと連携し、微力ながら能登半島地震により被災された皆さまのお役に立てればとの思いで実施いたしました。今回の活動が、地域企業や地域住民の皆さまにとって、リサイクルやリユースを通じて環境問題への関心を高めるきっかけとなれば幸いです。今後も、こうした活動を継続し地域社会への貢献に努めてまいりますので、引き続きご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

■会宝産業株式会社について

　「地球規模の循環型社会」の実現を目指し、自動車の『あとしまつ』をとおして日本、世界の環境に貢献したいという信念のもと活動してまいります。

会社名　　： 会宝産業株式会社

本社所在地： 石川県金沢市東蚊爪町1丁目25番地

代表取締役： 近藤 高行

設立 　　 ： 1969年5月

URL 　　 ： https://kaihosangyo.jp/

■株式会社タウについて

　日本では、年間約200万台もの廃棄車両が発生しています。当社は、このような産業廃棄物となり得る損害車を国内で買い取り、独自に構築したインターネットシステムを通じて世界126ヵ国以上へ販売しています。当社は世界規模での損害車リユース事業を通じて、価値があるのに不要とされるモノを必要な人へとつなげモノの命を循環させる、「循環型社会」の実現を目指しています。

会社名　　： 株式会社タウ　

本社所在地： 埼玉県さいたま市中央区新都心11-2　LAタワー10F

代表取締役： 宮本　明岳

設立　　　： 1997年6月

売上高　　： 432億円(2024年9月期)

社員数　　： 607名(2024年9月末)

URL　　 　： http://www.tau.co.jp