ÆïÌÚ¤È¤â¤ê26ºÐ¤òµÇ°¤·¤¿¥Ðー¥¹¥Çー¥é¥¤¥Ö¡ÖTOMORI KUSUNOKI BIRTHDAY LIVE 2025 ¡ÈLAPIDARIES¡É¡×¤ò³«ºÅ¡ª
¡ãphoto by ¹âÅÄ °´¡ä
2020Ç¯¤Î¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー°ÊÍè¡¢EP4ºîÉÊ¤È2nd Album¡ÖLANDERBLUE¡×¤Ë¤Æ¥ª¥ê¥³¥óTOP10Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢À¼Í¥¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó¡×¥Þ¥¥ÞÌò¡¢¡Ö¥½ー¥É¥¢ー¥È¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó ¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö ¥¬¥ó¥²¥¤¥ë¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¥ì¥óÌò¤Ê¤É¿Íµ¤¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤âÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëÀ¼Í¥¡¦¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ーÆïÌÚ¤È¤â¤ê¡£
ËèÇ¯¹±Îã¤ÎÆïÌÚ¤È¤â¤ê¥Ðー¥¹¥Çー¥é¥¤¥Ö¡ÖTOMORI KUSUNOKI BIRTHDAY LIVE 2025 ¡ÈLAPIDARIES¡É¡×¤¬¡¢ÃÂÀ¸ÆüÅöÆü¤Ç¤¢¤ëËÜÆü12·î22Æü(·î)EX THEATER ROPPONGI¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢¤ª¤È¤®ÏÃ¤Î¤è¤¦¤Ê²Î»ì¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¡Ötwelve¡×¤è¤ê¥¹¥¿ー¥È¡£¿ÀÈëÅª¤Ê¥ìー¥¶ー¤È¥¹¥âー¥¯¤ÇÊñ¤Þ¤ì¤¿ÆïÌÚ¤È¤â¤ê¤¬¡¢³Ú¶Ê¤Î¤â¤ÄÀ¤³¦´Ñ¤òÂ¸Ê¬¤ËÉ½¸½¤·¡¢´ÑµÒ¤òÊª¸ì¤Ø¤È°ú¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£Â³¤¤¤ÆËë¤¬Íî¤È¤µ¤ì¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ðー¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÉ÷Á°¤ÎÅô²Ð¡×¡ÖBONE ASH¡×¤òÈäÏª¤·¡¢²ñ¾ì¤ÎÇ®µ¤¤ÏºÇ¹âÄ¬¤Ë¡£
¡ÖEX THEATER ROPPONGI¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åーÈ¯É½¤ò¤·¤¿2019Ç¯°ÊÍè¡ª¡×¤È»×¤¤½Ð¿¼¤¤²ñ¾ì¤Ç²Î¤¨¤ë´î¤Ó¤òÅÁ¤¨¡¢¥Ö¥ëー¤È¥Ô¥ó¥¯¤ÇÁ¯¤ä¤«¤ËºÌ¤é¤ì¤¿¥¹¥Æー¥¸¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖNemesia¡×¡£Â³¤¤¤Æ¡ÖÍ¥ÅùÀ¸¡×¡ÖNoTE¡×¡ÖDOLL¡×¤òÈäÏª¤·¡¢¥¹¥Æー¥¸¤ÈµÒÀÊ¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¥é¥¤¥Ö¸åÈ¾Àï¤Ï¡Ö¸¯¤é¤º¤Î±«¡×¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¡£Â³¤±¤Æ¡ÖMAYBLUES¡×¡ÖÉâÍ·¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢²º¤ä¤«¤Ç¿´ÃÏ¤Î¤è¤¤¥µ¥¦¥ó¥É¤È¾ÈÌÀ¤¬²ñ¾ì¤òÊñ¤ß¹þ¤ß¡¢Àè¤Û¤É¤ÎÇ®µ¤¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿»þ´Ö¤¬Î®¤ì¤¿¡£
¿´¤Î±üÄì¤«¤é°î¤ì¤ëÁÛ¤¤¤òÉ½¸½¤·¤¿³Ú¶Ê¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¡×¡¢´¶¾ð¤òÇ³¤¨¾å¤¬¤é¤»¤ë¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¡Ößõ²Ð¡×¤òÈäÏª¤·¡¢¥Õ¥í¥¢¤Ë¤ÏºÆ¤ÓÇ®µ¤¤È¹âÍÈ´¶¤¬Ëþ¤Á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£Â³¤¤¤Æ¥¢¥³ー¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥®¥¿ー¤òÊú¤¨¤¿ÆïÌÚ¤È¤â¤ê¤¬¥Ö¥ëー¤Î¥ìー¥¶ー¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¡Öturquoise