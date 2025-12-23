「コスモMyカーリース」新TVCM『クルマから自由になる』篇　2025年12月24日（水）より全国放映開始

コスモエネルギーホールディングス株式会社

コスモエネルギーホールディングス株式会社（代表取締役社長：山田 茂）のグループ会社であるコスモ石油マーケティング株式会社（代表取締役社長：高山 直樹、以下「コスモ石油マーケティング」）は、賀来賢人さんが出演する、「コスモMyカーリース」の新TVCM『クルマから自由になる』篇(30秒)を2025年12月24日（水）より全国で放映します。

新TVCMには、これまでもコスモエネルギーホールディングス株式会社の企業広告や「コスモMyカーリース」のTVCMにも出演している賀来賢人さんが登場。コスモMyカーリースを利用することで、1台のクルマに縛られず自由になった賀来さんが、趣味や仕事など、人生の可能性を妄想する内容になっています。

「コスモMyカーリース」は、頭金0円・月々定額でお好きな車に乗れるサービスです。国産全車種・EVも選択可能で、リース契約期間中はガソリン・軽油が割引となり、累計契約台数は130,000台を突破しています。1台の車に縛られることなく、人生に合わせて乗り換えられ、「クルマから自由になれる、人生の可能性が広がる」サービスとなっています。

この「コスモMyカーリース」の魅力を描いた、賀来さんが出演するCMを是非ご覧ください。

CM概要

■タ イ ト ル：「クルマから自由になる」篇（30秒）

■放映開始日：2025年12月24日（水）

■放映地域 ：全国

■出演 ：賀来賢人

■URL ：

「クルマから自由になる」篇（30秒） https://www.youtube.com/watch?v=wPv3Yolw_Oo

メイキング/インタビュー https://youtu.be/Vi-e-Z4X8Tg(https://www.youtube.com/watch?v=Vi-e-Z4X8Tg)

■ストーリー：

「クルマから自由になる」篇（30秒）

賀来賢人さんが「コスモMyカーリース」で車を乗り換えるため、コスモ石油のサービスステーションへ。好きな車を選べることにテンションが上がり、ミニカーを見つめながら様々な車に乗る人生を妄想します。

長い一本道をスポーツカーで走り、自由な生き方を謳歌する姿。サーフボードを乗せた車で趣味に生きる楽しさ。さらには「仕事を変えてみようかな」とフォトグラファーや花屋になる自分。妄想はさらに広がり、運転中に隣に止まった赤い車の女性と運命的な出会いをし、プロポーズ。結婚し、赤ちゃんを乗せたファミリーカー、家族みんなでキャンプに向かう車など、「コスモMyカーリース」で人生に合わせた車を運転する賀来さんの姿が描かれます。そこに、「乗るのは、自由というクルマ。」というコピーが入ります。

店内に戻り、膨らんだ妄想で次に乗る車をなかなか決められない賀来さん。今の自分に合った車を選べる「コスモMyカーリース」だからこそ、膨らむ人生の可能性を描いたCMになっています。

「今のジブンに、今のクルマを。乗るのは、自由というクルマ。」という賀来さんの言葉の通り、自分の人生に合った車を選べる――「コスモMyカーリース」だからこそ膨らむ可能性を描いたCMとなっています。

■撮影エピソード

人生の可能性を妄想する姿を描いた本CMでは、さまざまな仕事をしたり、いろいろな趣味に没頭したり、家族と幸せな時間を過ごしたりと、好きなクルマとともに人生を謳歌する姿を、賀来さんが演じてくれました。

花屋さんとなった自分を妄想するシーンの撮影では、エプロンをつけた姿で登場。バンから花を運び出す時に見せる一瞬の笑顔には、仕事への充足感がにじみ出ていました。フォトグラファー姿の妄想でも、表情だけでいい写真が撮れたことが伝わってくる迫真の演技。趣味として登場するサーフィンの準備シーンでは、仲間との会話にテンションが上がる様子が印象的。賀来さんいわく「サーフィンはほとんど経験がない」とのことですが、それを感じさせない自然なサーファー姿でした。

