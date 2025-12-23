株式会社テレビ朝日

■『こけら落としプレミアシリーズ』ラインナップに「湘南乃風」「新しい学校のリーダーズ」「平井 大」「ケツメイシ」が決定！！

『夢中から、はじまる。』をコンセプトに、テレビ朝日が2026年3月27日に開業する東京ドリームパーク（以下TDP）。その中核となる多目的ホール・SGCホール有明の『こけら落としプレミアシリーズ』に、「湘南乃風」、「新しい学校のリーダーズ」、「平井 大」、「ケツメイシ」の公演が決定！世代を超えて支持される4組が、これまでに発表した豪華ラインナップに加わり、さらにシリーズを盛り上げます！ 公演日は

4月25日(土) 湘南乃風

4月26日(日) 新しい学校のリーダーズ

4月27日(月) 平井 大

4月28日(火)、29日(水) ケツメイシ

多彩な音楽ジャンルで活躍する個性豊かなライブパフォーマンスを、SGCホール有明の最新鋭のイマーシブオーディオシステムが生み出す極上の臨場感の中でお届けします！新時代の音楽体験にぜひご期待ください。

また、今回の4組の発表をもちまして、『こけら落としプレミアシリーズ』の全ラインナップが決定となります。「B‘z」のこけら落とし公演から始まり、「山下達郎」、「サカナクション」、そして、今回発表した「湘南乃風」、「新しい学校のリーダーズ」、「平井 大」、「ケツメイシ」の合計7組の豪華ラインナップでお届けする『こけら落としプレミアシリーズ』に、ご期待ください！

■SGCホール有明 こけら落としプレミアシリーズ ラインナップ

■湘南乃風 コメント

東京ドリームパーク内に誕生する「SGCホール有明」にて、2026年4月25日、こけら落とし公演の一環として湘南乃風がワンマンで会場をブチ上げます！これが俺たち湘南乃風、2026年一発目のライブ。新築の匂いが残る真っさらな会場を、タオルの埃で一杯になるほど盛り上げようと思います！（笑）

その日、その場所でしか生まれない熱気と声で、SGCホール有明を俺たちとみんなで埋め尽くそう。4月25日、有明で待ってます！！

■湘南乃風 プロフィール

人間の持つ喜怒哀楽を魂で歌う4人組クルー。RED RICE、若旦那、SHOCK EYE、HAN-KUN、それが湘南乃風。

2000～2003年、自らのレーベル134RECORDINGSを立ち上げ、合計4本に及んだオリジナルミックス・テープを携えて全国ワン・ボックス・ツアーを敢行。

当時のテープの1本に『湘南の風』という表題があり、後の湘南乃風というクルー名の起源となった。2003年、アルバム『湘南乃風 ～Real Riders～』でデビュー。2023年にメジャーデビュー20周年を迎え横浜スタジアムでワンマンライブを敢行。

現在も4人のストーリーを紡ぎ続けている。

■新しい学校のリーダーズ コメント

この度は東京ドリームパーク開業、誠におめでとうござい

ます！開業したての会場でライブできるということで、

とても楽しみです！どんな会場になっているのか、夢の

ようなのかな～？新しい景色に出会えるんですか、

ね～？さぞかしドリーミーなんでしょう！

ぜひ、会場でお会いしましょう！

■新しい学校のリーダーズ プロフィール

自称「青春日本代表」。パワフルなダンスと全曲メンバー振り付けのライブが注目を集め、 アジアのカルチャーを発信する88risingより2021年に世界デビュー。

代表曲「オトナブルー」のTikTok総再生回数は33億回を突破、SNS総フォロワーは1500万人を超える。2023年にはNHK紅白歌合戦に出場、2024年にはアメリカ・Coachellaに単独出演、日本7都市を含む世界33都市にて計11万人を動員するワールドツアーを成功させる。2025年7月に幕張メッセにて開催された新しい学校のリーダーズ10周年記念ライブ「宣誓 ~個性や自由ではみ出し10年~」では約1万人を動員し、今秋からは日本国内、アジア、オーストラリア全18都市を巡る「新しい学校はすゝむツアー」を開催中。

■平井 大 コメント

TOKYO DREAM PARK、開業おめでとうございます。今回、「こけら落としプレミアシリーズ」として、「HIRAIDAI LOCALS ONLY SPECIAL LIVE」をさせていただけるということになりました。是非、世界最高峰の音響が常設されている素敵な会場で、ボクたちと一緒にグルーヴしましょう。

■平井 大 プロフィール

サーフミュージックをベースに、オーガニックなライフスタイルとウクレレ＆アコースティックギターが奏でるサウンドで、注目を集めるシンガーソングライター。2011年のデビュー前、「ONE LOVE～Pacific Harmony～」がハワイ最大規模の「ホノルルフェスティバル」の公式イメージソングに起用され、注目を集める。

その後、2013年にミニアルバム「Dream」でメジャーデビュー。2019年には「映画ドラえもん」の主題歌を手掛け、大きな話題を集める。数多くの代表的なサマーソングを作曲している。ライブではナチュラルな人柄と心地よい歌声が織りなす癒しの時間を届け、世代を超えて愛されている。

