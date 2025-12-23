こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
社会福祉連携推進法人WTBASE、未経験でもfreee人事労務を使い3カ月で労務業務習得 法人間の協業とシステム間の統合で持続的な法人を目指す
フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔、以下「freee」）は、社会福祉連携推進法人(※) WTBASE（本社：東京都羽村市、代表：中村正人、以下「WTBASE」）のfreee会計・freee人事労務の活用事例を公開したことをお知らせします。
※社会福祉連携推進法人とは、複数の社会福祉法人のリソースを部分的に共有し、経営状況の改善を図る組織を指します。
東京都西多摩地域で4つの老人ホームの連携推進を担うWTBASEは、人材不足や施設の老朽化といった小規模社会福祉法人の共通課題を解決し、持続的なサービス提供を目指して2024年に設立されました。WTBASEで業務執行理事・事務局長を務める五箇氏は、2022年にWTBASEの参画法人である社会福祉法人福信会へ、未経験ながら労務担当として入職しました。入職当時、契約されていたfreee人事労務は利用されておらず、五箇氏も当初は解約を検討していました。しかし、カスタマーサポートによる詳細な説明を通じて利便性を理解し、運用継続を決断しました。
五箇氏は労務知識がほとんどない状態でしたが、freee人事労務を使い始めるうちに業務の流れを把握することができ、約3カ月でほとんどの労務業務に対応できるようになりました。freee人事労務は給与計算はもちろん、人事データの更新といったイレギュラーな作業も直感的な操作で対応できるため、利便性を実感しています。
■経理業務はわずか毎月15分、未経験でも決算書を1人で完成
五箇氏はその後、2024年にWTBASEを設立しました。社会福祉法人福信会でのfreee人事労務の成功体験を踏まえ、設立からわずか2カ月後にはfreee会計を導入し、一期目の決算ではfreee会計を活用し決算書を作成しました。決算書作成は五箇氏にとって初めての経験でしたが、freee会計の導入により、参画法人との打ち合わせの合間などに作業を進めることができ、時間を要することなく完了しました。現在、会計処理は別の職員が担当しており、毎月の会計処理をわずか15分程度で行い効率化を実現しています。
特に、請求書などの文字を画像から自動で読み取る「AI-OCR機能」は、業務削減の後押しになりました。法人設立に伴い大量の請求書をクラウド保存する必要がありましたが、手入力という煩雑な作業が、「撮影してボタンを押すだけ」という簡単な作業に変わったことで、「むしろ少し楽しく感じた」と、効果を実感しています。
■freeeプロダクト統一で実現する、業務効率化と法人間の連携強化
WTBASEは、今後の法人間のオペレーションの改善を進め、バックオフィス業務における連携推進法人全体の会計担当の一元化も視野に入れています。勤怠管理、給与計算、会計データが連動することで、施設運営全体における「お金と人」の流れを立体的に把握することが可能になります。このデータ連携こそが、経営改善施策を迅速に立案・実行できる体制構築の基盤となると考えます。
将来的には、参画する全法人のシステムをfreeeのプロダクトで統一し、単なる法人間での業務効率化に留まらず、法人間のデータやコミュニケーションの連携が取りやすい強固な環境を構築することを目指しています。システムを統合し、必要なデータを共有する体制こそが、現場の設備投資や人員確保に十分な予算を振り分けるための鍵となると、WTBASEは確信しています。
導入事例URL：https://www.freee.co.jp/cases/wtbase/
■社会福祉連携推進法人WTBASE 会社概要
会社名：社会福祉連携推進法人WTBASE
代表者：中村正人
設立日：2024年12月27日
所在地：東京都羽村市神明台４丁目２番２
https://www.wtbase.jp/
■フリー株式会社 会社概要
会社名：フリー株式会社
代表者：CEO 佐々木大輔
設立日：2012年7月9日
所在地：東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー21F
https://corp.freee.co.jp/