スポーツカーを運転するシーンでは、サングラスをかけて華麗にハンドルを握り、これまでとは一転したクールさを見せつけます。かと思えば、恋人にバラの花束を渡して結婚のプロポーズをする場面では、緊張感とともに、渡したあとには少し照れたような微笑みを見せるという細かいニュアンスも見事に表現。結婚式後のタキシード姿で運転する場面では幸せにあふれる表情を、家族が増えたあとのシーンでは穏やかでリラックスした様子を見せるなど、その時その時の気持ちが伝わってくる姿も見事でした。

1日で多くの職業・趣味・シチュエーションを演じ分けるという難易度の高い撮影でしたが、これまでにも多くの作品で名演技を見せてくれた賀来さんならではの、細かい気持ちや雰囲気まで伝わってくる表現力は圧倒的でした。

撮影の合間には、うまくいった時にスタッフと握手をするなど、終始フレンドリーな雰囲気だった賀来さん。撮影後には、贈られた花束を手に満足感を見せる賀来さんは、メイキングを撮影するカメラにもおちゃめな表情を見せてくれ、最後まで賀来さんの魅力に包まれた撮影となりました。

■出演者 プロフィール

賀来賢人（かくけんと）

俳優。1989 年生まれ。

2007年に『神童』で俳優デビュー。 近年の主な出演作はNetflix『忍びの家 House of Ninjas』（2024年）Prime Video『龍が如く～Beyond the Game～』（2024年）映画『劇場版TOKYO MER～走る緊急救命室～南海ミッション』（2025年）Netflix『今際の国のアリス シーズン３』（2025年）SIGNAL181製作『Never After DARK』が2026年公開予定。

賀来賢人さん インタビュー

Q.今回の撮影の率直なご感想をお聞かせ下さい。

ちょっとエモいと言いますか。いろんなシチュエーションで、自分の人生とか、ワクワクすることだったり、日常を切り取っているんですけど、ちょっとずつ「コスモMyカーリース」とともに成長や気持ちの変化があるという、とても素敵なCMになったかなと思います。撮影自体もすごくいろんなシチュエーションがあったので、楽しかったですね。

Q.さまざまなシチュエーションで撮影をされましたが、撮影前の役作りで意識されたことや、準備されたことはありますか？

サーフィンはほとんど経験がないので、サーファーに見えるかなという心配は昨日の夜からありましたけど、なんとか乗り切りました。

Q.CMでは人生の可能性を妄想する場面が描かれていますが、何かに縛られず自由に人生を選べるなら、どんな人生を歩んでみたいですか？

僕の仕事的には、どちらかというと縛られていない仕事と言いますか。割と自由に自分のやりたいことをやってきている感じが仕事につながっているので、そこまで窮屈だと今思っていることは、実はそんなにないですね。唯一あるとしたら、1日の時間がもう少し増えたらいいなと、いつも思いますね。

もっと時間を大事に有効活用できたらいいのになと。もったいないというのはよく思いますけど。1年なんて一瞬じゃないですか。だから、人間がもっと寝なくていい生物だったら、もっといろんな人生が楽しめるのになと。最近、子供とかと過ごしていると、時間の儚さみたいなものを感じるわけですよ。だから、それは最近よく思いますね。

Q.「乗るのは、自由というクルマ」というCMコピーに因み、自由時間はどのようなことをして過ごしていますか？

結構、仕事をしている時が自由時間なんですよ。自分のリズムで動けるというか。家にいると、子供がいるので自由時間がないんですね。だから子供が寝てからが勝負というか、自分の自由時間になるので。その時に、自分の勉強をしたり、自分の趣味だったり、見たいものを見たりとかというのが多いですかね。

Q.一度車を購入すると7～8年買い替えない方も多いと思うのですが、所有年数も車種も自由に選べるカーリースをどのように思われますか？

素晴らしいですよね。選択肢が本当にたくさんあるわけですから。気軽に借りられるというのもありますし、選ぶ楽しみもあったりするので、すごくいいなと思います。幅広い年代にも合いますし。