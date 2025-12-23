和の食材に洋のエッセンスを加えた「鰆(さわら)の初春(はつはる)焼き」など全4品和食料理人・野洋光氏と描くデニーズならではの和食初監修メニュー 2026年1月9日（金） 販売開始

