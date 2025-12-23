電気化学機器市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均6.29％で成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、電気化学機器に関する市場調査レポートを発行・販売します。
「電気化学機器レポート」ではデジタル接続性、モジュール設計、用途特化型計測技術が調達と競争優位性をどのように再構築しているかについての体系的な分析のほか、機器タイプ、用途、エンドユーザー、製品形態が、それぞれ異なる導入チャネルと開発優先順位を生み出すことを明らかにする詳細なセグメンテーション分析などを提供します。
世界の電気化学機器市場規模は、2024年に28億1,000万米ドルと評価され、2025年の29億9,000万米ドルから2032年には45億9,000万米ドルへと成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/report/ires1861483-electrochemical-instruments-market-by-instrument.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・遠隔モニタリングとデータ分析用電気化学センサネットワークへのモノのインターネット機能の統合
・迅速なポイントオブケア診断検査用小型化ラボオンチップ電気化学分析プラットフォームの開発
・予測保全と品質保証用電気化学機器データ処理における機械学習モデルの採用
・過酷な環境下における選択性・感度・安定性の向上を目的とした固体状態イオン選択電極材料の進展
・継続的な健康モニタリングと個別化されたウェルネス向けのウェアラブル電気化学バイオセンサデバイスの成長
・カスタム電気化学セルと電極部品の製造における積層造形と3Dプリンティング技術の拡大
・ポテンショスタットへの無線接続性とクラウドベースソフトウェアソリューションの導入によるリアルタイム共同作業と報告機能の実現
・サステイナブルエネルギー貯蔵変換とエコフレンドリープロセス開発用グリーン電気化学への注目の高まり
・マルチベンダーの電気化学計測機器エコシステム間におけるシームレスなデータ統合を実現するための標準化と相互運用性イニシアチブ
・人工知能駆動の自律型ロボット電気化学検査システムの登場別、高性能材料探索の実現
第6章 米国の関税の累積的な影響、2025年
第7章 AIの累積的影響、2025年
第8章 電気化学機器市場：機器タイプ別
・導電率計、ベンチトップ、インライン、研究所、プロセス、ポータブル、電池式 など
第9章 電気化学機器市場：用途別
・学術・研究機関、研究機関、大学、環境モニタリング、大気質、地下水、土壌分析 など
第10章 電気化学機器市場：エンドユーザー別
・学術機関、研究機関、大学、政府機関、環境機関、規制機関 など
第11章 電気化学機器市場：製品タイプ別
第12章 電気化学機器市場：地域別
第13章 電気化学機器市場：グループ別
第14章 電気化学機器市場：国別
第15章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・電気化学機器市場の市場規模はどのように予測されていますか？
2024年に28億1,000万米ドル、2025年には29億9,000万米ドル、2032年までには45億9,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは6.29%です。
・電気化学測定・制御機器はどのような分野で使用されていますか？
科学研究、産業プロセス制御、環境モニタリング、製品品質保証など、様々なセグメントにおける基盤技術です。