blue¡×¤ò¥¢¥³ー¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÃÈ¤«¤¤Çï¼ê¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¥é¥¤¥Ö¤Ï°ìÅÙ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò·Þ¤¨¤ë¤È´ÑµÒ¤«¤é¤Ï¡Ö¤È¤â¤ê¡×¥³ー¥ë¤¬¡£¡Ö¤È¤â¤ê¡×¥³ー¥ë¤ò¼õ¤±¤ÆºÆÅÐ¾ì¤·¤¿ÆïÌÚ¤È¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ðー¤Ï¡¢¥¢¥ó¥³ー¥ë1¶ÊÌÜ¤È¤·¤Æ¡Ö¥·¥ó¥²¥Ä¡×¤ò¥¢¥³ー¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤ÇÈäÏª¡£Â³¤±¤Æ¡Ö2019Ç¯¤Ë¤³¤³¤Ç½éÈäÏª¤·¤¿³Ú¶Ê¤ò²Î¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥¹¥íー¥Ê¥ó¥Ðー¡Ö¥Ð¥Ë¥é¡×¤òÈäÏª¤·¡¢²ñ¾ì¤Ï¥¨¥âー¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿
ºÇ¸å¤Ë·ý¤ò·Ç¤²¤ÆÎÏ¶¯¤¯¡Öback to back¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¶ÊÃæ¤Ç¤Ï¤³¤ÎÆüÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿ÆïÌÚ¤È¤â¤ê¤Ø¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º±é½Ð¤¬¡£¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤è¤ë¥Ðー¥¹¥Çー¥½¥ó¥°¤Î¹ç¾§¤È¤È¤â¤Ë¥¹¥Æー¥¸¾å¤Ø¥±ー¥¤¬±¿¤Ð¤ì¤ë¤È¡¢µÒÀÊ¤«¤é¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤È´¿À¼¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¸Â¤ê¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥é¥¤¥Ö¤ÏËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ö¤Î¥é¥¹¥È¤Ç¤Ï¿·¾ðÊó¤¬È¯É½¡£ÆïÌÚ¤È¤â¤ê½é¤È¤Ê¤ë¥¢¥Ê¥í¥°¡¦¥ì¥³ー¥ÉÈ×¡ÖPRESSED FLOWERS¡×¤¬2026Ç¯6·î17Æü(¿å)¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£³Æ¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÍ½Ìó¤â¥¹¥¿ー¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ªÁá¤á¤Î¤´Í½Ìó¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¡£
¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¤µ¤é¤Ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤âÀª¤¤¤òÁý¤¹ÆïÌÚ¤È¤â¤ê¤Ë¡¢º£¸å¤È¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
¡ÚºÇ¿·¥ê¥êー¥¹¾ðÊó£±.¡Û
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û¡¡LANDERBLUE
¡ÚÈ¯ÇäÆü¡Û¡¡2025Ç¯11·î26Æü¡Ê¿å¡Ë
¢¡CD¹ØÆþ¥¹¥È¥¢°ìÍ÷URL
https://kusunokitomori.lnk.to/1126AL
¢¡ÇÛ¿®URL
https://kusunokitomori.lnk.to/LANDERBLUE
¡Ú¾¦ÉÊ»ÅÍÍ¡Û
¢£´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ× [CD¡ÜBD¡ÜVisual Book]¡¡
VVCL-2821～23¡¡16,500±ß(ÀÇ¹þ)
¢£½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ× [CD¡ÜBD]¡¡
VVCL-2824～5¡¡4,400±ß(ÀÇ¹þ)
¢£ÄÌ¾ïÈ× [CD]¡¡
VVCL-2826¡¡3,300±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨½é²ó»ÅÍÍ¤Îºß¸Ë¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢ÄÌ¾ï»ÅÍÍ¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
[¼ýÏ¿ÆâÍÆ]
¢£CD¡¡
¢¨CD¤Î¼ýÏ¿ÆâÍÆ¤ÏÁ´·ÁÂÖ¶¦ÄÌ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
