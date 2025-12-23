【岡山大学】OKAMUN（岡山模擬国連）を岡山大学で初開催

国立大学法人岡山大学

2025（令和7）年 12月 23日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）は、2025年12月5日、「OKAMUN 2025（岡山模擬国連）」を本学津島キャンパスの創立五十周年記念館で開催しました。

OKAMUNの本学での開催は今回が初めてで、本学から「English Diplomacy」、「上級英語MUN」科目の履修者15人、12カ国からの留学生14人、非公式MUNサークルの学生3人のほか、ノートルダム清心女子大学からの学生も含め60人以上の学生が参加しました。



今回は女性問題をテーマに掲げ、参加学生たちは国連の各国代表になりきり、英語でスピーチや議論・交渉を行いました。その結果、「ジェンダーに基づく暴力から女性と女児を守る委員会」、「女性の経済参画促進委員会」、「女性の政治・平和構築への参画促進委員会」において8つの決議案が可決されました。



このOKAMUNは、2026年開催予定の日本大学英語模擬国連（JUEMUN）やバルセロナでの模擬国連（NMUN）など、より大規模な模擬国連（MUN）に向けた貴重な実践の場となりました。引き続き、地域中核・特色ある研究大学：岡山大学の取り組みにご期待ください。

議長として発表した白濱洛伊さん（理学部1年/グローバル人材育成特別コース）（右）、（左から）進行を務めた伊傳菜友子さん（グローバル・ディスカバリー・プログラム4年/グローバル人材育成特別コース）とアシスタントのBianca Walczak-Coelhoさん（グローバル・ディスカバリー・プログラム4年）

Oliwia Trawkaさん（EPOK留学生）が各国代表団に自国の主張を述べる様子

末次花音さん（法学部1年/グローバル人材育成特別コース）の発表の様子

◆参 考

・OKAMUN

https://sites.google.com/view/okamun/home

・岡山大学グローバル人材育成特別コース

https://global.okayama-u.ac.jp/

岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学 学術研究院 共通教育・グローバル領域 准教授 Caleb Prichard

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中2-1-1 岡山大学津島キャンパス

E-mail: prichard◎okayama-u.ac.jp

※@を◎に置き換えています



岡山大学 学務部 国際教育推進課 グローバル人材育成特別コース担当

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中2-1-1 岡山大学津島キャンパス

E-mail: global◎adm.okayama-u.ac.jp

※@を◎に置き換えています

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id14935.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html

岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html

岡山大学オリジナルグッズ Online Shop：https://okadaigoods.official.ec/

岡山大学統合報告書2024：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002801.000072793.html

岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

岡山大学地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）：https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2025年10月期共創活動パートナー募集中：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003423.000072793.html

国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html