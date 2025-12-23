株式会社セレブレインとの業務提携に関するお知らせ

株式会社揚羽

株式会社揚羽はこの度、人事戦略コンサルティングや人材開発・教育研修サービスなどを提供する株式会社セレブレイン（東京都千代田区 代表取締役社長 高城幸司 以下「セレブレイン」）と業務提携いたしました。本提携を通じて、両社は協業体制を強固なものとし、近年重要性が高まる「人的資本経営」や「企業変革」に取り組む企業に対し、戦略策定から実行支援までを一貫してサポートする、シームレスかつ高付加価値なソリューションを提供いたします。

1.業務提携の目的

昨今、「人的資本経営」への関心の高まりを背景に、多くの企業が企業理念の再定義、人事戦略の再構築、人事制度の抜本的な見直しを進めています。また、社員一人ひとりのキャリア自律を支援する方向へと舵を切る企業も増加しました。

このように人的資本に関する経営課題が複雑化し、抜本的な変革が求められている中、人事戦略や制度だけを構築しても、それが現場の社員に伝わり、具体的な行動変容につながらなければ真の企業変革は実現しません。

当社は、人的資本に立脚した『Human Driven Branding』を標榜し、「人材の採用（採用ブランディング）」「人材の定着（インナーブランディング）」「社外への情報発信（コーポレートブランディング）」など、全方位の企業ブランディングで日々伴走支援しております。特に、複雑な戦略や想いを言語化（言葉づくり）し、共感を生むクリエイティブやコミュニケーション設計に強みを有しております。

一方で、セレブレインは『究極の適材適所』の実現を目指し、「人事戦略・制度設計」の領域において高度なコンサルティング力を有しており、企業のハード（仕組み）づくりに豊富な実績を持っています。理論の提供にとどまらず、各社の風土や実情に合わせて、現場で確実に機能する（実効性の高い）仕組みづくりまでコミットする点が、多くの企業から支持されています。

今回の業務提携により、セレブレインの「戦略・制度構築力」と当社の「表現・浸透力」という、明確に棲み分けされた強みを掛け合わせることが可能となります。両社の強みは競合することなく高い相互補完性を発揮するため、顧客企業に対し、戦略の「構築」から「実行・浸透」まで、シームレスかつ一気通貫での変革を伴走支援します。

2.業務提携の内容

- 変革期にある企業への一気通貫サポート

人的資本経営やDX（デジタルトランスフォーメーション）推進を背景に、M&A（企業間の買収や合併）や事業構造転換などの「変革期」にある企業に対し、プロジェクトチームとして連携します。戦略策定フェーズから実行フェーズまで断絶のない支援を行い、施策の実効性を最大化します。

3.業務提携の相手先の概要

（1）名称：株式会社セレブレイン

（2）所在地：〒100-6125 東京都千代田区永田町2-11-1 山王パークタワー25階

（3）代表者・氏名：代表取締役社長 高城 幸司

（4）事業内容：人事戦略コンサルティング／人材開発・教育研修／HRテクノロジーコンサルティング／組織人事調査・診断サービス／ヘッドハンティング（人材紹介事業許可番号: 13-ユ-040380）

（5）設立年月日：2000年10月

（6）ホームページ：https://www.celebrain.com/

4.今後の見通し

今後は、人的資本経営の推進を課題とする企業に対して、両社のアライアンスを一層強化し、本質的な組織変革を支援してまいります。特に、戦略とクリエイティブの融合により、働く一人ひとりの意識変革を促し、持続的な企業価値の向上に貢献してまいる所存です。