■ケツメイシ コメント

25周年を迎えて、楽曲1つ、アルバム1枚、ライブ1公演を本当に真摯に向き合うことの大切さを改めて思います！ライブお楽しみください！

■ケツメイシ プロフィール

RYO(MC)、RYOJI(Vo)、大蔵(MC) 1999年、初インディーズ曲「こっちおいで」を発売。 2001年4月に「ファミリア」でメジャーデビューしてからは、ヒップホップとレゲエを下敷きにあらゆるジャンルを飲み込むスタイルで、スマートながらも人間味が伝わってくる中毒性の高いナンバーを連発。

人生の機微にふれる歌詞には定評があり、ラブソングをはじめ、友情ソング、人生応援ソング、パーティーチューン、社会風刺から下ネタまで、豊富な語彙と独特の着眼点で日常の喜怒哀楽を巧みに切り取る。 ライブパフォーマンスも評価が高く、これまでにアリーナツアーを含む10回の全国ツアーと、スタジアム公演やドーム公演を開催。笑いと涙、興奮と感動が一度に味わえるステージで多くの観客を魅了している。

■公演情報 ―湘南乃風―

公演名：「SGCホール有明 こけら落としプレミアシリーズ」湘南乃風

タイトル未定

開催日：2026年4月25日(土)

開演：後日発表

出演：湘南乃風

チケット発売日：後日発表

会場：SGCホール有明（東京ドリームパーク内）

アクセス：ゆりかもめ「東京ビッグサイト駅」徒歩約5分

りんかい線「国際展示場駅」徒歩約9分

主催：テレビ朝日/ホットスタッフプロモーション

SGCホール有明HP：（URL）https://tdp.tv-asahi.co.jp/hall/

湘南乃風オフィシャルHP:（URL）https://www.134r.com/

お問い合わせ：050-5211-6077(オペレーター対応時間：平日12:00～18:00)

■公演情報 ―新しい学校のリーダーズ―

公演名：「SGCホール有明 こけら落としプレミアシリーズ」新しい学校のリーダーズ

タイトル未定

開催日：2026年4月26日(日)

開演：17：00

出演：新しい学校のリーダーズ

チケット発売日：2025年12月23日(火)AM5時

会場：SGCホール有明（東京ドリームパーク内）

アクセス：ゆりかもめ「東京ビッグサイト駅」徒歩約5分

りんかい線「国際展示場駅」徒歩約9分

主催：テレビ朝日/ホットスタッフプロモーション

SGCホール有明HP：（URL）https://tdp.tv-asahi.co.jp/hall/

新しい学校のリーダーズオフィシャルHP：https://leaders.asobisystem.com/

お問い合わせ： 050-5211-6077(オペレーター対応時間：平日12:00～18:00)

■公演情報 ―平井 大―

公演名：「SGCホール有明 こけら落としプレミアシリーズ」平井 大

HIRAIDAI LOCALS ONLY SPECIAL LIVE

開催日：2026年4月27日(月)

開演：後日発表

出演：平井 大

チケット発売日：後日発表

会場：SGCホール有明（東京ドリームパーク内）

アクセス：ゆりかもめ「東京ビッグサイト駅」徒歩約5分

りんかい線「国際展示場駅」徒歩約9分

主催：テレビ朝日/ホットスタッフプロモーション

SGCホール有明HP：（URL）https://tdp.tv-asahi.co.jp/hall/

湘南乃風オフィシャルHP:（URL）https://hiraidai.com/

お問い合わせ：050-5211-6077(オペレーター対応時間：平日12:00～18:00)

■公演情報 ―ケツメイシ―

公演名：「SGCホール有明 こけら落としプレミアシリーズ」ケツメイシ

タイトル未定

開催日：2026年4月28日(火)、29日(水)

開演：後日発表

出演：ケツメイシ

チケット発売日：後日発表

会場：SGCホール有明（東京ドリームパーク内）

アクセス：ゆりかもめ「東京ビッグサイト駅」徒歩約5分

りんかい線「国際展示場駅」徒歩約9分

主催：テレビ朝日/ホットスタッフプロモーション

SGCホール有明HP：（URL）https://tdp.tv-asahi.co.jp/hall/

ケツメイシオフィシャルHP:（URL）https://www.ketsume.com/

お問い合わせ：050-5211-6077(オペレーター対応時間：平日12:00～18:00)

■TOKYO DREAM PARK（東京ドリームパーク）とは

テレビ朝日のメディアシティ戦略の中核を担う複合型エンタテインメント施設。

「全ての価値の源泉はコンテンツにある」という理念のもと、自社 IP などを活用したリアルイベントに加え、様々なパートナーの皆様と共に多様な展開ができる新たなプラットフォームとして誕生します。施設内には、多目的ホール・劇場・イベントスペース・屋上広場・レストラン・スタジオなどを備え、エンタテインメントとテクノロジーが融合する発信拠点を目指します。

2026 年 3 月 27 日、有明に開業予定。

■SGCホール有明とは

「SGC HALL ARIAKE（SGCホール有明）」は、純金工芸ブランドの株式会社SGCとのネーミングライツ契約の締結により命名されました。これまで数々の音楽番組やイベントを手掛けてきたテレビ朝日のノウハウを結集した多目的ホールは、着席時には約3,700席、スタンディング時には最大約5,000人を収容可能。さらに世界最高峰のイマーシブオーディオシステムをはじめとする最新鋭の機器を導入し、迫力ある音楽体験をお届けします。今後はドームやアリーナを舞台に活躍するスーパーアーティストたちが続々と登場する予定です。