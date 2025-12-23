令和の⻁・林尚弘氏、岡山初登壇！　“地方から日本を変える挑戦”を掲げた経営者向けイベントを開催 !!　OKAYAMAN′S CLUB 主催

OKAYAMAN'S CLUB

2026年1月23日（金）、岡山県最大級の若手経営者コミュニティ「OKAYAMANʼS CLUB（オカヤマンズ クラブ）」(https://okayamans.com/) は、イオンモール岡山5F「おかやま未来ホール」にて、令和の⻁・林尚弘氏（株式会社FCチャン ネル代表取締役）を招聘した大型ビジネスイベントを開催いたします。

本イベントでは、林氏による特別講演に加え、若手起業家を対象とした“ミニ令和の⻁”プレゼン企画を実施。 岡山から「挑戦する文化」を広げる、新たな地域発ムーブメントとして開催されます。

【開催概要】

開催日︓2026年1月23日（金）

開催時間︓19:00～

参加費︓3,000円

会場︓おかやま未来ホール（イオンモール岡山5F）

チケット購入先︓http://ticket.pia.jp/pia/event.(http://ticket.pia.jp/pia/event.ds?eventCd=2538221)



このイベントでしか見られない、聞けない盛りだくさんの企画



◆ 令和の⻁ “出資者のリアル”を語る

YouTube 番組「令和の⻁」で三代目“⻁”として知られ、教育業界とフランチャイズ界を牽引し続ける林尚弘氏 が登壇。「出資を決める瞬間、⻁たちは何を見ているのか︖」普段語られない視点を岡山で初公開します。



＜講師プロフィール＞

林 尚弘（はやし なおひろ）

令和の⻁ 三代目“⻁”／株式会社FCチャンネル代表 武田塾を創設し、全国約400校へ拡大。グループ年商130億円規模へ成長させた。 教育×フランチャイズの第一人者として、多くの起業家支援にも従事。 自身のSNS・YouTubeでも“令和を生きる挑戦者”へのメッセージを発信し続けている。



◆ 若手挑戦者が“リアル⻁の前”でガチプレゼン

特別企画 『ミニ令和の⻁』 を開催。書類審査を通過した10～20代の若手志願者2組が本番でプレゼン。 林氏＋岡山の経営者 5 名が“⻁”として審査し、地方の挑戦者を本気で応援するリアルな舞台を提供します。若 手起業志望者に対し、“本気で挑戦すれば、地方からでも未来は変えられる”というメッセージを届けるための 特別企画です。

＜企画概要＞

志願者募集期間︓ ～2025年12月末

審査会︓ 2026年1月初旬

本番登壇︓ 当日イベント内にて

審査員（予定）︓ 林尚弘氏＋岡山の経営者陣

対象者︓中小企業経営者、個人事業主、起業志望者、学生（高校生以上）、挑戦したいすべての人

岡山最大級・成長意欲の高い経営者コミュニティ

主催のOKAYAMANʼS CLUBは、2009年に発足した岡山県内の20～40代を中心とした若手経営者が参加する、 年齢や業歴、業種業態を超えた幅広い経営者コミュニティです。私たちは、自企業の成長こそが一番の地域貢 献になるという思想のもと、互いに高みを目指して切磋琢磨し、「超一流」をキーワードに各業界での岡山 No.1 を目指して、定期的に勉強会や経営方針発表会・交流会などの活動を展開しています。 今回のビジネスイベントは、私たちの公開大型例会として、「地方から挑戦文化をつくる」という想いを象徴 する、初の大規模イベントとなります。



【組織概要】

名称︓OKAYAMANʼS CLUB（オカヤマンズクラブ）

会長︓石井 聖博（株式会社ワークスマイルラボ代表取締役）

会員数︓58名

オフィシャルサイト：https://okayamans.com/