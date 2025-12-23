こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
韓国発グローバルショートドラマプラットフォーム「Vigloo」、実写オリジナル作品『理想彼氏』をAI活用でアニメ化！12月24日公開
既存IPの拡張によるマルチフォーマット展開戦略を本格的に始動へ
株式会社Spoonlabs Japan（本社：東京都千代田区）は、韓国本社にて運営するグローバルショートドラマプラットフォーム「Vigloo（ビグルー）」にて、既存の実写オリジナル作品である『理想彼氏 -5人のイケメンとJKのキス-』をアニメーション化した作品を2025年12月24日（水）に公開します。本作品は、AI技術を活用したアニメーションの制作プロセスを本格的に検証するため企画された「Vigloo」初の試みです。「Vigloo」は本作品を皮切りに、既存オリジナルIPを起点としたOSMU（ワンソース・マルチユース）戦略を本格的に展開してまいります。
近年、映像制作の現場では AI技術の導入が進み、少人数・低予算でも高品質な作品を生み出すための新たな手法が求められています。こうした背景のもと、今回アニメーション化した『理想彼氏 -5人のイケメンとJKのキス-』は、「Vigloo」にとって初めて AI を本格活用したアニメーション制作手法を実証する取り組みです。また本作は、単なる表現手法の転換ではなく、「Vigloo」が保有する既存オリジナルIPを活用したOSMU（ワンソースマルチユース）戦略の本格始動プロジェクトとして位置付けられています。
本作をAI活用アニメーションの第1弾として選定した理由は、ロマンスやファンタジー、学園ドラマといったジャンル特性がアニメーション表現と高い親和性を持つ点にあります。実写版では表現に限界のあったキャラクターのビジュアル的魅力や繊細な感情表現、さらにファンタジー要素を、AI技術の活用によってより精緻かつ多面的に描き出すことが可能になりました。
また、制作工程への AI の導入により、少人数のチームでもセルアニメ特有の滑らかな動きや美術表現を忠実に再現でき、高品質を維持しながら制作コストの最適化を実現しています。「Vigloo」の本作品制作責任者は今回の取り組みを通して、「今後はジャンルや制作フォーマットに対する深い理解と専門性が、AIを適切に活用するうえでの重要な競争力になると考えています。」とコメントしています。
本作を皮切りに「Vigloo」は、AIアニメーション制作体制の内製化を段階的に進めながら、オリジナルIPのアニメーション化以外にも多様なフォーマットへの展開も視野に入れ、OSMU型のIP展開を推進してまいります。
＜作品情報＞
■公開日
2025年12月24日（水）
■タイトル（ジャンル）
理想彼氏 -5人のイケメンとJKのキス-（ロマンス、学園ドラマ）
■あらすじ
恋愛経験ゼロのヒメカは、女子校に通う純粋な女子高生。クラスの友達が彼氏の話で盛り上がるたびに羨ましく思いながらも、自信がなく一歩を踏み出せずにいた。そんなある日、「放課後に3丁目の洋館へ
行けば、男の子とキスができる」という噂を耳にし、友人・リンと共に向かうことに。
館に足を踏み入れると、王子様タイプ、ワイルド系、かわいい系など、個性豊かな5人のイケメンがヒメカを待っていた。
館のルールは、「1日1人ずつキスをし、6日目に最も心惹かれた相手に告白する」こと。ヒメカは早速、1人目の男性とキスを交わす。最初は恥ずかしさでいっぱいだったが、キスを重ねるうちに、少しずつ変わっていく自分に気づいていく…。5人全員とキスをした後、ヒメカが選ぶのは誰なのか？そして告白の瞬間、彼女を待ち受ける結末とは――！？
▼下記URLより「Vigloo」アプリをダウンロードの上でご覧いただけます。
https://vigloo.onelink.me/SrIM/ucha7fzu
■「Vigloo」について
「Vigloo（ビグルー）」は、多様なジャンルのオリジナルショートドラマを提供する、グローバルショートドラマプラットフォームです。韓国語、英語、日本語、中国語を含む8つの言語でサポートしており、現在、韓国と日本、アメリカにおけるオリジナルショートドラマは約100作品を超えています。2024年9月には日本でのオリジナルドラマを公開し、より一層日本における作品の充実に力を入れています。
ロマンス、スリラー、コメディー、推理、バラエティなど様々なジャンルの作品を取り揃え、一部の作品は全話無料で配信しています。各作品は1話が1〜2分の縦型ショート動画で構成されており、仕事や家事・育児などで忙しい方でもスキマ時間で、いつでもどこでも刺激的な作品を楽しめます。
https://www.vigloo.com/ja
ショートドラマ制作パートナー募集中！
「Viglooの代表作品」となる作品を制作・発掘しグローバルに届けていくパートナー企業様を募集しております。
・グローバルに挑戦するショートドラマをViglooと共に制作したい
・既に制作済みのショートドラマ作品があり、Viglooでも配信したい
上記のような企業様がいらっしゃいましたら、下記フォームよりご連絡をお願いいたします。
https://tally.so/r/wLYGkO
■Spoonlabsについて
・日本本社所在地：
100-0005 東京都 千代田区 丸の内 1-6-5 丸の内北口ビル 9F
・韓国本社所在地：
06232 ソウル特別市 江南区 駅三洞 825-22 13F
・代表取締役：崔 赫宰
https://www.spoonlabs.com/jp/
本件に関するお問合わせ先
Spoonlabs Japan 広報事務局（株式会社プラップジャパン内）
中村・齋藤・長船
MAIL: spoonlabs_pr@prap.co.jp
本アニメーション作品のスチールカットと、実写オリジナル作品のスチールカット（比較参考）
