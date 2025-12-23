【岡山大学】岡山大学陸上競技部の石本龍一朗さんがデフリンピックで8位入賞！

国立大学法人岡山大学

2025（令和7）年 12月 23日

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）の陸上競技部の石本龍一朗さん（教育学部3年）が2025年11月21日、22日に駒沢オリンピック公園総合運動場（東京都）で開催された「第25回夏季デフリンピック競技大会 東京2025」に男子400ｍハードルの日本代表として出場し、8位入賞に輝きました！



準決勝では、観客席の部員からの応援コールを背に、隣のレーンのケニア人選手と競りながら組の3位でゴールし、準決勝を7位で通過。翌日の決勝では、満足のいく走りはできなかったものの、レース後に部員と友人による胴上げが行われ、充実した笑顔で大会を終えました。



大会後、石本さんは悔しさを滲ませながらも「トラックに入ると、家族や友人のほかにもたくさんの懐かしい方々が見え、勇気をもらいましたし、嬉しさで泣きそうになりました。大変なこともありましたが、これを乗り越えたら最強になるだろうとプラスに捉えて過ごしてきた結果、人生の中でこの1年間が本当に楽しい時間になりました。そしてテレビ出演にも慣れました」と笑って話しました。



授業、教育実習、同部で務める幹事の仕事、テレビ出演などの忙しいスケジュールと両立しながら立った初めての国際大会。そこにはこれまでの石本さんの頑張りをたたえる大勢の方の笑顔がありました。今後の石本さん、そして岡山大学陸上競技部の活躍にもご注目ください！

本件は、2025年11月25日に岡山大学から公開されました。



※デフリンピック：きこえない・きこえにくい人のためのオリンピック

決勝の第一ハードル

予選のゴールの瞬間

決勝進出決定を喜ぶ部員

大会後の友人・家族との集合写真

◆参 考

・岡山大学陸上競技部

https://www.okautf.com/

・第25回夏季デフリンピック競技大会

https://deaflympics2025-games.jp/#gsc.tab=0

◆参考情報

・【岡山大学】岡山大学陸上競技部の石本龍一朗さん「岡山大学学生スポーツ賞（国際スポーツ賞）」を受賞

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003402.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学陸上競技部が「第5回（令和6年度）スポーツ振興奨励賞」を受賞

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003166.000072793.html

・【岡山大学】世界の舞台へ！岡山大学陸上競技部の石本龍一朗さんが2025年東京デフリンピック日本代表に内定

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003122.000072793.html

・【岡山大学】夢はデフリンピックで金メダル！岡山大学陸上競技部の石本さんがデフ日本選手権で優勝

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002788.000072793.html

岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）