01. twelve¡Êºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§ÆïÌÚ¤È¤â¤ê¡¡ÊÔ¶Ê¡§arabesque Choche(Chouchou)¡Ë
02. ÉâÍ·¡Êºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§AAAMYYY¡Ë
03. ¥·¥ó¥²¥Ä¡Êºî»ì¡§ÆïÌÚ¤È¤â¤ê¡¡ºî¶Ê¡§TETSUYA¡¡ÊÔ¶Ê¡§Æ«»³ È»¡õTETSUYA¡Ë
04. DOLL¡Êºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§ÆïÌÚ¤È¤â¤ê¡¡ÊÔ¶Ê¡§µµÅÄÀ¿¼£¡Ë
05. Í¥ÅùÀ¸¡Êºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§ÆïÌÚ¤È¤â¤ê¡¡ÊÔ¶Ê¡§½Å±ÊÎ¼²ð¡Ë
06. MAYBLUES¡Êºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§ÆïÌÚ¤È¤â¤ê¡¡ÊÔ¶Ê¡§KBSNK¡Ë
07. Nemesia¡Êºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§ÆïÌÚ¤È¤â¤ê¡¡ÊÔ¶Ê¡§½Å±ÊÎ¼²ð¡Ë
08. back to back¡Êºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§ÆïÌÚ¤È¤â¤ê¡¡ÊÔ¶Ê¡§½Å±ÊÎ¼²ð¡Ë
09. É÷Á°¤ÎÅô²Ð¡Êºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§ÆïÌÚ¤È¤â¤ê¡¡ÊÔ¶Ê¡§½Å±ÊÎ¼²ð¡Ë
10. ¤½¤ì¤Ç¤â¡Êºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§ÆïÌÚ¤È¤â¤ê¡¡ÊÔ¶Ê¡§¹¾¸ý Î¼¡Ë
11. turquoise blue¡Êºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§ÆïÌÚ¤È¤â¤ê¡¡ÊÔ¶Ê¡§½Å±ÊÎ¼²ð¡Ë
¢£Blu-ray
01. turquoise blue -Music Video-
02. ÉâÍ· -Lyric Video-
03. LANDERBLUE -Before processing Movie- ¢¨´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¤Î¤ß¼ýÏ¿
¡ÚºÇ¿·¥ê¥êー¥¹¾ðÊó£².¡Û
ÆïÌÚ¤È¤â¤ê½é¤È¤Ê¤ë¥¢¥Ê¥í¥°¡¦¥ì¥³ー¥ÉÈ×¡ÖPRESSED FLOWERS¡×¤¬2026Ç¯6·î17Æü(¿å)¤ËÈ¯Çä·èÄê¡ª
ÆïÌÚ¤È¤â¤ê¤¬¡í¥¢¥Ê¥í¥°¤ÇÄ°¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡í³Ú¶Ê¤¿¤Á¤ò¥»¥ì¥¯¥È¤·¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡£
¢§¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é
https://kusunokitomori.lnk.to/PRESSEDFLOWERS
¡Ú¥¢¥Ê¥í¥°¡¦¥ì¥³ー¥ÉÈ×¡ÖPRESSED FLOWERS¡×¡Û
[È¯ÇäÆü]
2026Ç¯6·î17Æü(¿å)
[¾¦ÉÊ·ÁÂÖ]
´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ× [¥¢¥Ê¥í¥°È×]¡¡
VVJL-27¡¡5,500±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨¼ýÏ¿ÆâÍÆ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚInformation¡Û
¡ÖTOMORI KUSUNOKI BIRTHDAY LIVE 2025 ¡ÈLAPIDARIES¡É¡×¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤òºÆ¸½¤·¤¿¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤¬³Æ¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Æ¸ø³«¡ª
¡ÚÇÛ¿®Àè°ìÍ÷¡Û
https://kusunokitomori.lnk.to/BIRTHDAYLIVE2025
¡Ú¡ÖTOMORI KUSUNOKI BIRTHDAY LIVE 2025 ¡ÈLAPIDARIES¡É¡×¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡Û
M1¡¡twelve
M2¡¡É÷Á°¤ÎÅô²Ð
M3¡¡BONE ASH
M4¡¡Nemesia
M5¡¡Í¥ÅùÀ¸
M6¡¡NoTE
M7¡¡DOLL
M8¡¡¸¯¤é¤º¤Î±«
M9¡¡MAYBLUES
M10¡¡ÉâÍ·
M11¡¡¤½¤ì¤Ç¤â
M12¡¡ßõ²Ð
M13¡¡turquoise blue
M14¡¡¥·¥ó¥²¥Ä
M15¡¡¥Ð¥Ë¥é
M16¡¡back to back