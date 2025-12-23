『キングダム ハーツ』の世界を彩るデザイングッズが多数登場！
国内・海外の有名キャラクターグッズの企画・製造・卸し等を行う株式会社スモール・プラネット（本社：東京都八王子市、代表取締役：吉野 廣樹）は、『キングダム ハーツ』の世界観を表現した新作アイテムを多数取りそろえた「キングダム ハーツ デザイングッズコレクション」を、2025年12月23日（火）～2026年1月22日（木）の期間限定でSATELLITE（サテライト）秋葉原にて開催いたします。
また、同日よりスモプラオンラインでも同商品の取り扱いを開始いたします。
本コレクションは、会場およびオンラインストア限定のアイテムで、すべて12月23日（火）より同時発売となります。
『キングダム ハーツ』は、ディズニーとスクウェア・エニックスから生まれたロールプレイングゲーム。今回のコレクションでは、物語に登場する美しいアートや象徴的なアイテムをモチーフにした、アパレル・雑貨などのアイテムが多数登場します。
Tシャツやフーディといったアパレルから、ファン心をくすぐるコレクションアイテムまで、シリーズの魅力を“日常の中で楽しめる”デザインに落とし込んだラインナップとなっています。
さらに、会場・オンラインストアともに、税込2,200円お買い上げごとに『オリジナルステッカー（全8種）』を1枚ランダムでプレゼント。
『キングダム ハーツ』の世界観を身近に感じながら、日常の中にさりげなく作品の魅力を取り入れてみてください。
取扱い店舗
◆ 催事店舗：サテライト秋葉原（秋葉原駅東西自由通路）
開催期間：2025年12月23日（火）～2026年1月22日（木）
所在地：〒101-0021 東京都千代田区外神田1-1-10
営業時間：11:00～21:00
開催概要：サテライト秋葉原 開催概要(https://store.smallplanet.co.jp/event/sl-akihabara202601kh/)
◆ オンラインストア：スモプラオンライン
発売開始日：2025年12月23日（火）11:00～
URL：キングダムハーツ商品一覧はこちら（スモプラオンライン）(https://www.smallplanet-online.com/view/category/15king)
商品一覧
新商品
新商品
ビッグアクリルスタンド（ジオラマ）
ランダムブリスター風アクリルキーチェーン
- モバイルバッテリー（全２種）各 \4,400
- Tシャツ各種（全４種／M・L）各 \3,850
- フーディ（全１種／M・L）各 \7,920
- スウェット（全２種／M・L）各 \6,490
- ミニタオル（全４種）各 \770
- ミニトートバッグ（全１種）\2,200
- ポーチ（全１種）\1,980
- ショッピングバッグ（全１種）\2,750
- 横型トートバッグ（全１種）\3,520
- ステンレスタンブラー M（全１種）\3,960
- ステンレスタンブラー L（全２種）\4,980
- クリアボトル（全１種）\2,200
- ランダムブリスター風アクリルキーチェーン（全６柄）\1,430
- ランダムアクリルスタンド（全６柄）\990
- ビッグアクリルスタンド（ジオラマ）（全１種）\5,500
- ランダム缶バッジ２個セット（全６柄）\1,100
- ランダムミラーステッカー（全６柄）\770
※すべて税込価格になります。
※注文数に制限がある場合がございますので、詳しくは各サイトをご確認ください。
ノベルティ情報
会場・オンラインストアともに、税込2,200円お買い上げごとに『オリジナルステッカー（全8種）』を1枚ランダムでプレゼントいたします。
※数量限定のため、なくなり次第終了となります。
※絵柄はお選びいただけません。
【権利表記】
(C) Disney
【お問い合わせ先】
■株式会社スモール・プラネット
お問い合わせフォーム https://smallplanet.co.jp/contact_kojin/
■各種SNS
X（旧Twitter）https://x.com/SmallPlanet_PR
Instagram https://www.instagram.com/smallplanet_pr/?hl=ja
【会社概要】
商号 ： 株式会社スモール・プラネット
代表者 ： 吉野 廣樹
所在地 ： 東京都八王子市子安町2-2-13
設立 ： 1990年7月5日
事業内容： 国内・海外の有名キャラクターグッズの企画・製造・卸し
及び海外ライセンスの取得契約
資本金 ： 5,000万円
URL ： https://www.smallplanet.co.jp/