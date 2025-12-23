濃厚なチョコケーキに旬の苺を贅沢にのせた「苺チョコアイスケーキ」が新登場！毎年大好評の『いちごフェア』を“いちごの日”１月１５日（木）より開催

　とんでん株式会社（本店所在地：北海道恵庭市、代表取締役社長：駒場雅志）は、「北海道生まれ和食処とんでん」北海道・関東全店舗にて、“いちごの日”である２０２６年１月１５日（木）より、毎年ご好評いただいている甘酸っぱい旬のいちごを使用した『いちごフェア』を開催いたします。今年は、「苺チョコアイスケーキ」が初登場。さらに、贅沢にいちご６粒を使用した「苺ごろっとパフェ」と、紅茶の豊かな香りが楽しめる「苺ロイヤルミルクティー」も販売いたします。









【新登場】甘酸っぱいいちごがこぼれ落ちるほど贅沢にのった「苺チョコアイスケーキ」７９０円（税込８６９円）







　今年の『いちごフェア』では、「苺チョコアイスケーキ」が新たに登場します。ストロベリーソースに絡めたいちごを、ほろ苦く濃厚なチョコアイスケーキの上にたっぷりとのせた当メニューは、華やかな見た目で、目でも楽しめるメニューです。旬の甘酸っぱいいちごと、口の中でとろける生チョコのような味わいのチョコアイスケーキをご堪能いただけます。

　さらに、何杯でもおかわりできるホットコーヒーとともに、食後のデザートや午後のひとときにお楽しみいただけます。

いちごを贅沢に６粒使用した「苺ごろっとパフェ」１,２００円（税込１,３２０円）







　新鮮な旬の国産いちごをたっぷり味わっていただけるよう、６粒のいちごを使用した豪華なパフェです。いちごをごろっとグラスに入れ、ホイップクリームとざくざく食感のワッフルコーン、上には牛乳本来の甘さを引き立てた北海道牛乳ソフトと、程よい酸味のストロベリーソースをかけました。

　トッピングにハートのようにカットしたいちごを添えて、可愛らしい見た目のパフェに仕上げたデザートメニューです。

紅茶の豊かな香りが楽しめる「苺ロイヤルミルクティー」４９０円（税込５３９円）











　北海道恵庭の自社工場で作る、優しい甘さのやわらかいロイヤルミルクティープリンの上に、北海道牛乳ソフトといちごを盛り付けました。すっきりとした甘さが食後のデザートにおすすめです。

≪　いちごフェア　概要　≫

■販売開始日：２０２６年１月１５日（木）

■開催店舗 ：北海道生まれ 和食処とんでん 北海道・関東全店舗

■メニュー ：

苺チョコアイスケーキ 　… ７９０円（税込８６９円）

苺ごろっとパフェ　　　 … １,２００円（税込１,３２０円）

苺ロイヤルミルクティー … ４９０円（税込５３９円）

ホットコーヒー　　　　 … ３００円（税込３３０円）

※一部店舗ではお食事・デザートと一緒にご注文いただけるセットドリンクバー３５０円（税込３８５円）をご注文いただけます。

本件に関するお問合わせ先

報道関係者からの問い合わせ

とんでん株式会社

関東営業本部　販売促進部　広報担当　乙二（おとに）・吉田

TEL 048-838-7878　 FAX 048-838-8866　mail: tenpo@tonden.co.jp