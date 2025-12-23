2026_CCTB

写真拡大 (全38枚)

 




オークションハウスとして活動する株式会社BINGO（本社：東京都千代田区永田町2丁目11-1）は東京ベイエリアの都市型EVカートコース「CITY CIRCUIT TOKYO BAY」（東京都江東区青海1丁目3-12）にて2026年、第1弾となるオークション「BH AUCTION at CITY CIRCUIT TOKYO BAY」を1月9日～10日に開催致します。国内外の希少性の高いコレクタブルカー、計36ロットが出品されます。

 

 

オークションスケジュール

◾️日時　1月9日 （金）11:00-:1800  プレビュー

　　　　 1月10日（土11:00- プレビュー / 14:00  オークションスタート

 

◾️場所　CITY CIRCUIT TOKYO BAY  (東京都江東区青海1丁目3-12)

 

◾️オークション参加方法

入札参加は、当日受付も可能ですが、事前に利用規約をご確認いただき、ご記入済みの入札者登録申請書を会場受付にお持ちいただけると、登録が簡単です。顔写真付きの身分証明書（免許証・パスポート・マイナンバーカードのいずれか）を併せてご持参下さい。

・利用規約: https://bhauction.com/download/

 

 

実戦未投入のレースカー、限定生産、ホモロゲモデルなど国内外のコレクタブルカーが出品へ  

米国初のミニバンとされる「シボレー・コルヴェア グリーンブライア」は\0スタート、売り切りで登場

今回のオークションにはBMWモータースポーツの原点であり頂点とも言える「BMW M1 Pro Car」、「BMW M1」をはじめ、Jamiroquai（ジャミロクワイ）のフロントマン、Jay Kay が所有していた「Ferrari 365 GT4 BB」、フェラーリ認定工場でもあったARAI BANKINの荒井代表のコレクション「Ferrari 328 GTB」、高いオリジナル度を保つ「ケンメリGT-R」や「Z432R」などが出品されます。

 

1979 BMW M1 Pro Car

54台生産された中の1台で、実戦未使用のまま現存する個体。エンジン始動確認済、DMSB、FIAの正式書類を備える。BMWモータースポーツの頂点ともいえる“奇跡の1台”

1975 Ferrari 365 GT4 BB

387 台のうちの1 台、Jamiroquai（ジャミロクワイ）のフロントマン、Jay Kay が所有していた個体。フェラーリ・クラシケ取得、サイン入りのナンバープレート・クラシケケースが付属する


1979 BMW M1 Pro Car / 1975 Ferrari 365 GT4 BB

1989 Ferrari 328 GTB

ARAI BANKIN代表・荒井氏のコレクション。328GTBをベースにモディファイが施された一台。

F40、F50のブレーキキャリパーをインストールし、グッドコンディションを維持

2003 Alpina Roadster V8

世界限定555台の内の1台。日本正規輸入車、走行距離1200km。

発売から20年以上経過も内外装共に新車状態のコンディションを保つ


1989 Ferrari 328 GTB / 2003 Alpina Roadster V8

1966 FIAT ABARTH 1000SP

50台生産された中の1台、FIA Group 4 ホモロゲーションモデル、ヒューランド製5速MTを搭載

1957 Porsche 356 A Speedster

内外装共に高いオリジナリティの個体。ボディーとエンジン番号がマッチングする356Aスピードスター


1966 FIAT ABARTH 1000SP / 1957 Porsche 356 A Speedster

 

GT-R、Z、ランエボ、希少モデルの国産旧車も多数出品へ

 

1973 Nissan Skyline 2000 GT-R [KPGC110]

3ヶ月間のみ生産で生産台数も197台と希少なモデル。銀色の前期個体で内外装は高いオリジナル度を保つ

1972 Nissan Fairlady Z432R

Z432を軽量化し、ロールケージを装着すればすぐにでもレースに参戦できるモデルとして、わずか30台とも50台ともいわれる少数が生産された中の1台


1973 Nissan Skyline 2000 GT-R [KPGC110] / 1972 Nissan Fairlady Z432R

1999 Mitsubishi Lancer Evolution VI RS

走行距離僅かに3,000km。ナンバーが付く競技車両向けグレードの『RS』モデル

1971 Nissan Skyline 2000 GT-R [KPGC10]

2ドアハードトップで純正度の高い内装と外装はオールペイント済み


1999 Mitsubishi Lancer Evolution VI RS / 1971 Nissan Skyline 2000 GT-R [KPGC10]
1999 Tommykaira R-Z [Nissan Skyline GT-R V-spec (BNR34)

BNR34 GT-R V-specベースのトミーカイラのフルコンプリートカーシリーズ最上位グレード530psを発揮するR-z、十数台しか生産されなかった中の1台2015 Nissan GT-R NISMO N Attack Package A Kit

