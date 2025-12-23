こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
和の食材に洋のエッセンスを加えた「鰆(さわら)の初春(はつはる)焼き」など全4品和食料理人・野洋光氏と描くデニーズならではの和食初監修メニュー 2026年1月9日（金） 販売開始
株式会社デニーズジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役：小松雅美）は、和食料理人・野粼洋光（のざき ひろみつ）氏が監修したメニューを、2026年1月9日（金）より全国のデニーズ店舗にて販売します。
今回のテーマは、「和食は、自由で、やさしい」です。かしこまらず、気負わずに、日常の中で楽しめる、そんな“新しい和食のかたち”を、デニーズらしく表現しました。
今回の監修メニューで、野粼氏が大切にしたのは、旨味を強くしすぎないことです。身体にすっとなじみ、何度でも食べたくなる、やさしい味わいを目指しました。また、白味噌や出汁といった和の素材を軸にしながら、チーズなどの洋のエッセンスも取り入れ、和食の持つ“自由さ”を表現しました。お箸でもフォークでも、その日の気分で楽しめる、デニーズならではの和食です。
こうして生まれたのが、旬の食材を取り入れた、心と身体の温まるメニューの数々です。新春を告げる鰆を柚子の香りで仕上げた「鰆の初春焼き」をはじめ、豚肉とごぼうなど、野菜の旨みがじんわりと広がる「山形豚とごぼうの旨出汁鍋」、銀あんをまとったふわとろたまごと大根に蟹の旨みを重ねた「蟹とふわとろたまご、大根のあんかけ」、旬の牡蠣に白味噌とホワイトソース、チーズを合わせた「牡蠣と黒米の白味噌チーズ焼き」など、素材の持ち味を活かした料理を揃えました。セットでも単品でもシーンに合わせてお楽しみいただけます。
「和食をもっと気軽に、もっと自由に」野粼洋光氏とデニーズが表現した新しい和食のかたちを、ぜひ全国のデニーズでお楽しみください。
■メニュー概要
鰆の初春焼き
980円（税込1,078円）
昔の暦で春にあたる1月に旬を迎える鰆を、風味さわやかな柚庵漬けにしました。
オランデーズソースやシャキシャキ香味野菜とご一緒にお楽しみください。
山形豚とごぼうの旨出汁鍋
1,140円（税込1,254円）
山形豚の良質な脂や、ごぼう、長ねぎ、しめじなどの旨みがしっかり染み出した出汁鍋です。
オリーブオイル、ブラックペッパーとの意外な出会いをお楽しみください。
蟹とふわとろたまご、大根のあんかけ
840円（税込924円）
出汁が染み込んだ柔らか大根と、優しい風味のあんを纏ったふんわりたまごが、蟹の素材の旨みを引き立てます。
牡蠣と黒米の白味噌チーズ焼き
720円（税込792円）
旬の牡蠣に、白味噌と相性抜群のホワイトソース、チーズを合わせて香ばしく焼き上げた一品です。
鰆の初春焼き おすすめ3品セット
2,440円（税込2,684円）
・鰆の初春焼き
・蟹とふわとろたまご、大根のあんかけ
・牡蠣と黒米の白味噌チーズ焼き
鰆の初春焼き 蟹とふわとろたまご、大根のあんかけセット
1,770円（税込1,947円）
・鰆の初春焼き
・蟹とふわとろたまご、大根のあんかけ
鰆の初春焼き 牡蠣と黒米の白味噌チーズ焼きセット
1,650円（税込1,815円）
・鰆の初春焼き
・牡蠣と黒米の白味噌チーズ焼き
山形豚とごぼうの旨出汁鍋 おすすめ３品セット
2,600円（税込2,860円）
・山形豚とごぼうの旨出汁鍋
・蟹とふわとろたまご、大根のあんかけ
・牡蠣と黒米の白味噌チーズ焼き
山形豚とごぼうの旨出汁鍋 蟹とふわとろたまご、大根のあんかけセット
1,930円（税込2,123円）
・山形豚とごぼうの旨出汁鍋
・蟹とふわとろたまご、大根のあんかけ
山形豚とごぼうの旨出汁鍋 牡蠣と黒米の白味噌チーズ焼きセット
1,810円（税込1,991円）
・山形豚とごぼうの旨出汁鍋
・牡蠣と黒米の白味噌チーズ焼き
【特撰日本酒】
奥の松 あだたら吟醸（180ml）
550円（税込605円）
心地よい爽やかな香りと飲み飽きしない旨味ある辛口の味わいは、様々な料理との相性も良く、食中酒に最適です。
■野粼洋光氏 プロフィール
和食料理人 野粼 洋光
1953年、福島県石川郡古殿町生まれ。
学校法人石川高等学校卒業後、武蔵野栄養専門学校卒業。
東京グランドホテル、八芳園を経て「とく山」の料理長、1989年から2023年まで「分とく山」の総料理長を務め、現在は和食料理人として活動している。
日本料理界に新風を吹き込み、伝統的でありながら独創的な料理を提案し続け、雑誌、TVなどのメディアでも広く活躍。
自らがおいしいと思うものを作ることをモットーに、伝統や習慣にとらわれない、科学に裏打ちされた合理的なレシピを次々に発表している。
■野粼氏よりお客さまへコメント
マナーを気にせず、普段使いできる和食を目指しました。デニーズだからこそ提供できる、気楽に安心して食べられる和食です。毎日食べても飽きない、身体にスッと馴染むような優しい味にこだわりました。
和食ってこんな楽しみ方もあるんだ！と感じてほしいです。お箸でもフォークでも、新しい形の和食として、おしゃべりしながら、あるいはスマートフォンを見ながらでも、リラックスして和める時間を提供したいと考えています。是非、デニーズに来てください。
※本リリースに掲載されている画像はイメージです。
※店舗により使用している食器や、メニューの仕立てが写真と異なる場合があります。
※掲載メニューは、予告なく変更、終了する場合がございます。
※「山形豚とごぼうの旨出汁鍋」は、一部店舗で、沖縄県産あぐー豚を使用しております。詳しくは店舗へお問い合わせください。
※牡蠣・かにを加工する際、丁寧な処理を実施していますが、まれに殻や骨が混入する場合があります。
本件に関するお問合わせ先
株式会社 デニーズジャパン
PR・SP部 広報
電話：03-6238-3567
メールアドレス：communication@7fs.7andi.co.jp
FAX：03-3221-7285
関連リンク
デニーズ特設ページ
https://www.dennys.jp/menu/collaboration16/
