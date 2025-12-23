こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
濃厚なチョコケーキに旬の苺を贅沢にのせた「苺チョコアイスケーキ」が新登場！毎年大好評の『いちごフェア』を“いちごの日”１月１５日（木）より開催
とんでん株式会社（本店所在地：北海道恵庭市、代表取締役社長：駒場雅志）は、「北海道生まれ和食処とんでん」北海道・関東全店舗にて、“いちごの日”である２０２６年１月１５日（木）より、毎年ご好評いただいている甘酸っぱい旬のいちごを使用した『いちごフェア』を開催いたします。今年は、「苺チョコアイスケーキ」が初登場。さらに、贅沢にいちご６粒を使用した「苺ごろっとパフェ」と、紅茶の豊かな香りが楽しめる「苺ロイヤルミルクティー」も販売いたします。
【新登場】甘酸っぱいいちごがこぼれ落ちるほど贅沢にのった「苺チョコアイスケーキ」７９０円（税込８６９円）
今年の『いちごフェア』では、「苺チョコアイスケーキ」が新たに登場します。ストロベリーソースに絡めたいちごを、ほろ苦く濃厚なチョコアイスケーキの上にたっぷりとのせた当メニューは、華やかな見た目で、目でも楽しめるメニューです。旬の甘酸っぱいいちごと、口の中でとろける生チョコのような味わいのチョコアイスケーキをご堪能いただけます。
さらに、何杯でもおかわりできるホットコーヒーとともに、食後のデザートや午後のひとときにお楽しみいただけます。
いちごを贅沢に６粒使用した「苺ごろっとパフェ」１,２００円（税込１,３２０円）
新鮮な旬の国産いちごをたっぷり味わっていただけるよう、６粒のいちごを使用した豪華なパフェです。いちごをごろっとグラスに入れ、ホイップクリームとざくざく食感のワッフルコーン、上には牛乳本来の甘さを引き立てた北海道牛乳ソフトと、程よい酸味のストロベリーソースをかけました。
トッピングにハートのようにカットしたいちごを添えて、可愛らしい見た目のパフェに仕上げたデザートメニューです。
紅茶の豊かな香りが楽しめる「苺ロイヤルミルクティー」４９０円（税込５３９円）
北海道恵庭の自社工場で作る、優しい甘さのやわらかいロイヤルミルクティープリンの上に、北海道牛乳ソフトといちごを盛り付けました。すっきりとした甘さが食後のデザートにおすすめです。
≪ いちごフェア 概要 ≫
■販売開始日：２０２６年１月１５日（木）
■開催店舗 ：北海道生まれ 和食処とんでん 北海道・関東全店舗
■メニュー ：
苺チョコアイスケーキ … ７９０円（税込８６９円）
苺ごろっとパフェ … １,２００円（税込１,３２０円）
苺ロイヤルミルクティー … ４９０円（税込５３９円）
ホットコーヒー … ３００円（税込３３０円）
※一部店舗ではお食事・デザートと一緒にご注文いただけるセットドリンクバー３５０円（税込３８５円）をご注文いただけます。
本件に関するお問合わせ先
報道関係者からの問い合わせ
とんでん株式会社
関東営業本部 販売促進部 広報担当 乙二（おとに）・吉田
TEL 048-838-7878 FAX 048-838-8866 mail: tenpo@tonden.co.jp