Nアタックパッケージ Aキット(ニスモ証明書有)、純正キットパーツ全て付属、走行距離2,000km


1999 Tommykaira R-Z [Nissan Skyline GT-R V-spec (BNR34)/ 2015 Nissan GT-R NISMO N Attack Package A Kit

 

出品ロット 落札予想価格一覧

出品車両の詳細については株式会社BINGOのホームページ、インスタグラムでご確認できます。

ホームページ  株式会社BINGO

インスタグラム bingo_international  https://www.instagram.com/bingo_international/

※落札予想価格のCOMING SOONはBINGOホームページで最新に更新されます。

 

ロット・落札予想価格

Lot.1　2016 Honda Grom 125G　\80,000 -\120,000

Lot.2　2014 Ducati 899 Panigale　\800,000 -\900,000

Lot.3　2003 Porsche 911 GT3 Cup [Type 996]　\10,000,000 -\13,000,000

Lot.4　1934 SS Jaguar 1.5 Litre Sports Special Roadster　\4,000,000 -\6,000,000

Lot.5　1992 Porsche 911 Carrera RS N/GT [Type 964]　\30,000,000 -\33,000,000

Lot.6　2008 Alfa Romeo 8C Competizione　\39,000,000 -\45,000,000

Lot.7　1989 Ferrari 328 GTB　\20,000,000 -\25,000,000

Lot.8　1964 VICARAGE JAGUAR E-TYPE 4.2 Roadster　\20,000,000 -\25,000,000

Lot.9　1989 Porsche 911 [type 930]　　\20,000,000 -\23,000,000

Lot.10   1963 Chevrolet Corvair Greenbrier　\1,500,000 -\2,000,000　*0円スタート /  最低落札価格なし

Lot.11   1996 Chevrolet Corvette Grand Sport Coupe　\8,000,000 -\9,500,000

Lot.12   1970 Mercedes Benz 280SL　\12,000,000 -\15,000,000

Lot.13   1993 Lancia Delta HF Integrale Evoluzione　\6,000,000 -\8,000,000

Lot.14   1966 FIAT ABARTH 1000SP   \32,000,000 -\36,000,000

Lot.15   1947 Alfa Romeo 6C 2500 Sport Freccia D'Oro　\15,000,000 -\17,000,000

Lot.16   1968 Honda S800 M Coupe　\7,000,000 -\9,000,000

Lot.17   1957 Porsche 356 A Speedster　\45,000,000 -\55,000,000

Lot.18   1963 Alfa Romeo Giulia Sprint Speciale　\23,000,000 -\27,000,000

Lot.19   2003 Alpina Roadster V8　\55,000,000 -\60,000,000

Lot.20   1971 Mercedes Benz 280SL　\20,000,000 -\25,000,000

Lot.21    1979 BMW M1 Pro Car　\180,000,000 -\220,000,000

Lot.22   1999 Tommykaira R-Z [Nissan Skyline GT-R V-spec (BNR34)]　\95,000,000 -\105,000,000

Lot.23   1971 Nissan Skyline 2000 GT-R [KPGC10]　\37,000,000 -\43,000,000

Lot.24   1999 Mitsubishi Lancer Evolution VI RS　\15,000,000 -\20,000,000

Lot.25   2015 Nissan GT-R NISMO N Attack Package A Kit　\45,000,000 -\55,000,000

Lot.26   1973 Nissan Skyline 2000 GT-R [KPGC110]　COMING SOON

Lot.27   1975 Ferrari 365 GT4 BB　\85,000,000 -\95,000,000

Lot.28   1972 Nissan Fairlady Z432R　\85,000,000 -\95,000,000

Lot.29   1971 Nissan Skyline 2000 GT-R [KPGC10]　COMING SOON

Lot.30   2020 Ultima RS LS7　\23,000,000 -\26,000,000

Lot.31   1979 BMW M1　\80,000,000 -\90,000,000

Lot.32   1993 Lancia Delta HF Integrale Evoluzione II　\8,000,000 -\10,000,000

Lot.33   2024 Lamborghini Huracán Sterrato　\47,000,000 -\49,000,000

Lot.34   1994 Jaguar XJS V12　COMING SOON

Lot.35   1992 Daimler Double Six　COMING SOON

Lot.36   1955 Aston Martin DB2/4 Mark I　\25,000,000 -\28,000,000

※出品車両の追加、変更の可能性があります

 


 














あなたの愛車をオークションに出品してみませんか

株式会社BINGOでは今後開催されるオークションの出品ロットを募集。

クルマに限らずバイクやグッズなどコレクタブルアイテムも受け付けております。

出品の申し込みについてはこちらから

 