6,085人の子育てママ・パパが選んだ今年の漢字1位は『幸』。2025年生まれの赤ちゃん名前ランキングも発表！
株式会社赤ちゃん本舗（本社：大阪市中央区 https://www.akachan.jp ）は、「2025年生まれ
赤ちゃんの命名・名前ランキング」を発表します。
今年は名前ランキングと合わせて、子育てママ・パパに聞いた「2025年子育てをする中で感じた
今年を表す漢字」についても調査しました。
【調査概要】
調査期間：2025年11月21日（金）～11月28日（金）
調査方法：インターネット調査
対象：アカチャンホンポ会員（生年月日が2025年1月1日～2025年12月15日のお子さま）
調査人数：6,085名（男の子3,104人、女の子2,981人）
【2025年生まれ アカチャンホンポ 名前ランキング】全てのランキングはこちらhttps://www.akachan.jp/maternity/ranking/
■2025年生まれ 名前ランキング
●10位以下はこちら https://www.akachan.jp/maternity/ranking/boy/#1
●10位以下はこちら https://www.akachan.jp/maternity/ranking/girl/#1
2025年 名前ランキングでは、男の子「湊」（みなと）、女の子「翠」（すい）が1位を獲得しました。
男の子・女の子ともに一文字ネームが多いことや、「凪」「翠」「葵」「葉」「菜」のように自然をイメージする名前が多くランクイン。男の子では3位「結翔」（ゆいと）、4位「陽翔」（はると）など、近年のランキングで常連となった、
大谷 翔平選手の「翔」の字を使った「と」止めネームも人気が高い傾向です。女の子では1位の「翠」（すい）のように、2音で構成された響きを大事にした名前が3つランクイン。女の子「翠」（すい）は2005年から発表しているアカチャンホンポの名前ランキングで、初めての1位に。
アンケート回答では、「翡翠の石言葉が幸福なので、幸せに成長してほしい」との想いや、翡翠の透明感のある清らかなイメージをが好まれている傾向があります。
■読みランキング
●10位以下はこちら https://www.akachan.jp/maternity/ranking/boy/#2
●10位以下はこちら https://www.akachan.jp/maternity/ranking/girl/#2
男の子の読みでは、「はると」、「みなと」、「あおと」、「ゆいと」など、「と」で
終わる名前の人気が顕著です。「はると」は2019年から7年連続で1位にランクイン。
女の子の読みでは、「つむぎ」が昨年の2位から1位へランクアップしました。
「さな」「みお」「めい」など、2音の読みが多いのも最近のトレンド傾向です。
■漢字ランキング
●10位以下はこちら https://www.akachan.jp/maternity/ranking/boy/#3
●10位以下はこちら https://www.akachan.jp/maternity/ranking/girl/#3
男の子の漢字では「翔」「斗」の「と」と読む字が人気の傾向です。
女の子の漢字では、昨年7位だった「乃」が1位に。「莉」や「花」「菜」など、花や植物を表す漢字が好まれているようです。
■子育てママ・パパが選ぶ「今年を表す漢字1文字」
子育てママ・パパに聞きました！
2025年子育てをしている中で感じた「今年を表す漢字1文字」は？
6,053名のママ・パパの選んだ漢字をご紹介します。
もっとも多く回答された「幸」は2年連続1位に。生まれてきた子どもを見て、成長していく我が子を見て、幸せを感じる方が多かったようです。とにかく可愛い、愛おしいというコメントが多く、家族の愛情を感じます。
3位「忙」や、2024年10位から7位にランクインした「眠」などは、日々の子育ての多忙さ、大変さが表れているようです。
予想以上に様々なことが起こったり、時間に追われたりと環境の変化があるようですが、同時に子育ての中で感じた「愛」や「笑」のような楽しさがあることも物語っていますね。8位には「癒」もランクイン。
子育ての中にある「癒し」や「楽しさ」が少しでも増えるよう、アカチャンホンポも皆さまの暮らしをサポートしてまいります。
＜ママ・パパの選んだ理由コメント＞
・無事に産まれてくれたので
・家族が増えたことによって幸せが増えたから
・かわいい我が子との一瞬一瞬が幸せな時間
・大切な人と結婚した、大切な人との子どもに出逢えた
・こんなにも我が子は愛おしいのだと感じたから
・お腹にいたときから愛情は膨らんでいたけど、出産したら、何よりも愛おしく感じた
・みんなから愛されてる
・なかなか授からなかった私たちにはとても愛しい存在です！
・とにかく忙しい！自分の時間が取れない。
・毎日あっという間で忙しく毎日が過ぎてしまったので。
・2人育児でバタバタと時間が過ぎていく
・ミルクや離乳食をあげたりバタバタしていたら、気づいたらあっという間に1日が終わっているから…
・頻回の授乳による寝不足
・妊娠中から眠ることができなかったのに生まれてからも更に眠くなったから
・子どもがなかなか眠らないので大変
・細切れ睡眠大変！
【アカチャンホンポ 名前ランキング】はこちら！
https://www.akachan.jp/maternity/ranking/
[赤ちゃん本舗について]
赤ちゃん本舗は「スマイルな育児を。アカチャンホンポ」をコーポレートメッセージとし、お客様のお気持ちに寄り添った商品・サービス・情報の提供を目指しています。
https://www.akachan.jp